Phim của Song Hye Kyo chưa chiếu đã bị chê nhạt nhòa vì chi tiết này, fan lo sợ đi theo "vết xe đổ" như dự án với Park Bo Gum

Sau nhiều ngày chờ đợi, chiều ngày 15/6, nhà đài SBS đã tung ra first look đầu tiên của dự án truyền hình Now, We Are Breaking Up với sự góp mặt của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong.

Mặc dù first look đầu tiên xuất hiện rất ngắn, tuy nhiên cư dân mạng không khỏi phấn khích trước vẻ ngoài quá xinh đẹp của Song Hye Kyo dù nữ diễn viên đã bước sang tuổi 40.

Tuy nhiên vẫn có không ít dân mạng lo sợ dự án truyền hình này sẽ đi theo "vết xe đổ" của Encounter mà Song Hye Kyo từng đóng chung với Park Bo Gum khi chemistry của 2 nhân vật chính quá nhạt nhòa. Nhất là diễn xuất của Jang Ki Yong kém hơn rất nhiều so với Song Hye Kyo.

Now, We Are Breaking Up hé lộ chemistry đầu tiên của cặp đôi chính đó là màn nhìn nhau đắm đuối của ảnh Song Hye Kyo và Jang Ki Yong.

Dự án Encounter cũng từng "đánh" mạnh vào khoảnh khắc nhìn nhau của cặp đôi chính khiến fan lắng cho lần trở lại này của Song Hye Kyo.

Tạo hình của Song Hye Kyo trong Now, We Are Breaking Up.

Được biết ngay sau khi nhà sản xuất hé lộ hình ảnh đầu tiên của Song Hye Kyo trong dự án mới, từ khóa #SongHyeKyo cũng nhanh chóng lọt top trending trên Twitter, cho thấy sức hút rất lớn của nữ diễn viên sau 3 năm "đóng băng" mảng phim truyền hình.

Now, We Are Breaking Up là bộ phim mà Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Nhân vật này có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).

Now, We Are Breaking Up dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 11 năm nay trên kênh SBS.