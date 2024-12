4 phim lãng mạn Hàn tuyệt hay phải xem dịp Giáng Sinh: Một siêu phẩm xuất sắc bậc nhất 2024

Trong ngày lễ Giáng Sinh, bên cạnh việc trao nhau những món quà và lời chúc ý nghĩa, thưởng thức một bộ phim lãng mạn cũng là một ý tưởng tuyệt vời để bạn hâm nóng tình cảm với người ấy. Nếu cũng có ý định như vậy, hãy thử tham khảo danh sách dưới đây.

Soundtrack #1

Nếu muốn một tác phẩm với vibe lãng mạn, ngọt ngào và ấm áp đúng chất Hàn Quốc, Soundtrack #1 là sự lựa chọn rất đáng để tham khảo. Tại đây, khán giả sẽ dõi theo hành trình từ tình bạn đến tình yêu của chàng nhiếp ảnh gia tài ba Han Seon Woo cùng với cô nàng nhạc sĩ viết lời xinh đẹp Lee Eun Soo.

Han Seon Woo và Lee Eun Soo là một cặp bạn thân lâu năm. Họ chơi với nhau, học với nhau, cùng trải qua biết bao kỷ niệm vui buồn. Thế rồi trong những ngày tháng ấy, trái tim Han Seon Woo dần nhen nhóm lên một thứ tình cảm khác lạ với cô bạn thân, nhưng anh cố gắng che giấu nó vì sợ Lee Eun Soo không có chung cảm giác như vậy với mình.

Một ngày nọ, Lee Eun Soo tham gia một dự án âm nhạc và phải viết lời bài hát về tình yêu đơn phương. Tuy nhiên, cô lại chưa trải qua cảm giác đó bao giờ nên ngỏ lời nhờ Han Seon Woo giúp đỡ. Lee Eun Soo luôn muốn biết về cô gái khiến cho Han Seon Woo phải yêu đơn phương. Thế nhưng, cô lại không ngờ rằng người đó chính là mình.

Han So Hee và Park Hyung Sik cùng nhau làm nên thành công cho Soundtrack #1.

Rất may là về sau, cô vẫn phát hiện ra bí mật mà anh giữ kín. Dù cả Han Seon Woo lẫn Lee Eun Soo đều gặp được những người tưởng như là mảnh ghép hoàn hảo, thế nhưng cuối cùng, họ vẫn biết trái tim mình muốn gì và xé bỏ ranh giới tình bạn để có được niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Yêu Lại Vợ Ngầu

Cả Jung So Min lẫn Kang Ha Neul đều là những gương mặt tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hàn...

Cái tên tiếp theo trong danh sách là Yêu Lại Vợ Ngầu (tựa Anh: Love Reset). Câu chuyện phim kể về cặp đôi No Jung Yeol và Hong Na Ra. Cả hai có một chuyện tình đẹp, sau đó đi tới đám cưới đầy hạnh phúc.

Thế nhưng tình đẹp đến mấy cũng tan thành mây, câu nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu không may lại "ứng nghiệm" vào họ. Cả hai ngày càng ghét nhau ra mặt vì những sự khác biệt trong tính cách, lối sống.

... và họ nên duyên với nhau trong bộ phim Yêu Lại Vợ Ngầu.

No Jung Yeol và Hong Na Ra quyết định đường ai nấy đi. Dẫu vậy, một tai nạn xe hơi xảy ra để rồi khi tỉnh dậy tại bệnh viện, cả hai đều không còn nhớ gì về nhau. Điều này trở thành bước ngoặt khiến cho ngọn lửa tình yêu giữa họ một lần nữa được thắp lên.

Yêu Lại Vợ Ngầu chứng kiến màn hợp tác của bộ đôi tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hàn là Kang Ha Neul và Jung So Min. Bộ phim đem tới nhiều khoảnh khắc lãng mạn cùng những trận cười sảng khoái, đúng tính chất của một tác phẩm thuộc thể loại rom-com.

Nhân Duyên Tiền Đình

Yoo Hae Jin và Kim Hee Sun hợp tác với nhau ở Nhân Duyên Tiền Đình.

Tiếp đến, chúng ta có một bộ phim rom-com khác là Nhân Duyên Tiền Đình (tựa Anh: Honey Sweet) do Yoo Hae Jin và Kim Hee Sun đóng chính. Với tác phẩm này, khán giả sẽ chứng kiến câu chuyện tình yêu hài hước của hai con người hoàn toàn khác biệt là Cha Chi Ho cùng với Lee Il Young.

Cha Chi Ho làm công việc nghiên cứu bim bim. Anh là người thật thà, hướng nội và rất khuôn khổ. Ở chiều ngược lại, Lee Il Young làm công việc nhân viên thu nợ. Cô là một người mẹ đơn thân có cuộc sống vất vả. Dù vậy, Lee Il Young luôn sống với thái độ tích cực.

Hai người gặp gỡ trong một lần Cha Chi Ho đi trả nợ cho người anh trai cờ bạc. Họ vốn giống như hai đường thẳng song song, thế nhưng sợi chỉ nhân duyên đã buộc cả hai lại với nhau, tạo nên một tình yêu đẹp.

Câu Chuyện Sau Chia Tay

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Câu Chuyện Sau Chia Tay (tựa Anh: What comes after love). Đây là một trong những tác phẩm lãng mạn Hàn hay nhất năm 2024, do Lee Se Young và Sakaguchi Kentaro đóng chính. Bộ phim là câu chuyện tình yêu đong đầy cảm xúc của Hong và Jungo. Cô nàng du học sinh người Hàn Quốc có khoảng thời gian tuyệt vời bên chàng trai Nhật Bản, người mà cô nghĩ rằng là định mệnh của đời mình.

Dẫu vậy, những sóng gió cuộc đời đã khiến họ phải chia tay trong sự nuối tiếc. 5 năm sau, hai người gặp lại nhau tại Hàn Quốc khi Jungo tới đây để quảng bá cho cuốn tiểu thuyết mới của mình. Cuốn tiểu thuyết này là những cảm xúc của Jungo khi mà suốt từng ấy thời gian, anh vẫn chưa thể bước ra khỏi quá khứ.

Câu Chuyện Sau Chia Tay là một trong những bộ phim lãng mạn Hàn phải xem của năm 2024.

Câu Chuyện Sau Chia Tay sở hữu một kịch bản hấp dẫn, diễn xuất của cặp đôi chính ăn ý một cách hoàn hảo. Đồng thời, khán giả cũng được chứng kiến những thước phim đẹp như thơ. Dù là một tác phẩm thuộc thể loại melodrama và có vẻ như sẽ mang tới một cái kết u buồn, day dứt, thế nhưng thực tế thì Câu Chuyện Sau Chia Tay đã khép lại bằng một khung cảnh hạnh phúc.