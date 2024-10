What Comes After Love: Thước phim đượm buồn về tình yêu dang dở, cặp chính vừa đẹp xuất sắc vừa bùng nổ chemistry

Dù không sở hữu cốt truyện độc đáo, tiết tấu nhanh, nhưng What Comes After Love (tựa tiếng Việt: Câu Chuyện Sau Chia Tay) vẫn chứng minh sức hút riêng nhờ những thước phim đầy tính chiêm nghiệm về một chuyện tình dang dở. Đây là bộ phim truyền hình hợp tác giữa hai quốc gia Hàn - Nhật, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách năm 2005 - Things that Come After Love.

Ngay cả khi chưa lên sóng, dự án này đã được công chúng vô cùng chờ đợi bởi đây là lần đầu tiên "hoàng tử nụ cười" Sakaguchi Kentaro và "mỹ nhân cổ trang" Lee Se Young cùng sánh đôi trên màn ảnh. Bộ phim đã liên tiếp lập được những thành tích ấn tượng khi lọt Top 10 trên Amazon Prime Nhật Bản ngay khi vừa phát hành, Top 5 trên Viu ở bốn quốc gia: Indonesia, Malaysia, Hồng Kông và Thái Lan; trên nền tảng Rakuten ViKi, bộ phim xếp hạng #1 tại 103 quốc gia, bao gồm các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Brazil, Pháp, Anh, New Zealand và Ấn Độ trong vòng hai tuần kể từ khi phát hành. Chưa kể, trên IMDb, tác phẩm này cũng ghi nhận điểm số đáng ngưỡng mộ lên đến 9.2/10, cùng với đó là những lời khen có cánh dành cho cốt truyện có chiều sâu cùng chemistry bùng nổ của cặp đôi chính.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

What Comes After Love khắc hoạ chuyện tình không trọn vẹn của cô gái người Hàn Choi Hong (Lee Se Young thủ vai) và chàng trai người Nhật Aoki Jungo (Sakaguchi Kentaro thủ vai). Khi Hong rời bỏ gia đình tại quê nhà và đến sinh sống nơi đất khách, cô đã rơi lưới tình với chàng "kỵ sĩ áo đen" bất ngờ xuất hiện giúp đỡ mình. Chuyện tình yêu của họ được ví như định mệnh, trời xanh an bài khi cả hai liên tục vô tình gặp lại nhau. Với nhiệt huyết tuổi trẻ, biết bao mơ mộng của thanh xuân, hai người đều yêu đối phương nhiệt thành mà không màng đến tương lai bấp bênh. Nhưng rồi, hiện thực tàn khốc đã làm một tình yêu cứ ngỡ ngập tràn màu hồng dần trở nên nguội lạnh và vụn vỡ.

Choi Hong chia tay Aoki Jungo và trở về nơi mình thuộc về, còn Jungo chấp nhận bước đi trên con đường mình từng mơ ước dẫu không còn người yêu bên cạnh. 5 năm sau, họ gặp lại nhau. Vẫn gương mặt đó, ánh mắt đó, cái tên đó, nhưng lại như hai người xa lạ bước đi trên hai đường thẳng song song. Jungo đến Hàn Quốc với thân phận là một nhà văn nổi tiếng hợp tác với nhà xuất bản nơi Choi Hong đang làm việc. Những tổn thương của quá khứ cứ ngỡ đã được thời gian làm ngủ yên bỗng vì một lần gặp gỡ này mà trái tim lại rung động. Liệu khi tái ngộ, họ sẽ lựa chọn bù đắp cho đối phương hay buông tay nhau để tìm hạnh phúc mới?

Bộ phim có thời lượng khá ngắn khi chỉ có 6 tập, vì vậy cốt truyện tập trung chủ yếu vào những diễn biến chính và nỗi lòng của Hong và Jungo. Cách kể phi tuyến tính về dòng thời gian cũng là một trong những điểm thú vị của bộ phim khi liên tục đan xen giữa quá khứ - hiện tại khiến người xem chìm đắm, tò mò về bi kịch phía sau khiến cả hai bị chia cắt và nóng lòng theo dõi tương lai mà cặp đôi còn bỏ ngỏ. Thêm vào đó, ở mỗi tập, bộ phim luân phiên kể theo góc nhìn của từng nhân vật để khán giả có thể thấu hiểu và có cái nhìn đa chiều về nội tâm của cả hai.

Nhịp phim What Comes After Love được xây dựng khá chậm rãi, tựa như ta đang đọc một quyển hồi ký về tình yêu với tốc độ từ tốn, khoan thai. Khi lần lượt lật mở từng trang hồi ức, đó lại là là những ký ức bi thương, mất mát mà cặp đôi chính đều không dám đối diện.

Những thước phim đối lập giữa thực tại và quá khứ

Trong What Comes After Love, từng có những thước phim rực rỡ, lung linh về mùa xuân, mà bất cứ ai nhìn vào cũng có hiểu đó là tuổi trẻ, màu của tình yêu dịu dàng và lãng mạn. Ở nơi đó, có chàng sinh viên Jungo vụng về nói lời tỏ tình với Hong khiến cô hạnh phúc đến rơi nước mắt. Ở những thước phim trước, đã vô số lần có những dự báo cho việc Jungo sẽ trở thành người rong ruổi đuổi theo hình bóng của Hong. Từ lần đầu tiên họ che ô và đi dưới mưa, Jungo đã từng lặng người nhìn theo bóng cô gái nhỏ tung tăng rời đi, và rồi đến khi tỏ tình, anh vẫn là người gắng sức để chạy theo cô. Đến tận 5 năm sau, Jungo vẫn vậy, cô cứ mãi chạy đi, còn anh vẫn đứng đó, hối hận và chờ đợi. Định mệnh an bài họ đến với nhau, nhưng chính Jungo lại là người không biết nắm bắt cơ hội để giữ lấy bước chân cô khi Hong giận dỗi. Giá như khi đó, Jungo can đảm, mạnh mẽ chạy theo như lần anh ngại ngùng nói lời yêu, thì kết cục của hai người đã không đau khổ đến tận 5 năm năm trời.

Trong khi đó, về phía Choi Hong cũng không khá khẩm gì hơn, tình yêu trong quá khứ của cô tựa như một bản tình ca trữ tình, lãng mạn ngập tràn sự sống khi có người mình yêu bên cạnh. Ở tập 1, Choi Hong xem việc chạy bộ như một sở thích để cảm thấy mình đang tiến về tương lai, nhưng khi trải qua chuyện tình bi thương, cô nàng lại xem điều này như một cách để chạy trốn khỏi quá khứ. Hong không còn thích nói Nhật, khoá tất cả hành lý mình từng mang theo vào nhà kho, chìm đắm vào công việc như một biện pháp để quên đi thực tại bẽ bàng.

Trong những góc quay về thuở mới yêu, đạo diễn Moon Hyun Sung đã tinh tế sử dụng những gam màu nhiều màu sắc, bối cảnh đều ngập tràn trong những cánh hoa anh đào hoặc những tán cây xum xuê xanh tốt, để biểu trưng cho tình yêu của cặp đôi chính đang trong giai đoạn thăng hoa và ngọt ngào nhất. Mỗi sớm họ thức dậy trong căn phòng ngập tràn ánh nắng, báo hiệu một ngày mới chìm đắm trong hạnh phúc, nhưng khi mối quan hệ dần xảy ra rạn nứt, bóng tối đã được thay thế.

Mãi cho đến khi Jungo sang Hàn Quốc, ánh nắng mới lại từ cửa máy bay mới rọi chiếu xuống cánh tay và quyển sách anh đang đọc, như một dự báo rằng ở đất nước này, anh sẽ tìm lại được chút ấm áp mà mình từng đánh mất. Vì đây, chính là quê hương của người con gái anh từng yêu.

Tình yêu của Jungo và Hong trải dài trong những ngày tháng đất trời Nhật Bản đang vào xuân, những nơi họ từng đi qua đều ngập tràn ánh sáng. Những cảnh quay lúc này đều đậm chất thơ và vô cùng lãng mạn khiến người xem say lòng thì ở năm năm sau, bối cảnh lại hoàn toàn ngược lại. Hai người gặp lại khi xứ sở kim chi đang bước vào những ngày đông lạnh giá. Bầu trời chỉ còn lại những hạt mưa tuyết, cây cối xơ xác tiêu điều, khách sạn đóng kín cửa, tựa như tình yêu của hai người cũng chỉ còn lại những chua xót, mất mát và lòng người cũng trở nên lạnh lẽo.

Chưa kể, trang phục của cả hai cũng có sự đổi khác. Ngày xưa, Jungo và Hong đều ưa chuộng phong cách năng động, thoải mái, "vibe" thanh xuân vườn trường thì ở hiện tại, bộ đôi đều mặc đồ tối màu, kiểu dáng đơn giản, buồn tẻ. Việc khéo léo lồng ghép yếu tố thời tiết, cảnh vật, trang phục đồng hành cùng hành trình tình yêu của cặp đôi chính khiến những thước phim của What Comes After Love càng có chiều sâu và mang đến cảm giác bi thương, khắc khoải gấp nhiều lần.

Tình yêu mơ mộng vỡ vụn bởi hiện thực tàn khốc

Ban đầu, tình yêu của Jungo và Hong được xây dựng vô cùng đẹp đẽ tựa như một câu chuyện cổ tích. Vì cùng là sinh viên ngành Văn học - nên ít nhiều tâm hồn của họ đều có chút mơ mộng, bay bổng, nhưng cả hai đều quên mất rằng thực tế có thể "ăn mòn" cả những ước mơ. Jungo và Hong đều không tin vào duyên số nhưng sau mỗi lần gặp gỡ, họ đã bị thuyết phục rằng đối phương là định mệnh của đời mình và dễ dàng tin rằng tình yêu của họ là vĩnh cửu. Nhưng rồi, cuộc sống nào đâu phải chúng ta chỉ cần tình yêu mà tồn tại. What Comes After Love không kể một câu chuyện kỳ diệu nhưng viển vông, mà đó là câu chuyện "cũ" nhưng thực tế của những cặp đôi: tình yêu có thể dễ dàng bị đánh bại nếu chúng ta không đủ quan tâm và bao dung để thấu hiểu người kia. Vì đơn giản, duyên số có thể an bài cho ta một người để yêu, còn giữ được hạnh phúc hay đánh mất, lại là lựa chọn của mỗi người.

"Sự hiu quạnh khiến tình yêu nhạt phai, và nếu tuổi đời còn trẻ, mọi thứ sẽ mong manh sụp đổ" - Jungo và Hong chia tay không phải vì một trong hai không chung thuỷ mà đến từ việc cả hai dần lạc mất nhau trong tâm hồn. Jungo bận bịu với việc kiếm tiền đóng học phí và mong tương lai của cả hai tốt đẹp hơn. Trong khi đó, điều Hong cần nhất khi ở nơi đất khách quê người là sự quan tâm, bảo vệ, lo lắng từ người mình yêu. Đáng tiếc, Jungo lại không hiểu và cũng chưa từng hỏi để hiểu.

Dần dà, những lời thất hứa, nhưng đêm về muộn, nhưng lần Hong tự chống chọi với sự cô đơn đã khiến cô không còn đủ kiên nhẫn để bên cạnh người con trai ấy nữa. Trong chuyện tình yêu này, rõ ràng không thể phân định ai đúng ai sai, khi họ đều có lý do riêng, chỉ là cả hai không còn cùng suy nghĩ, họ gặp nhau mỗi nhau khi về nhà, ngủ cùng giường nhưng không hề ở "bên nhau".

Rõ ràng dù ở dòng thời gian nào, Jungo và Hong vẫn còn yêu nhau tha thiết, nhưng cả hai đều chọn cách không nói rõ lòng mình. 5 năm sau, Jungo đã có Kanna bên cạnh còn Hong sắp lên xe hoa cùng với Min Joon, nhưng trong 4 nhân vật, chẳng ai được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Jungo được xây dựng là một nhân vật ít nói, anh muốn thể hiện tình yêu qua từng trang sách và cũng từng hứa sẽ dành cho Hong quyển sách viết về tình yêu của hai đứa, nhưng khi cô rời đi, những điều anh làm phía sau đều vô nghĩa.

Ngay giây phút căng thẳng, khi Hong cảm thấy ấm ức, tuyệt vọng nhất, cô vẫn không nỡ để anh biết lòng mình nên chọn cách giao tiếp bằng tiếng Hàn để người mình yêu không tổn thương, nhưng còn Jungo, anh chọn cách lặng người nhìn cô rời đi mà không níu kéo. Ngay cả 5 năm sau, Jungo vẫn là kiểu người như vậy. Dù rất nhớ Hong, đến tận bờ sông gần nhà đẻ tìm cô, nhưng khi nhận ra người yêu cũ lạnh lùng lướt qua mình, anh chỉ đứng đó và đau lòng. Chưa kể, những hành động dây dưa, không dứt khoát với Kanna mà cứ để cô chờ đợi cũng không hề công bằng.

Về phía Hong, nhân vật này có nhiều sự thay đổi nhất nhưng theo chiều hướng tiêu cực. Cô nghe lời mẹ kết hôn với người đàn ông "tốt" thay vì cưới người mình yêu. Cô chấp nhận lên xe hoa cùng Min Joon dù trái tim vẫn còn lấp đầy hình bóng của người cũ. Cô chọn cách lánh mặt, không giao tiếp nhiều lời với Jungo và vạch rõ giới hạn bằng việc thông báo mình sắp cưới. Nhưng mỗi khi đối diện với Min Joon, Hong đều sẽ bất giác nhớ về những hồi ức tươi đẹp cùng Jungo. Hơn thế nữa, Min Joon như một phiên bản người yêu sở hữu những điều mà Hong cần ở người cũ khi anh luôn đặt cô là sự ưu tiên, quan tâm, lo lắng đến từng cảm xúc, suy nghĩ của cô.

Dù công việc bận rộn, Min Joon đều sẽ sắp xếp và chờ đợi Hong bước đến gặp mình. Nhưng dù Min Joon có thật lòng và nỗ lực cách mấy, thì trong mắt Hong vẫn không hề tồn tại niềm vui. Điển hình là cảnh thử váy cưới, trong quá khứ, dù chỉ vô tình bị Jungo kéo vào tiệm váy cưới, nhưng ánh mắt Hong lại rực rỡ, và mong cầu trở thành một gia đình với anh, nhưng ở hiện tại, khi sắp thành vợ một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, đôi mắt Hong lại rưng rưng ngấn lệ.

Ở mốc thời gian 5 năm sau, Jungo đã thực hiện được ước mơ trở thành một nhà văn như lời động viên của Hong, đã viết quyển sách lấy cảm hứng từ chuyện tình hai người, trở thành một nhân vật danh tiếng trong ngành - nhưng tình yêu nồng nhiệt, ngọt ngào ngày ấy lại không còn nữa. Tuổi trẻ có thể cho Jungo thực hiện hoài bão, thời gian để đạt đến đỉnh cao của danh vọng, nhưng nó lại là con dao hai lưỡi khi anh phải trả giá bằng sự đánh mất đi người con gái mình yêu.

Chemistry bùng nổ của cặp đôi chính

Với thế mạnh khi có xuất phát điểm là một sao nhí, Lee Se Young tưởng chừng có thể thuận lợi toả sáng khắp châu Á bởi gia tài phim ảnh đồ sộ, nhưng nữ diễn viên lại khá lận đận trong hành trình tìm được những vai diễn ưng ý khi bước vào độ tuổi trưởng thành. Mãi cho đến khi xuất hiện trong vai phụ nàng zombie xinh đẹp Jung Se Ra trong A Korean Odyssey, tên tuổi của Lee Se Young mới thực sự bùng nổ. Sau đó, nữ diễn viên liên tiếp chinh phục khán giả bởi với các vai diễn bi thương, nhiều nước mắt trong The Crowned Clown, Red Sleeve, The Story Of Park's Marriage Contract,...Vì vậy, vai diễn Choi Hong trong What Comes After Love không thể làm khó sao nữ sinh năm 1992.

Trong khi đó, Kentaro Sakaguchi lại chinh phục người xem bởi ngoại hình điển trai chuẩn nam thần cùng chiều cao ấn tượng. Dù xuất thân là một người mẫu sau đó mới bén duyên với diễn xuất nhưng nam diễn viên không hề làm công chúng thất vọng bởi biểu cảm đa dạng, khả năng nhập vai hoàn hảo. Với chemistry tuyệt vời, cả hai đã thành công mang đến những thước phim đong đầy cảm xúc khiến bất cứ ai cũng phải bùi ngùi xúc động.

Sở hữu những điểm mạnh về kịch bản, lẫn diễn xuất nhưng điều đó không đồng nghĩa What Comes After Love là một tác phẩm hoàn hảo. Vì là một câu chuyện được kể lại dưới góc nhìn của hai nhân vật chính, nên những diễn biến trong phim diễn ra khá chậm rãi, tạo cảm giác hơi nặng nề và buồn ngủ. Thêm vào đó, bộ phim không có quá nhiều tình tiết đột phá, hay cú plot twist bất ngờ, những gì diễn ra sau đó người xem hoàn toàn có thể đoán trước đó, nhưng điểm thú vị của dự án truyền hình này đấy là nó khiến khán giả "hẫng" lại một nhịp và chiêm nghiệm lại những mất mát mình từng trải qua trong tình yêu.

Chấm điểm: 3.5/5

Nhìn chung, What Comes After Love tựa như một áng văn trong trẻo nhưng cũng thật buồn bã về một tình yêu dang dở. Những thước phim đậm chất điện ảnh, những ẩn ý khéo léo được lồng ghép, cùng với đó là thông điệp đầy suy ngẫm về việc ta nên yêu và trân trọng đối phương như thế nào, What Comes After Love nhất định sẽ mang đến cho bạn những cung bậc cảm xúc khó quên khi thưởng thức.

Giá như lúc đó, Jungo can đảm giữ tay Hong lại, liệu anh có hối hận suốt ngần ấy năm? Giá như, Hong không rời đi mà chọn cách lắng nghe những khó khăn mà người yêu đang trải qua, tình yêu của họ có thể tiếp tục? Vì suy cho cùng, tình yêu chỉ cho ta cơ hội gần nhau, chứ không hề cho ta sức mạnh để đọc được suy nghĩ người khác.

Tập cuối của What Comes After Love sẽ lên sóng vào thứ 6 ngày 25/10.