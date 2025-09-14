35 năm cuộc đời chưa thấy ai đẳng cấp như vợ tôi, ở nhà nằm chơi mà vẫn làm tiền "đẻ"

Tôi 35 tuổi, từng nghĩ mình va chạm đủ nhiều để hiểu đời, hiểu người. Thế nhưng đến khi cưới vợ, tôi mới phải thốt lên: “Đúng là trên đời có những đẳng cấp mà đàn ông chúng tôi không bao giờ với tới được”.

Vợ tôi – xin thưa chẳng giống mấy bà vợ trên phim, cũng không theo mẫu “nội trợ đảm đang, hết lòng vì chồng con” đâu. Cô ấy có phong cách rất riêng: thích thì nấu cơm, không thích thì cả nhà đi ăn hàng; thích thì dọn nhà, còn không thì “ai bày ra thì tự dọn đi anh ạ”. Nghe qua tưởng lười, nhưng kỳ lạ thay… tiền vẫn đều đều chảy về tài khoản.

Lúc mới cưới, tôi lo sốt vó. Nghĩ bụng: “Chết rồi, lấy phải cô vợ ham ngủ, thích shopping thế này thì lương mình chắc không đủ đắp”. Ấy thế mà sau vài tháng, tôi tá hỏa khi thấy vợ vẫn nằm nhà, ôm cái laptop, uống trà sữa mà tài khoản ngân hàng cứ ting ting đều đặn.

Hóa ra, vợ tôi làm… "cò" online nhờ 2 loại năng khiếu: buôn chuyện siêu lục địa và người lười là người biết tìm ra cách làm thông minh nhất. Cô ấy bảo: “Ngày xưa anh đổ mồ hôi ngoài đường kiếm khách, còn em thì chỉ cần đổ chút nước mắm lên story Facebook là khách tự tìm đến”. Nghe xong tôi chỉ biết há hốc mồm.

Vợ tôi bán đủ thứ trên đời, nhặt từng 5k tiền lãi, cứ cái gì nhìn thấy tiềm năng là vợ tôi bán hết. Đến nấu 1 bát canh ngon cũng phải nấu dôi ra thành 5 bát còn "pass lại" cho các nhà cùng chung cư. Tôi hay trêu: "Em là buôn nước bọt ra tiền chứ không phải bán hàng nữa, uốn vài tấc lưỡi mà dắt mối được cả mảnh đất 500m2, tài thật!".

Ảnh minh họa

Cao tay hơn nữa, vợ tôi còn biết cách biến thú vui thành tiền. Mua mỹ phẩm về xài, rồi tiện tay livestream review. Đi du lịch, chụp ảnh sống ảo, khách lại hỏi váy này mua ở đâu, thế là mở shop thời trang luôn. Thậm chí, ngay cả lúc bế con ru con ngủ, tay vẫn kịp bấm điện thoại chốt đơn. Đúng kiểu vừa “đẻ con” vừa “đẻ tiền”.

Tôi – một gã đàn ông từng nghĩ mình giỏi giang giờ chỉ còn biết ngả mũ trước vợ. Bởi trong khi tôi cặm cụi làm 10 tiếng/ngày, thì cô ấy vừa chơi vừa kiếm được số tiền chẳng kém. Mà nói thật, tôi càng mừng chứ chẳng ghen tị gì. Phụ nữ mà thông minh, biết tự lập và tận dụng thời đại công nghệ, thì xứng đáng được gọi là “đẳng cấp”.

Bạn bè gặp lại cứ bảo: “Ông sướng thật, lấy vợ giàu thế này chắc anh bị cửa dưới rồi nhỉ?”. Tôi chỉ cười: “Cửa nào mà chả là cửa. Tôi giờ sống nhờ vợ mà thấy vui phết. Bởi đỉnh cao của đàn ông không phải kiếm tiền thật nhiều mà là lấy được người phụ nữ khiến mình nể phục”.

Thế đấy, 35 năm cuộc đời, tôi chưa từng gặp ai đẳng cấp như vợ tôi. Nằm chơi mà vẫn khiến tiền tự “đẻ” ra, lại còn khiến chồng ngày một béo tốt vì chẳng phải lo cơm áo gạo tiền. Quả thật, đàn ông chúng tôi đôi khi nên thành thật mà công nhận: Phụ nữ, nếu muốn, họ giỏi hơn chúng ta gấp trăm lần!