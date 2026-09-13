3 tháng chồng không đóng góp để vợ cắn răng gánh hết, đến khi tôi khuyên nhủ, anh lại tuyên bố: Từ nay ăn ngủ riêng

Trong nhiều gia đình, khi một người gặp khó khăn về công việc, người còn lại thường sẽ cố gắng gánh thêm để cùng nhau vượt qua. Tuy nhiên, khó khăn tài chính cũng dễ trở thành phép thử cho cách hai vợ chồng chia sẻ trách nhiệm.

Câu chuyện của vợ chồng chị Nga anh Toản (Hà Nội) bắt đầu từ một khoản tiền sinh hoạt tưởng như rất nhỏ, nhưng sau 3 tháng lại đẩy cả gia đình vào cảnh mỗi người một nơi.

Khoản phí sinh hoạt 5 7

Chị Nga chia sẻ: "Trước đây, chuyện tiền bạc giữa vợ chồng tôi khá rõ ràng. Mỗi tháng tôi góp 5 triệu, Toản góp 7 triệu để lo sinh hoạt chung. Tiền học của hai con thì hai vợ chồng thay nhau đóng, tháng này anh đóng thì tháng sau đến lượt tôi. Cách chia này duy trì nhiều năm, cả hai đều thấy ổn nên chẳng mấy khi phải tính toán lại.

Nhưng khoảng 3 tháng nay, công việc của chồng tôi bắt đầu bấp bênh. Có tháng anh gần như không có thu nhập nên tôi cũng không thúc ép chuyện tiền nong. Tôi tự bỏ tiền lo các khoản trong nhà, đến lượt Toản đóng học cho con thì tôi lại xoay xở đóng luôn. Tôi nghĩ vợ chồng lúc khó khăn, mình gánh thêm một thời gian cũng không sao.

Điều khiến tôi mệt mỏi là tình trạng ấy kéo dài đến tháng thứ 3 mà Toản vẫn không có ý định tìm việc khác. Tôi nhiều lần khuyên anh cứ tìm một công việc tạm thời, thu nhập ít cũng được, miễn là có tiền để cùng tôi lo cho gia đình. Toản không chịu, anh nói công việc hiện tại chỉ đang khó khăn nhất thời, bỏ lúc này biết đâu sau đó lại khởi sắc thì mất hết.

Ảnh minh họa

Tôi hiểu anh tiếc công việc đã làm lâu, nhưng tôi cũng không thể cứ một mình xoay xở mãi. Tiền ăn uống, điện nước, tiền học của con, đủ thứ khoản nhỏ cộng lại tháng nào cũng ngốn một khoản đáng kể. Tiền tiết kiệm của tôi cũng không phải vô hạn.

Hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau vì chuyện này. Trong một lần tranh luận, Toản bảo nếu tôi đã thấy việc anh không có tiền là gánh nặng thì từ giờ anh sẽ ăn riêng. Tôi cứ nghĩ anh nói lúc nóng giận, nhưng hôm sau anh thật sự mang quần áo ra cửa hàng, rồi ăn ngủ luôn ở đó.

Từ hôm ấy, Toản gần như mặc kệ mọi chuyện trong nhà. Tôi vẫn đưa đón con, đi làm, về nấu cơm, lo đủ thứ như trước. Chỉ khác là trong căn nhà này, tôi bắt đầu có cảm giác mình đang tự lo cho 3 mẹ con.

Tôi không cần Toản lúc nào cũng phải đưa cho tôi 7 triệu như trước. Nếu anh khó khăn, tôi sẵn sàng chia sẻ. Nhưng tôi nghĩ ít nhất hai vợ chồng phải cùng ngồi xuống tính xem tháng này sống thế nào, khoản nào cắt được, anh có thể kiếm thêm gì. Khó khăn thì cùng nhau chịu, chứ một người đứng ngoài để một người tự gánh thì tôi thực sự không biết phải cố đến bao giờ".

Nguyên tắc giữ hôn nhân khi tài chính nghiêng lệch

Khi thu nhập của một thành viên trong gia đình giảm mạnh, bài toán chi tiêu cũng buộc phải thay đổi. Đây không chỉ là chuyện cắt giảm vài khoản mua sắm, mà còn là lúc hai vợ chồng cần thống nhất lại trách nhiệm tài chính. Với trường hợp như Nga và Toản, có thể cân nhắc một số nguyên tắc sau:

Chia tiền theo khả năng hiện tại

Không nhất thiết phải giữ nguyên mức 5 triệu và 7 triệu như trước. Người đang có thu nhập ổn định có thể gánh nhiều hơn trong một thời gian, nhưng người khó khăn vẫn cần đóng góp trong khả năng của mình.

Ảnh minh họa

Ưu tiên các khoản bắt buộc

Tiền học của con, tiền ăn, điện nước, tiền nhà và chi phí đi lại cần được đặt lên trước. Những khoản mua sắm, ăn ngoài hoặc chi tiêu chưa cấp thiết nên tạm giảm để tránh việc một người phải rút tiền tiết kiệm bù liên tục.

Không có thu nhập vẫn phải có trách nhiệm

Nếu công việc hiện tại chưa có tiền, Toản có thể tiếp tục chờ cơ hội khởi sắc nhưng nên đồng thời tìm việc ngoài giờ, việc thời vụ hoặc một nguồn thu nhập khác. Khó khăn tài chính có thể được cảm thông, nhưng việc không tìm cách cải thiện kéo dài sẽ tạo áp lực cho người còn lại.

Đặt thời hạn để đánh giá lại

Hai vợ chồng nên thống nhất một mốc cụ thể, chẳng hạn 1-2 tháng, để xem công việc có cải thiện hay không. Nếu tình hình vẫn không thay đổi, cần tính phương án khác thay vì tiếp tục chờ đợi không thời hạn.

Không biến tiền bạc thành lý do tách khỏi gia đình

Ăn riêng hay ngủ ở cửa hàng không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Điều gia đình cần lúc này là một cuộc nói chuyện thẳng thắn về thu nhập, chi tiêu và trách nhiệm của mỗi người. Khi cả hai vẫn cùng ngồi xuống giải một bài toán, khó khăn tài chính sẽ dễ vượt qua hơn rất nhiều.