4 diễn viên Hàn tụt dốc không phanh vì dính toàn phim xịt: Song Hye Kyo không cẩn thận là hết thời tới nơi!

Đều từng là những diễn viên thành công vang dội cách đây 5 năm, thời điểm hiện tại, những cái tên này liên tục thất bại, sự nghiệp lung lay vì chọn nhầm kịch bản.

1. Park Bo Gum

Park Bo Gum từng đóng kha khá phim sau đó nổi lên như một hiện tượng nhờ vai nam chính trong Reply 1988. Sau đó, anh tiếp tục thắng lớn với Mây Họa Ánh Trăng dù thực tế đây không phải một bộ phim được đánh giá quá cao. Tưởng đâu sẽ thuận lợi thăng hạng nhưng những bộ phim sau này của Park Bo Gum đều không thực sự thành công, chủ yếu là bởi kịch bản nhạt nhòa. Đó là Encounter đóng với Song Hye Kyo, là Record Of Youth và thậm chí cả phim điện ảnh Seo Bok cũng chẳng đi tới đâu.

2. Hyeri

Tương tự Park Bo Gum, Hyeri cũng nổi lên nhờ Reply 1988. Sau bộ phim để đời, cô gần như "chết vai" với Duk Sun huyền thoại, những vai diễn sau này đều na ná Duk Sun năm nào. Quý Cô Họ Lee hay Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho đều không có được thành tích thương mại khả quan. Bộ phim hiện tại mà cô đang tham gia là Nghĩ Về Trăng Khi Hoa Nở dù có rating mở đầu khá ổn nhưng cũng không giữ được nhiệt và cũng không được khán giả bàn tàn nhiều trên mạng xã hội.

3. Song Hye Kyo

Song Hye Kyo đã có tới hơn 10 năm thiết lập danh xưng "bàn tay vàng trong làng chọn kịch bản" khi hầu hết những bộ phim cô nhắm tới đều có nội dung thú vị, chắc kèo thành công. Thế nhưng sau bom tấn Hậu Duệ Mặt Trời, tay vàng dường như đã hết linh nghiệm, người đẹp liên tục đụng phải phim xịt. Encounter tuy không được đánh giá cao về kịch bản nhưng chí ít rating vẫn khá ổn trong khi bộ phim mới nhất của người đẹp là Now, We Are Breaking Up thì không thành công trên phương diện nào. Rating liên tục giảm, cốt truyện cũ, kịch bản nhạt nhòa, phim trở thành nốt trầm buồn trong sự nghiệp vẻ vang của người đẹp. Nếu cứ tiếp tục thế này thì việc Song Hye Kyo mất đi vị thế của mình sớm muộn cũng xảy ra.

4. Park Shin Hye

Park Shin Hye từng bị chê bai vì quá an toàn, không chịu đổi mới, chính bản thân cô cũng từng thừa nhận nhược điểm này của mình. Thế nhưng mấy năm gần đây, phải thừa nhận sự chịu khó làm mới mình trong việc lựa chọn kịch bản của cô. Không còn đóng đinh bản thân trong hình ảnh cô gái hiền lành, yếu đuối, Park Shin Hye thử sức với nhiều thể loại phim hơn, thậm chí còn làm đả nữ. Thế nhưng dù có vậy thì tên tuổi của cô cũng không thể bứt phá lên được. Hồi Ức Alhambra hay Sisyphus: Thần Thoại đều không thực sự thành công cũng không thể đưa Park Shin Hye trở lại thời kỳ hoàng kim.

