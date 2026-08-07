4 món ăn ngon mà nấu dễ từ "vua của các loại rau", giàu axit folic gấp 38 lần táo: Phụ nữ ăn đều sẽ tốt cho dạ dày và sống thọ

Trong những tháng hè nóng ẩm, cơ thể nhanh chóng mất đi một lượng lớn vitamin và axit folic do đổ mồ hôi nhiều. Bắp cải, một loại rau phổ biến và giá cả phải chăng, rất giàu axit folic (cứ 100 gram bắp cải chứa khoảng 240 microgam axit folic tự nhiên, gấp khoảng 38 lần hàm lượng axit folic trong táo - rất hữu ích trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng cường khả năng miễn dịch) và chất xơ, giúp thanh nhiệt, giảm béo và cải thiện khẩu vị.

Bắp cải không chỉ có giá cả phải chăng mà còn rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt ngon vào mùa thu đông, ăn nhiều có thể tăng cường thể lực, sảng khoái. Bắp cải rất giàu chất chống oxy hóa. Các chất này hoạt động như những "chiến binh" bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo.

4 cách chế biến món ăn từ bắp cải đơn giản, bao gồm cả món nóng va món nguội này sẽ đáp ứng nhu cầu ăn nhẹ trong mùa hè. Thường xuyên ăn bắp cải có thể giúp cơ thể bổ sung chất dinh dưỡng, tốt cho dạ dày và sống thọ

1. Salad bắp cải thái sợi

Phương pháp chế biến bắp cải thành salad sẽ sử dụng ít dầu hơn, mang lại cảm giác tươi mát, giữ nguyên axit folic và vitamin trong bắp cải. Món ăn này ngon miệng, giúp giảm độ ngấy, thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện các vấn đề như chán ăn và táo bón trong những ngày hè nóng bức.

Nguyên liệu: Nửa cây bắp cải loại nhỏ, 5 tép tỏi băm, 1 quả ớt băm nhỏ, nước tương, giấm balsamic, dầu mè và một chút muối.

Cách làm salad bắp cải thái sợi

Bóc bỏ lá ngoài, già của bắp cải, sau đó thái thành những sợi mỏng đều nhau, rửa sạch. Đun sôi một nồi nước sau đó thả bắp cải vào chần trong khoảng 30 giây. Tiếp theo, vớt ra, rửa lại bằng nước đá, để ráo và bày ra đĩa. Trong một bát nhỏ, cho tỏi băm, ớt băm nhỏ, nước tương, giấm và muối vào. Khuấy đều để tạo thành nước sốt. Rưới nước sốt lên bắp cải thái sợi và thêm một chút xíu dầu mè. Trộn đều và để yên trong năm phút cho các hương vị hòa quyện trước khi dùng.

2. Bắp cải xào miến

Miến là loại nguyên liệu có thể giúp bạn no bụng và có vị nhẹ nhàng, khi kết hợp với bắp cải, nó cung cấp axit folic và chất xơ. Đây là món ăn nhẹ kết hợp thịt và rau, có thể dùng làm món chính hoặc món ăn kèm, đồng thời giúp giảm mệt mỏi và thiếu năng lượng trong mùa hè.

Nguyên liệu: Nửa cây bắp cải, một nắm miến dong, hành lá thái nhỏ, một ít nước tương, một ít nước tương đen, lượng muối và dầu ăn vừa phải.

Cách làm salad bắp cải thái sợi

Ngâm miến trong nước ấm cho đến khi mềm rồi cắt thành từng đoạn ngắn; thái nhỏ bắp cải và để riêng. Làm nóng dầu trong chảo, cho hành lá thái nhỏ vào xào thơm. Sau đó cho bắp cải thái sợi vào xào trên lửa lớn đến khi bắp cải hơi mềm. Cho miến, nước tương và một ít nước tương đen để tạo màu sắc và hương vị, rồi đảo đều. Rắc thêm muối, đảo đều, sau đó tắt bếp.

3. Bắp cải xào trứng

Trứng cung cấp protein chất lượng cao, khi kết hợp với axit folic từ bắp cải, chúng nuôi dưỡng cơ thể một cách cân bằng và dễ tiêu hóa. Món ăn này rất thích hợp cho bữa trưa trong những ngày hè nóng bức để tăng cường sức khỏe và giảm mệt mỏi do nắng nóng gây ra.

Nguyên liệu: Nửa cây bắp cải (loại nhỏ), 3 quả trứng gà, hành lá thái nhỏ, muối và dầu ăn.

Cách làm món bắp cải xào trứng

Đập trứng vào bát, thêm một chút muối và đánh đều; cắt bắp cải thành những miếng nhỏ. Làm nóng dầu trong chảo, đổ hỗn hợp trứng vào. Khi thấy trứng bắt đầu đông lại thì dùng phới đảo đều để tạo thành các miếng nhỏ, lấy ra khỏi chảo. Cho thêm một ít dầu vào chảo, phi thơm hành lá đã thái nhỏ, sau đó cho bắp cải vào xào trên lửa lớn cho đến khi bắp cải chín khoảng 80%. Đổ trứng trở lại vào, trộn đều và xào, thêm muối cho vừa ăn, rồi tắt bếp.

4. Bắp cải xào giấm

Mùi thơm của giấm kích thích vị giác và hỗ trợ tiêu hóa; xào ở nhiệt độ cao giúp giữ lại độ chua của lá bắp cải; vị chua có thể xua tan cái nóng và sự mệt mỏi mùa hè, làm dịu vị đắng và nhạt nhẽo của mùa hè, đồng thời tăng cảm giác thèm ăn.

Nguyên liệu: Nửa cây bắp cải, tỏi băm, giấm balsamic, nước tương, một chút đường, muối và dầu ăn.

Cách làm món bắp cải xào giấm

Xé bắp cải thành những miếng lớn bằng tay, rửa sạch và để ráo; chuẩn bị tỏi băm nhỏ. Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm. Tăng lửa và cho bắp cải vào, đảo nhanh. Rưới thêm giấm balsamic, một chút nước tương nhạt và một nhúm đường để tăng thêm hương vị. Cuối cùng, thêm muối, đảo đều, tắt bếp ngay lập tức và bày ra đĩa.

Trên đây là 4 công thức nấu các món ăn ngon với nguyên liệu bắp cải đơn giản, ai cũng có thể nấu được. Bạn hãy luân phiên bổ sung những món ăn này vào thực đơn của gia đình để giúp bổ sung axit folic và chất xơ, giúp thanh nhiệt, giảm béo và cải thiện khẩu vị.