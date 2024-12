Những câu chuyện tình yêu đong đầy cảm xúc luôn được xem là đặc sản của màn ảnh Hàn. Trong năm 2024, khán giả tiếp tục được thưởng thức thêm những bộ phim lãng mạn hay và 4 cái tên dưới đây là những tác phẩm nổi bật nhất.

Nữ hoàng nước mắt

Đầu tiên, chắc chắn phải nói tới "Nữ hoàng nước mắt" (tựa Anh: "Queen of tears"). Bộ phim này do cặp đôi trai tài gái sắc Kim Soo Hyun - Kim Ji Won đóng chính, đã tạo nên một cơn sốt khủng khiếp.

"Nữ hoàng nước mắt" là bộ phim có rating cao nhất lịch sử đài tvN.

Nó thậm chí còn đi vào lịch sử khi vượt mặt "Hạ cánh nơi anh" để trở thành tác phẩm truyền hình có rating cao nhất mọi thời đại của đài tvN. Ngoài ra, trong top 10 phim đài cáp có rating cao nhất Hàn Quốc, "Nữ hoàng nước mắt" xếp thứ 3, chỉ sau "Thế giới hôn nhân" và "Cậu út nhà tài phiệt".

"Nữ hoàng nước mắt" kể câu chuyện của hai vợ chồng Hong Hae In, cháu gái của tập đoàn tài phiệt giàu nhất Hàn Quốc và Baek Hyun Woo, người đàn ông tài giỏi nhưng luôn phải sống khép nép trong nhà vợ vì xuất thân bình dân. Hong Hae In và Baek Hyun Woo từng có những ngày tháng yêu đương đầy mật ngọt, thế nhưng đời sống hôn nhân ngột ngạt khiến trái tim của cả hai trở nên nguội lạnh.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Hong Hae In phát hiện ra bản thân mắc một căn bệnh nan y hiếm gặp, được dự đoán chỉ còn rất ít thời gian để sống. Baek Hyun Woo vốn định ly hôn với cô, thế nhưng nghe lời bạn, anh giả vờ trở thành một người chồng tốt để mong Hong Hae In sẽ để lại tài sản thừa kế cho mình trước khi chết. Dẫu vậy, trong những ngày tháng đồng hành cùng nhau, ngọn lửa tình yêu giữa họ dần được thắp lên một lần nữa.

Ở "Nữ hoàng nước mắt", Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đã mang tới diễn xuất đỉnh cao, tạo phản ứng hóa học cực tốt. Bộ phim có những tình tiết hài hước, thế nhưng cũng không thiếu những phân cảnh khiến người xem rơi nước mắt.

Cõng anh mà chạy

"Cõng anh mà chạy" nhận vô số lời khen ở thời điểm phát sóng.



Tiếp theo, không thể không nói đến "Cõng anh mà chạy" (tựa Anh: "Lovely runner") của Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon. Tác phẩm này có kịch bản được chuyển thể từ bộ truyện Tomorrow's best, kể câu chuyện của thần tượng nổi tiếng Ryu Seon Jae (Byeon Woo Seok) và cô nàng Im Sol, người không may đã mất đi khả năng đi lại sau một sự cố.

Tương lai hứa hẹn bỗng đổ sập trước mắt vì bản thân trở nên tật nguyền, Im Sol từng muốn chết đi cho xong. Thế nhưng vì nghe được những lời an ủi chân thành từ Ryu Seon Jae qua một chương trình radio, cô đã được tiếp thêm động lực để sống. Cũng từ đây, Im Sol trở thành một fan trung thành của Ryu Seon Jae. Với cô, anh không chỉ là một thần tượng mà còn giống như một mặt trời ấm áp.

Thế nhưng vào một ngày nọ, chàng trai ấm áp ấy bất ngờ từ giã cõi đời bằng cách tự tử. Tin tức này khiến cho Im Sol bàng hoàng. Và rồi, một vụ xuyên không xảy ra đưa Im Sol trở lại quá khứ lúc cả cô lẫn Ryu Seon Jae đều còn là những học sinh trung học, mang đến cho cô cơ hội thay đổi mọi thứ.

"Cõng anh mà chạy" là một bộ phim tuyệt vời về tình yêu và sự trưởng thành của các nhân vật khi phải đối diện với những biến cố cuộc đời. Cả Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon đều đã mang tới diễn xuất ấn tượng. Phim được khen ngợi khắp mạng xã hội, thậm chí nhận cả những lời có cánh từ trang Forbes.

Câu chuyện sau chia tay

"Câu chuyện sau chia tay" chứng kiến màn kết hợp ăn ý giữa Lee Se Young và Kentaro Sakaguchi.

Với những ai thích những bộ phim lãng mạn melodrama, "Câu chuyện sau chia tay" (tựa Anh: "What comes after love") là một tác phẩm phải xem. Bộ phim này chứng kiến màn kết hợp ấn tượng giữa mỹ nhân tài sắc vẹn toàn Lee Se Young và nam thần xứ sở hoa anh đào Kentaro Sakaguchi.

"Câu chuyện sau chia tay" đem đến câu chuyện tình yêu đong đầy cảm xúc giữa Choi Hong và Aoki Jungo. 5 năm trước, khi Choi Hong là một du học sinh tại Nhật Bản, cô gặp gỡ Aoki Jungo. Cả hai giống như trời sinh để dành cho nhau. Tình yêu biến thế giới của họ tràn đầy màu hồng, cho đến khi tất cả sụp đổ vì sự khắc nghiệt của hiện thực cuộc sống.

Giờ đây, Choi Hong đã có bạn trai mới và chuẩn bị kết hôn, còn Aoki Jungo vẫn chưa thể bước ra khỏi quá khứ. Hai người vô tình gặp lại tại Hàn Quốc, khiến cho những cảm xúc bị chôn chặt một lần nữa trỗi dậy.

Bộ phim "Câu chuyện sau chia tay" mang tới rất nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Vì cả Lee Se Young lẫn Kentaro Sakaguchi đều là những gương mặt thực lực, thế nên không bất ngờ khi họ diễn như không diễn. Thêm vào đó, bộ phim còn có những góc quay, bối cảnh tuyệt đẹp. Tất cả tạo nên một tuyệt phẩm lãng mạn không có điểm gì để chê.

Khi điện thoại đổ chuông

"Khi điện thoại đổ chuông" đang gây sốt ở thời điểm hiện tại.

Cái tên cuối cùng trong danh sách là "Khi điện thoại đổ chuông" (tựa Anh: "When the phone rings"), bộ phim đang tạo nên cơn sốt lớn ở thời điểm hiện tại. Tác phẩm mới của Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin mang tới sự phấn khích tột đỉnh cho khán giả qua mỗi tập phim.

Đây là một tác phẩm theo mô-típ "bá đạo tổng tài và cô vợ nhỏ" với những tình tiết thường thấy trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình đời đầu của Trung Quốc. Thế nhưng, bộ phim không hề mang lại cảm giác sến sẩm, "dầu mỡ" chút nào. Thay vào đó, khán giả luôn ngóng chờ, tò mò với những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Dạo quanh các trang mạng xã hội, không khó để bắt gặp những lời khen cho diễn xuất của Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin. Yoo Yeon Seok được nhận xét rất có khí chất của một tổng tài, vừa nhìn đã biết là người đàn ông thành công. Trong khi đó, Chae Soo Bin mang tới một Hong Hee Joo vừa kiên cường, vừa mong manh yếu đuối, khơi dậy bản năng che chở, bảo vệ của người đối diện.