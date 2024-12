Năm 2024, Hàn Quốc tiếp tục cho ra mắt nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách thuộc đa dạng thể loại khác nhau. Trong đó, có không ít bộ phim thành công vang dội về mặt rating cũng như sức ảnh hưởng trên truyền thông. Dưới đây là 10 bộ phim Hàn có rating cao nhất năm qua, cả trên đài cáp lẫn đài công cộng.

1. Queen of Tears / 24,9%

Bộ phim của đài tvN - Queen of Tears gây ra cơn sốt trên toàn cầu năm 2024. Rating phim thậm chí còn đứng top 1 trong lịch sử nhà đài, phá kỷ lục trước đó của Hạ Cánh Nơi Anh. Tuy sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhưng tác phẩm của cặp đôi Kim Soo Hyun - Kim Ji Won lại gây tranh cãi gay gắt ở chặng cuối khi nhiều người cho rằng kịch bản phim đầu voi đuôi chuột, càng ngày càng có nhiều tình tiết vô lý. So với top 10 rating phim Hàn năm nay, Queen of Tears cũng là tác phẩm gây tranh cãi nhiều nhất.

2. Knight Flower / 18,4%

Vị trí thứ hai đến từ Knight Flower của đài MBC với rating cao nhất lên tới 18,4%. Bộ phim của Honey Lee được khán giả đánh giá rất cao bởi nội dung vừa kịch tính vừa hài hước cộng thêm màn thể hiện quá xuất sắc đến từ dàn cast chuyên nghiệp. Hiện tại, Knight Flower và Honey Lee cũng là những ứng cử viên sáng giá cho loạt giải thưởng phim ảnh cuối năm, nhất là chiếc cúp Daesang tại MBC Drama Awards.

3. Good Partner / 17,7%

Nếu năm ngoái đài SBS đứng top 1 rating với bom tấn Taxi Driver 2 thì năm nay nhà đài này chỉ đứng top 3 với Good Partner. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân không tuổi Jang Nara. Phim được đánh giá cao bởi kịch bản cực cuốn, những câu chuyện phức tạp nhưng lại được giải quyết một cách nhanh chóng xoay quanh chuyện hôn nhân và ly dị.

4. Jeongnyeon: The Star Is Born / 16,5%

Ngoài Knight Flower thì còn một phim cổ trang nữa cũng lọt vào top 10 năm nay là Jeongnyeon: The Star Is Born của đài tvN. Phim đánh dấu sự trở lại vô cùng xuất sắc của Kim Tae Ri ở dòng phim cổ trang. Trong tác phẩm này, khán giả được thấy một màu sắc rất mới ở mỹ nhân họ Kim, khi cô đã dành nhiều năm để rèn luyện và nhập vai một nghệ sĩ pansori (pansori là một loại hình âm nhạc diễn xướng truyền thống của Hàn Quốc).

5. Connection / 14,2%

Connection của đài SBS cũng là một tác phẩm xuất sắc không kém. Phim gây sốt trong thời điểm lên sóng, công lớn nhờ màn nhập vai xuất thần của Ji Sung. Trong phim, anh vào vai một cảnh sát chính trực nhưng lại vô tình trở thành con nghiện sau một lần bị bắt cóc. Cùng với đồng hành của nữ chính, anh tìm cách tự cứu bản thân và đưa sự thật ra ngoài ánh sáng.

6. The Judge from Hell / 13,6%

Tiếp tục là một tác phẩm nữa đến từ đài SBS góp mặt trong danh sách này - The Judge from Hell. Phim đánh dấu sự trở lại vô cùng ấn tượng của "mẹ bỉm" Park Shin Hye sau bộ phim Doctor Slump không quá thành công. Lần hiếm hoi trong sự nghiệp, khán giả được thấy một Park Shin Hye màu sắc, quái dị và thú vị đến vậy trong hình tượng một thẩm phán đến từ địa ngục.

7. The Fiery Priest 2 / 12,8%

The Fiery Priest 2 là bộ phim cuối cùng của đài SBS góp mặt trong danh sách năm nay. Thực tế phim còn chưa chiếu hết nên khả năng cao là nó sẽ thành công chiếm vị trí thứ 6 hoặc cao hơn nữa. Là phần hai của bom tấn The Fiery Priest (nổi tiếng ở Việt Nam với cái tên Linh Mục Nhiệt Huyết) nên chẳng có gì bất ngờ khi tác phẩm này ghi nhận được rating ấn tượng trong năm nay.

8. Welcome to Samdal-ri / 12,4%

Welcome to Samdal-ri chiếu từ năm 2023 và kết thúc hồi đầu năm 2024 trên kênh JTBC nên vẫn góp mặt trong danh sách này. Đây là bộ phim chữa lành có sự góp mặt của cặp đôi nổi tiếng Shin Hye Sun - Ji Chang Wook. Dù kịch bản được cho là không xuất sắc như những tác phẩm cùng thể loại nhưng đây vẫn là một bộ phim dễ chịu, dễ xem trong năm nay.

9. Marry My Husband / 12,0%

Marry My Husband là trường hợp gây sốc nhất trong BXH năm nay khi nó là bộ phim duy nhất lên sóng ở khung giờ đầu tuần, trong khi 9 tác phẩm còn lại đều là phim cuối tuần. Nói gây sốc là bởi lẽ vốn dĩ tại Hàn Quốc, khung giờ phim đầu tuần không được nhiều khán giả quan tâm, rating khó vượt mức 2 chữ số. Vậy mà tác phẩm của Park Min Young lại gây ra cơn sốt trên toàn cầu, rating tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu chiếu ở khung giờ cuối tuần của đài tvN thì có lẽ rating phim sẽ còn cao hơn nhiều.

10. Miss Night and Day / 11,7%

Miss Night and Day là bộ phim 2024 duy nhất của đài JTBC góp mặt trong top 10 năm nay. Phim mang đến câu chuyện thú vị, đầy tính chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc của những người trẻ mới vào đời. Cặp diễn viên Lee Jung Eun và Jung Eun Ji có màn thể hiện đầy xuất sắc khi cùng vào vai Lee Mi Jin, cô gái tuổi đôi mươi liên tục bị thay đổi ngoại hình giữa ngày và đêm.

