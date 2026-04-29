Ba năm trước, tôi bắt đầu xây nguồn thu nhập thứ hai trong tâm thế của một người sợ hãi - sợ mất việc, sợ tuổi 35, sợ một ngày nào đó tỉnh dậy thấy mình không còn lựa chọn. Tôi đã nghĩ thứ mình theo đuổi là tiền. Nhưng đến hôm nay, khi nhìn lại, điều khiến tôi biết ơn nhất không phải là khoản thu nhập tăng thêm mỗi tháng, mà là cách tôi bước chân vào công ty mỗi buổi sáng đã hoàn toàn khác. Nhẹ nhõm hơn. Thẳng lưng hơn. Và quan trọng nhất, là không còn run rẩy nữa.

Khởi đầu từ một đêm mất ngủ vì tin nhắn của sếp

Tôi vẫn nhớ rõ cái đêm tháng 3 năm ấy. Sếp nhắn tin lúc 11 giờ đêm yêu cầu tôi sửa lại toàn bộ báo cáo trước 8 giờ sáng hôm sau, kèm theo vài câu trách móc nặng nề về thái độ làm việc. Tôi đã thức trắng đêm để làm, không phải vì công việc khó, mà vì trong đầu cứ luẩn quẩn một suy nghĩ: Nếu không làm xong, tôi có bị đuổi việc không? Nếu bị đuổi, tháng sau tiền nhà ai trả? Tiền học của con ai lo?

Sáng hôm đó, tôi nhìn mình trong gương ở thang máy chung cư, mắt thâm quầng, lưng còng xuống vì mệt mỏi và sợ hãi. Tôi 31 tuổi, đi làm gần 9 năm, và toàn bộ cuộc sống của tôi đang bị giam giữ bởi đúng một dòng tiền chuyển khoản mỗi cuối tháng. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra: Vấn đề không phải là sếp khó tính, mà là tôi không có đường lùi. Khi không có đường lùi, người ta sẽ chấp nhận mọi thứ. Kể cả những thứ đáng lẽ phải từ chối.





Năm đầu tiên: Vụng về, mệt mỏi và muốn bỏ cuộc nhiều lần

Tôi bắt đầu nguồn thu nhập thứ hai bằng việc nhận viết bài tự do vào buổi tối, sau khi con đi ngủ. Những đêm đầu, tôi chỉ kiếm được vài trăm nghìn cho cả chục giờ ngồi gõ máy. Có lúc tôi tự hỏi liệu có đáng không, khi mà sáng hôm sau lại phải dậy lúc 6 giờ để chuẩn bị đồ ăn cho con và đi làm trong trạng thái thiếu ngủ.

Theo Harvard Business Review, hơn 40% người lao động trẻ tại các nền kinh tế phát triển hiện nay đang theo đuổi ít nhất một công việc phụ bên cạnh công việc chính, và phần lớn trong số họ đều trải qua giai đoạn "kiệt sức kép" trong 6-12 tháng đầu tiên. Tôi không phải ngoại lệ. Có những tuần tôi gần như không nói chuyện với chồng, vì sau giờ làm chỉ muốn lao vào laptop để hoàn thành bài cho khách hàng. Có những lúc nhìn con ngủ mà rơi nước mắt vì thấy mình ích kỷ.

Nhưng tôi không bỏ cuộc. Vì mỗi lần định bỏ, tôi lại nhớ đến cái cảm giác đứng trong thang máy sáng hôm đó.

Bước ngoặt đến từ khoản tiền đầu tiên đủ trả tiền điện

Sau khoảng 8 tháng, thu nhập từ việc viết tự do của tôi đã đủ để trả tiền điện và tiền internet hàng tháng. Một con số không lớn, nếu so với lương chính thì chưa bằng một phần năm. Nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác hôm tôi rút khoản tiền đó ra, đặt riêng vào một tài khoản khác, và nhận ra: Từ giờ, dù chuyện gì xảy ra, ít nhất nhà tôi vẫn có điện và internet trong vài tháng tới.

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình thực sự đang đứng trên hai chân của chính mình, chứ không phải tựa hết toàn bộ trọng lượng vào một sợi dây mong manh.

Theo Forbes, các chuyên gia tài chính cá nhân đều đồng tình rằng việc xây dựng nguồn thu nhập thứ hai dù chỉ chiếm 10-20% tổng thu nhập vẫn có tác động tâm lý mạnh mẽ hơn nhiều so với việc đơn thuần tăng lương ở công việc chính. Lý do nằm ở chỗ: Nguồn thu nhập đó là minh chứng sống động rằng giá trị của bạn không bị định đoạt bởi một người sếp hay một công ty.





Sang năm thứ hai: Tôi bắt đầu dám nói "không"

Một buổi họp đầu năm thứ hai sau khi tôi xây nguồn thu nhập phụ, sếp đề nghị tôi nhận thêm một dự án ngoài giờ, không tăng lương, với lý do "đây là cơ hội thể hiện bản thân". Trước đây, tôi chắc chắn sẽ gật đầu trong sợ hãi. Nhưng lần này, tôi nhẹ nhàng nói: "Em xin phép từ chối vì đang có cam kết khác ngoài giờ làm việc".

Tôi vẫn nhớ ánh mắt sếp lúc đó, hơi khựng lại, có chút bất ngờ. Nhưng điều quan trọng là sau buổi họp, tôi không hề lo lắng. Vì tôi biết, dù chuyện xấu nhất xảy ra, tôi vẫn có một dòng thu nhập khác đang chảy. Không nhiều, nhưng đủ để tôi giữ được sự đàng hoàng và không phải gồng mình chịu đựng những điều bất công.

Nguồn thu nhập thứ hai không biến tôi thành người giàu có. Nó biến tôi thành người dám nói thật. Và đó là một sự khác biệt mà không số dư tài khoản nào đo đếm được.





Năm thứ ba: Khi tôi nhận ra mình đã đi làm với tâm thế khác

Đến năm thứ ba, mọi thứ thay đổi theo cách tôi không ngờ tới. Buổi sáng, tôi không còn cầm cốc cà phê đứng nhìn ra cửa sổ với cảm giác bất an mơ hồ nữa. Tôi đi làm vì tôi muốn, không phải vì tôi sợ. Khi đồng nghiệp đem chuyện sa thải ra bàn tán, tôi vẫn lắng nghe nhưng không còn cảm thấy tim mình thắt lại như trước. Khi sếp đưa ra những yêu cầu vô lý, tôi đủ bình tĩnh để phân tích và phản hồi đúng mực, thay vì cuống cuồng làm theo.

Theo The New York Times, trong một khảo sát về sức khỏe tinh thần người lao động được công bố gần đây, những người có từ hai nguồn thu nhập trở lên báo cáo mức độ lo âu thấp hơn đáng kể so với nhóm chỉ phụ thuộc vào một công việc duy nhất. Nguyên nhân không phải vì họ giàu hơn, mà vì họ có thứ gọi là "tâm thế của người có lựa chọn".

Tôi từng nghĩ tự do tài chính phải là khi có vài tỷ trong tài khoản. Nhưng hóa ra, tự do bắt đầu sớm hơn rất nhiều. Nó bắt đầu từ cái khoảnh khắc bạn nhận ra mình không cần phải sợ ai nữa.

Nếu bạn đang đọc đến đây và cảm thấy mệt mỏi với công việc hiện tại, áp lực với các khoản chi tiêu, hay sợ hãi mỗi khi nghe tin công ty cắt giảm nhân sự, tôi muốn nói thẳng với bạn rằng: Bạn không cần phải bỏ việc, không cần phải khởi nghiệp lớn lao, cũng không cần phải có một kế hoạch hoàn hảo. Bạn chỉ cần bắt đầu.

Bắt đầu bằng một kỹ năng nhỏ bạn đã có sẵn - viết lách, dạy kèm, làm đồ thủ công, tư vấn về lĩnh vực bạn am hiểu. Bắt đầu bằng việc dành ra mỗi tối một tiếng đồng hồ. Bắt đầu bằng việc chấp nhận rằng năm đầu tiên sẽ vất vả, năm thứ hai sẽ dễ thở hơn, và năm thứ ba bạn sẽ nhìn lại và thấy biết ơn chính mình.

Vì điều quý giá nhất mà nguồn thu nhập thứ hai mang lại không bao giờ là tiền. Đó là quyền được lựa chọn, là sự bình yên trong tâm trí, và là dáng đi thẳng lưng của một người phụ nữ biết mình có giá trị, dù ở bất cứ đâu, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.