4 loại thực phẩm bạn có thể ăn hàng ngày để giảm cân hiệu quả hơn

Khi nhắc đến các loại thực phẩm có thể giúp bạn giảm cân để có được một chiếc bụng phẳng, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí nhiều người sẽ là các bữa ăn ít calo khiến bạn không no. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giảm cân với tốc độ ổn định và lành mạnh, điều quan trọng không nhất thiết phải là ăn ít hơn - mà thực sự là ăn các loại thực phẩm làm no phù hợp có thể giúp cơ thể bạn tràn đầy năng lượng và tăng cường trao đổi chất.

Để khám phá một số loại thực phẩm đốt cháy chất béo tốt nhất mà bạn có thể ăn thường xuyên nếu muốn giảm mỡ bụng, tờ SheFinds đã trò chuyện với các chuyên gia sức khỏe: Tiến sĩ Virginia Blackwell, chuyên gia dinh dưỡng Trist Best, Meghan Pendleton và huấn luyện viên dinh dưỡng Sheree Burton. Họ đã đề xuất ba nguyên liệu bạn có thể cho vào bữa ăn hàng ngày của mình.

4 thực phẩm có thể ăn hàng ngày để giảm cân

Các chuyên gia cho rằng 4 loại thực phẩm dưới đây với đặc tính cung cấp đủ lượng chất dinh dưỡng cơ thể cần, giúp no lâu nhưng lại chỉ mang đến lượng nhỏ calo, chắc chắn sẽ rất phù hợp cho bữa cơm hàng ngày của bạn.

1. Trứng - món ăn không thể thiếu cho người giảm cân

Tiến sĩ Blackwell khuyên bạn nên bắt đầu ngày mới của mình đúng hướng với một quả trứng giúp tăng cường trao đổi chất, lưu ý rằng loại thực phẩm ngon, đa năng này có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe — bao gồm cả khả năng giúp bạn đốt cháy chất béo. "Trứng chứa hàm lượng protein cao, rất quan trọng trong việc ngăn chặn sự thèm ăn, do đó làm tăng cảm giác no và giảm thèm ăn nhiều carbs hơn sau đó trong ngày, dẫn đến giảm mỡ bụng", bà giải thích.

Một quả trứng tráng không chỉ ngon mà còn là một phần tuyệt vời trong bất kỳ chế độ ăn kiêng giảm cân nào. Tiến sĩ Blackwell lưu ý rằng "hiệu ứng nhiệt cao và các yếu tố khác gây ra bởi protein chứa trong trứng cũng có thể thúc đẩy sự trao đổi chất, cuối cùng sẽ giúp cơ thể bạn đốt cháy nhiều calo hơn".

2. Yến mạch mang lại hiệu quả giảm cân tốt

Nếu bạn muốn thứ gì đó ngoài trứng khi bạn thức dậy? Chuyên gia dinh dưỡng Best cung cấp một món ăn sáng tuyệt vời khác có thể giúp bạn đẩy lùi mỡ bụng: một bát cháo yến mạch.

Bà nói: “Yến mạch là một nguồn ngũ cốc nguyên hạt tuyệt vời và chứa nhiều chất xơ cũng như chất dinh dưỡng giúp chúng trở thành một bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ lành mạnh". Cũng giống như trứng, một trong những lý do chính khiến yến mạch rất tốt cho việc giảm cân là thực tế chúng mang lại cảm giác no lâu. "Chất xơ trong bột yến mạch giúp bạn no lâu hơn, có thể ngăn chặn việc ăn quá nhiều trong suốt buổi sáng".

Chỉ cần chắc chắn rằng bạn không xóa sạch tất cả các lợi ích sức khỏe của bột yến mạch với lớp trên bề mặt có đường. Thay vào đó, Best khuyên bạn nên chọn các giải pháp thay thế lành mạnh hơn. "Bột yến mạch tốt cho sức khỏe có thể được làm mặn hoặc ngọt mà không bị dư thừa calo và khi hoàn thành bột yến mạch có thể là bữa sáng hoàn hảo để giảm cân". Bà cũng lưu ý rằng "một số loại hạt và hỗn hợp tốt nhất cho bột yến mạch bao gồm các loại hạt, quế, quả việt quất, dâu tây và chuối. Yến mạch mặn có thể được làm lành mạnh bằng cách thêm cà chua, trứng, nấm và rau bina".

3. Protein thực vật là không thể thiếu

Chuyên gia dinh dưỡng Pendleton nhấn mạnh thực tế rằng kết hợp protein nạc vào chế độ ăn uống của bạn là một cách tuyệt vời để giảm cân. Đây là những thực phẩm giàu protein nhưng lại chứa rất ít chất béo.

Cô giải thích: “Điều quan trọng là phải kết hợp các nguồn protein nạc trong chế độ ăn uống để giảm thiểu lượng chất béo bão hòa được tiêu thụ". Trong khi có rất nhiều loại protein nạc để lựa chọn, như cá và thịt gà, Pendleton khuyên bạn nên thử các loại protein thực vật như đậu, đậu lăng, tempeh và mì căn, vì chúng cũng chứa lượng chất xơ cao, có thể cực kỳ hữu ích khi nói đến giảm cân. Cô giải thích: "So với protein, nghiên cứu cho thấy chất xơ giúp cải thiện cảm giác no mạnh hơn nhiều. Chất xơ giúp cải thiện cảm giác no bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa và tốc độ thức ăn rời khỏi dạ dày của bạn, đồng thời khiến bạn cảm thấy no lâu hơn".

"Nếu một người thường không kết hợp protein thực vật, gợi ý của tôi là nên bắt đầu từ mức thấp và chậm. Có nghĩa là, chỉ chuyển đổi một vài loại protein với protein thực vật trong tuần đầu tiên. Có hai lý do cho điều này", Pendleton cho biết thêm. Điều này sẽ cho phép bạn quen với việc chuẩn bị và ăn thức ăn mới và cho cơ thể bạn thời gian để thích nghi với lượng chất xơ tăng lên.

4. Khoai lang cũng đừng bỏ qua!

Ai nói tinh bột đều xấu thì chưa bao giờ gặt hái được lợi ích từ một củ khoai lang dẻo ngon. Trên thực tế, huấn luyện viên dinh dưỡng Burton nói rằng khoai lang là một trong những thực phẩm tốt nhất bạn có thể ăn thường xuyên nếu muốn có được bụng phẳng hơn và giảm được vài ký. Cô giải thích: “Giàu chất xơ, khoai lang sẽ khiến bạn cảm thấy no lâu hơn và có thể giúp ngăn chặn tình trạng ăn quá nhiều".

Ngoài ra, thực phẩm này có thể giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước, đây có thể là một trong những lý do lớn nhất khiến bạn gặp khó khăn trong việc giảm cân. Burton nói: “Nó có hàm lượng nước cao giúp giữ cho bạn đủ nước".

Như bạn thấy, giảm cân và đánh tan mỡ bụng không nhất thiết phải ăn salad nhàm chán cả ngày. Có rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng, làm no và ngon miệng có thể giúp bạn trông đẹp và cảm thấy dễ chịu ngay lập tức.

Nguồn và ảnh: SheFinds, Eat This, Healthline