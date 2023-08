4 phim Hàn làm nên tên tuổi của Ahn Bo Hyun - bạn trai JiSoo (BLACKPINK) nhất định phải xem

Thời điểm hiện tại, cái tên Ahn Bo Hyun đang gây sốt mạng xã hội. Lý do là bởi nam diễn viên đang hẹn hò cùng với Jisoo (BLACKPINK). Dù không phải một ngôi sao hạng A, thế nhưng Ahn Bo Hyun cũng là gương mặt quen thuộc với các khán giả yêu phim Hàn.

Ahn Bo Hyun từng góp mặt trong 2 bom tấn "Hậu duệ mặt trời" và "Tầng lớp Itaewon" với các vai phụ. Đây cũng là vai trò mà anh thường xuyên đảm nhận trong phần lớn thời gian hoạt động nghệ thuật của mình. Tuy nhiên kể từ năm 2021 cho tới nay, mỹ nam 35 tuổi đã có những bước tiến vô cùng mạnh mẽ với những vai chính trong các dự án phim đáng chú ý:

Ahn Bo Hyun và Jisoo đã trở thành một đôi.

Các tế bào của Yumi

Cái tên đầu tiên trong danh sách là "Các tế bào của Yumi". Đây là tác phẩm thuộc thể loại hài - lãng mạn. Ở bộ phim này, anh hợp tác cùng Kim Go Eun (vai Yumi). Trong phim, khán giả thường xuyên thấy sự chuyển đổi giữa cuộc sống thực của nhân vật nữ chính và những gì xảy ra trong tâm trí cô, nơi các cảm xúc được đại diện bởi các tế bào khác nhau.

Sau một cuộc tình thất bại, tế bào tình yêu của Yumi rơi vào trạng thái hôn mê. Tuy nhiên dần dần, chúng sẽ được đánh thức và đưa Yumi tiến gần hơn đến bến bờ hạnh phúc. Trong phim, Ahn Bo Hyun vào vai Ku Woong, bạn trai của Yumi.

Ahn Bo Hyun và Kim Go Eun tay trong tay ở bộ phim "Các tế bào của Yumi".

My name

Một bộ phim khác cũng cực kỳ hay của Ahn Bo Hyun, đó là "My name". Tác phẩm này thuộc thể loại hành động - giật gân - tội phạm, kể về Yoon Ji Woo, một cô gái tham gia băng đảng xã hội đen để tìm kiếm và trả thù kẻ đã giết hại cha mình. Về sau, cô lại gia nhập lực lượng cảnh sát với mục đích trở thành "nội gián" cho băng đảng.

Tại đây, cô gặp gỡ và có mối quan hệ tình cảm với thanh tra Jeon Pil Do (Ahn Bo Hyun). Thế nhưng, hạnh phúc không mỉm cười với Yoon Ji Woo khi Jeon Pil Do bị sát hại, còn cô cũng phát hiện ra sự thật khủng khiếp về bi kịch của gia đình mình.

Ahn Bo Hyun từng góp mặt trong siêu phẩm "My name". Ở bộ phim này, anh hợp tác cùng nàng thơ Han So Hee.

Công tố viên quân sự Doberman

Hồi năm ngoái, Ahn Bo Hyun đã góp phần tạo nên thành công lớn của bộ phim "Công tố viên quân sự Doberman". Anh vào vai nam chính Do Bae Man, người mà ban đầu chỉ trở thành một công tố viên quân sự để có thể kiếm nhiều tiền hơn.

Do Bae Man có một người đồng nghiệp tên Cha In Woo (Jo Bo Ah). Khác với Do Bae Man, động cơ khiến Cha In Woo trở thành công tố viên để trả thù. Mỗi người đều có một mục đích riêng, thế nhưng về sau, họ đã giúp đỡ nhau trở thành những công tố viên giỏi giang, tâm huyết.

Ahn Bo Hyun và Jo Bo Ah trong phim "Công tố viên quân sự Doberman".

Bộ phim "Công tố viên quân sự Doberman" gây ấn tượng với khán giả nhờ kịch bản chặt chẽ, dàn diễn viên hợp vai và sự đề cao tính hiện thực. Tại đây, người xem sẽ được chứng kiến những vụ trốn nhập ngũ động trời hay sự đối đãi đặc biệt dành cho những kẻ giàu có.



Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19

Cách đây không lâu, bộ phim "Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19" do Ahn Bo Hyun đóng chính đã lên sóng và nhận được những lời khen từ khán giả. Dù không tạo được hiệu ứng quá mạnh mẽ, thế nhưng bất cứ ai xem phim đều phải công nhận rằng tác phẩm này có một kịch bản tốt và được thực hiện chỉn chu.

"Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19" do Shin Hye Sun và Ahn Bo Hyun đóng chính là một bộ phim rất đáng xem.

Nội dung phim kể xoay quanh cuộc sống của Ban Ji Eum (Shin Hye Sun), cô gái có khả năng lưu giữ ký ức về những gì đã xảy ra ở các kiếp sống trước đó.

Ở kiếp thứ 18, cô qua đời sớm sau một vụ tai nạn đau lòng. Vì thế ở kiếp thứ 19, Ban Ji Eum muốn nối tiếp mối nhân duyên với người đàn ông định mệnh của mình, đó là anh chàng Moon Seo Ha (Ahn Bo Hyun).