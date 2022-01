UEE ghen tỵ với hành động của Kim Tae Hee dành cho Bi Rain trên phim trường

Mới đây, UEE đã tham gia chương trình "My Little Old Boy" với tư cách khách mời. Tại đây, Shin Dong Yup hỏi UEE rằng: "Rain nổi tiếng là một người chồng giàu tình cảm, vậy bạn có bao giờ muốn kết hôn khi chứng kiến anh ấy tình tứ cùng vợ mình chưa?".

Ngay lập tức, UEE đã thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với hôn nhân của Kim Tae Hee và Bi Rain: "Cách đây không lâu, một chiếc xe tải chở cà phê tên Rain đã đến phim trường. Chúng tôi nghĩ rằng người gửi là fan hâm mộ hoặc bạn bè của anh ấy. Thế nhưng, sự thật người đó là Kim Tae Hee. Cô ấy đã gửi nó một cách đơn giản và kín đáo nên chúng tôi không biết. Nếu chồng tôi là một diễn viên thì tôi sẽ để hình ảnh của mình rõ ràng khi gửi cho anh ấy một xe tải cà phê. Nhìn thấy hành động của Kim Tae Hee, tôi thực sự ghen tỵ".

Trước đó, Kim Tae Hee đã gửi xe tải cà phê đến phim trường bộ phim Ghost Doctor để ủng hộ ông xã Bi Rain. Nữ diễn viên để lại lời nhắn nhủ đáng yêu trên băng rôn: "Kim Tae Hee hết lòng ủng hộ nam diễn viên Jung Ji Hoon (tên thật của Bi Rain) và toàn bộ dàn diễn viên bộ phim Ghost Doctor". Ngay lập tức, hành động ngọt ngào thể hiện tình cảm của Kim Tae Hee dành cho Bi Rain đã nhận được nhiều sự chú ý.



Bài đăng của công ty quản lý Bi Rain về việc Kim Tae Hee đã gửi xe tải cà phê đến phim trường bộ phim Ghost Doctor.

UEE hiện đang đóng vai chính trong bộ phim truyền hình "Ghost Doctor". Bộ phim có sự tham gia của Rain và Kim Bum. Ghost Doctor là bộ phim thuộc thể loại y khoa giả tưởng kể về hai bác sĩ khác nhau từ xuất thân, tài năng đến tính cách. Thế nhưng, cả hai lại có cơ duyên kết hợp thể xác và linh hồn sau một vụ tai nạn. Bộ phim sẽ kể về những câu chuyện xúc động của những bác sĩ ma, những người dù đã qua đời vẫn không thể bỏ lại bệnh viện hay bệnh nhân của mình.

https://afamily.vn/uee-ghen-ty-voi-hanh-dong-cua-kim-tae-hee-danh-cho-bi-rain-tren-phim-truong-20220117145352656.chn