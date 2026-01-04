Sau 4 ngày nghỉ Tết dương lịch đưa 2 con về quê ngoại, chồng lặng người khi nghe vợ đọc một con số

4 ngày nghỉ lễ và con số 102 triệu

Gia đình anh Minh và chị Hòa là một cặp vợ chồng trẻ sống ở Hà Nội, có hai con nhỏ, một bé 8 tuổi và một bé 4 tuổi. Dịp Tết dương lịch năm nay, họ quyết định đưa các con về quê ngoại ở miền Trung nghỉ lễ đúng 4 ngày, vừa thăm ông bà, vừa coi như cho cả nhà “đổi gió” sau một thời gian dài làm việc và học tập căng thẳng.

Ban đầu, chuyến đi được nghĩ đến rất đơn giản, chỉ là về quê, ăn bữa cơm gia đình, cho lũ trẻ chạy nhảy ở làng, ngủ mấy đêm cho biết không khí Tết. Nhưng thực tế lại khác rất nhiều so với những gì hai vợ chồng hình dung.

Tiền vé máy bay khứ hồi cho 4 người đã là một khoản lớn vì đặt cận ngày nghỉ lễ, chưa kể hành lý cồng kềnh, thêm phí ký gửi, thêm tiền xe từ sân bay về quê, tính ra cũng khoảng 30 triệu cho 4 người. Về đến nhà, anh Minh không muốn để ông bà phải lo lắng chuyện ăn uống nên chủ động đi chợ, mua thực phẩm “cho đủ đầy ngày Tết”, từ thịt cá, bánh trái đến rượu bia, biết anh chị về chơi, họ hàng anh em bạn bè đến chơi đông đúc, nên đồ ăn vặt và cơm nước cũng nhiều. Mỗi lần đi chợ chỉ vài triệu, nhưng cộng dồn suốt mấy ngày, con số cứ âm thầm tăng lên cũng đã gần 10 triệu.

Ngày thứ hai, anh cả đề nghị cả nhà đi ăn một bữa “cho vui”, rồi ngồi cà phê. Quán ăn ngon, đông khách, giá ngày lễ cao hơn ngày thường. Một bữa ăn cho hơn chục người bao gồm cả gia đình nhà anh cả, gia đình nhà anh Minh, anh Minh đứng ra thanh toán, cũng mất cả chục triệu. Chị Hòa có chút chần chừ nhưng rồi lại nghĩ về quê cả năm có mấy lần, thôi thì chi cho trọn vẹn.

Ảnh minh họa

Ngày thứ ba, vì các con háo hức, anh chị quyết định cho cả nhà đi khu du lịch gần đó. Vé vào cổng, trò chơi cho trẻ con, ăn uống trong khu du lịch, mua thêm quà lưu niệm… mọi thứ đều đắt hơn ngày thường.Mấy đứa trẻ vui vẻ bao nhiêu thì ví tiền của bố mẹ mỏng đi bấy nhiêu. Buổi tối, anh Minh lại mời mấy người bạn cũ lâu ngày gặp mặt đi cà phê. Những cuộc gặp “hiếm hoi” ấy luôn đi kèm với suy nghĩ không thể quá tính toán.

Ngày cuối cùng trước khi quay lại Hà Nội, chị Hòa đi mua quà biếu hai bên nội ngoại vì năm nay Tết dương lịch đã về quê ngoại thì Tết âm lịch sẽ ở quê nội nên nhân tiện biếu quà luôn nhà ngoại. Đặc sản quê, yến sào cho bố mẹ lớn tuổi, quần áo mới cho các cháu nhỏ, lại thêm ít tiền đưa trước vì Tết âm không về nữa… mỗi món một ít, nhưng cộng lại hơn chục triệu.

Khi chuyến đi kết thúc, trên máy bay trở về, chị Hòa mở ứng dụng ngân hàng, ngồi cộng lại các khoản đã chi. Con số hiện lên khiến chị giật mình: 102 triệu đồng cho đúng 4 ngày nghỉ lễ. Không phải vì họ ăn chơi xa xỉ, mà bởi mọi khoản chi đều đến từ những suy nghĩ rất quen thuộc: ngày lễ thì giá cao, về quê thì không thể keo kiệt, lâu lâu mới gặp thì phải rộng rãi.

Anh Minh nghe vợ nói, chỉ thở dài. Số tiền đó bằng mấy tháng tiết kiệm của cả hai. Chuyến đi vui thật, kỷ niệm cũng có, nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn ở lại rất lâu sau khi kỳ nghỉ kết thúc.

Ảnh minh họa

Kinh nghiệm cho đợt nghỉ lễ Tết Nguyên Đán sắp tới

Thực tế, không ít gia đình rơi vào hoàn cảnh giống anh Minh và chị Hòa. Để tránh việc “vui trước, lo sau”, nhiều cặp vợ chồng trẻ bắt đầu rút ra cho mình một số cách kiểm soát chi tiêu khi đi nghỉ lễ.

Thứ nhất, cần lên ngân sách tổng từ trước và thống nhất cả hai vợ chồng. Khi đã có một con số giới hạn, việc chi tiêu sẽ bớt cảm tính hơn.

Thứ hai, đặt vé và dịch vụ sớm nếu có kế hoạch về quê hoặc đi chơi. Ngày lễ, giá cả tăng rất mạnh, đặt sớm giúp giảm được một khoản đáng kể.

Thứ ba, không nhất thiết phải “ôm” hết các cuộc mời. Có thể khéo léo chia sẻ, mỗi bữa mỗi nhà góp một phần, vừa giữ được tình cảm, vừa tránh áp lực tài chính.

Thứ tư, quà cáp nên ưu tiên sự phù hợp thay vì giá trị. Một món quà vừa phải, đúng nhu cầu, vẫn thể hiện được sự quan tâm mà không quá tốn kém.

Cuối cùng, nên chấp nhận rằng không phải niềm vui nào cũng cần đổi bằng tiền. Với trẻ con, nhiều khi chỉ cần thời gian bố mẹ ở bên, cùng chơi, cùng trò chuyện, là đã đủ để kỳ nghỉ trở nên đáng nhớ.

Nghỉ lễ là để thư giãn, không phải để mang về thêm một nỗi lo tài chính kéo dài nhiều tháng sau đó.