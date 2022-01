Em út SNSD Seohyun xinh đẹp rạng rỡ, trói chặt bạn trai trong phim về sở thích tình dục kỳ lạ

Mới đây, nhà sản xuất Love and Leashing đã tung ra teaser của Seohyun và Lee Jun Young.

Trong poster, Ji Woo (Seohyun) và Ji Hoo (Lee Jun Young) thể hiện sở thích cá nhân của các nhân vật. Bất chấp sự khác biệt về tính cách, cả hai thể hiện phản ứng hóa học lãng mạn thu hút người xem. Với bối cảnh trong văn phòng, Ji Woo đạp lên vai Ji Hoo bằng đôi giày cao gót đen. Có thể thấy nhân vật Ji Woo do em út của nhóm nhạc đình đám SNSD luôn đứng ở vị thế áp đảo so với người tình.

Bên cạnh đó, teaser mới nhất cũng tiết lộ mối quan hệ của cả hai. Cụ thể, Ji Woo và Ji Hoo đang cùng tham gia trò chơi đặc biệt do công ty tổ chức. Ji Woo là người chiếm ưu thế khi cô ấy thắt chặt sợi dây màu tím trên tay. Trong khi đó, Ji Hoo lại trở thành kẻ phục tùng bị dây thừng của Ji Woo trói chặt.

Love and Leashing dựa trên một tác phẩm webtoon cùng tên kể về câu chuyện tình lãng mạn ly kỳ giữa Ji Hoo (Lee Jun Young) và Ji Woo (Seohyun). Ji Hoo là một người đàn ông hoàn hảo với gu thẩm mỹ độc đáo. Một ngày nọ, Ji Woo vô tình nhận được gói hàng của đồng nghiệp nổi tiếng Ji Hoo. Cô phát hiện ra Ji Hoo có sở thích tình dục không thể nói cho ai biết. Bộ phim sẽ được chỉ đạo bởi đạo diễn Park Hyun Jin - người đứng sau hàng loạt tác phẩm thành công như “Lovers of 6 Years”, “Like for Likes”,...

https://afamily.vn/em-ut-snsd-seohyun-xinh-dep-rang-ro-troi-chat-ban-trai-trong-phim-ve-so-thich-tinh-duc-ky-la-20220117151913353.chn