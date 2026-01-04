4 ngày nghỉ Tết dương lịch, cứ mở mắt ra là đã không thấy chồng đâu, tôi nhận ra một sự việc nghiêm trọng đang "ăn mòn" gia đình mình

4 ngày nghỉ Tết dương lịch năm nay trôi qua với tôi dài hơn cả một tháng bình thường. Không phải vì công việc nhiều hay con cái quấy khóc, mà vì chồng tôi… đi nhậu đủ cả 4 ngày, không sót ngày nào.

Ngày đầu tiên, anh bảo bạn cũ ở xa về, lâu lắm mới gặp, không đi thì ngại. Tôi gật đầu, nghĩ thôi thì ngày đầu năm, vui vẻ cho qua. Tôi ở nhà dọn dẹp, nấu ăn, trông con, tối chờ anh về muộn trong mùi rượu quen thuộc. Anh ngủ say, còn tôi nằm nhìn trần nhà, tự nhủ ngày mai chắc khác, chồng sẽ đưa vợ con đi chơi lễ thay vì cứ ở nhà quần quật thế này.

Ngày thứ hai, anh lại nói có kèo gặp gỡ của mấy anh em trong dòng họ. Tôi hơi khó chịu nhưng vẫn im lặng. Con hỏi “sao bố lại đi nữa hả mẹ?”, tôi không biết trả lời thế nào, chỉ bảo bố bận. Buổi chiều, tôi dẫn con ra công viên gần nhà, nhìn những gia đình khác đi đủ cả bố lẫn mẹ, trong lòng tự dưng buồn. Tôi thấy mình và con như đang bị bỏ quên.

Ngày thứ ba, tôi vẫn hy vọng nhưng mới ngủ dậy, anh đã nhận điện thoại rồi vội vã thay quần áo, bảo “lần này là sếp gọi, không đi không được”. Lúc ấy, tôi không nói gì nữa. Tôi mệt vì chờ đợi, mệt vì cảm giác mình luôn phải hiểu và thông cảm, còn nhu cầu được ở bên nhau thì chẳng ai nhắc tới và mệt vì chồng khi quay về sẽ say quắc cần câu, lăn ra ngủ một mạch.

Đến ngày hôm nay, ngày cuối của kỳ nghỉ thì anh đi đâu đó từ sáng sớm, gọi điện không được.

4 ngày nghỉ trôi qua, gia đình tôi không có bữa cơm đủ mặt, không có chuyến đi chơi, không có kỷ niệm nào đáng nhớ. Chỉ có những bữa ăn nguội, những câu trả lời qua loa và sự im lặng kéo dài, rồi cả mùi nồng nặc men rượu khi chồng về. Tôi chợt nhận ra, nếu cứ để những ngày nghỉ lễ trôi qua như thế này, tình cảm vợ chồng sẽ không sứt mẻ ngay, nhưng sẽ mòn dần mà rất khó nhận ra.

Một số cách hâm nóng tình cảm gia đình trong những ngày nghỉ lễ

Trước hết, hãy dành ít nhất 1 ngày trọn vẹn cho gia đình, không nhậu nhẹt, không công việc, không lý do. Chỉ cần cùng nhau ăn một bữa cơm đủ mặt, nói chuyện tử tế với nhau đã là điều quý giá.

Nếu có điều kiện, đưa nhau đi du lịch ngắn ngày, không cần xa hay sang trọng. Một chuyến đi 2–3 ngày giúp vợ chồng thoát khỏi guồng sinh hoạt cũ, dễ nói chuyện và gần nhau hơn.

Với gia đình có con nhỏ, có thể cho các con trải nghiệm cắm trại, về quê, đi nông trại, làm những việc đơn giản như trồng cây, nấu ăn cùng bố mẹ. Khi con vui, bố mẹ cũng có thêm lý do để ở bên nhau.

Ngay cả khi không đi đâu, cũng có thể tạo “ngày gia đình” tại nhà: cùng nấu ăn, xem phim, chơi game gia đình, dọn dẹp nhà cửa theo kiểu vui vẻ, không phân công nặng nề.

Quan trọng nhất là vợ chồng nên nói rõ mong muốn của mình trước kỳ nghỉ. Không phải trách móc, mà là chia sẻ: mình cần gì, mình mong điều gì trong những ngày hiếm hoi được ở bên nhau.

Tết hay lễ rồi cũng qua rất nhanh. Điều ở lại không phải là mấy cuộc nhậu hay lời hẹn dang dở, mà là cảm giác gia đình có thật sự là nơi mình muốn quay về hay không.