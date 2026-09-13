Mất việc, chồng đề nghị lấy 600 triệu tiền tiết kiệm mở quán ăn, tôi đưa ra cách khác khiến cả nhà chồng gật gù

Chồng tôi mất việc sau nhiều năm làm quản lý nhà hàng. Anh có kinh nghiệm bếp núc, từng nghĩ khi có vốn sẽ tự mở quán ăn nên ngay lập tức đề nghị dùng 600 triệu tiền tiết kiệm để thuê mặt bằng, sửa sang và mua sắm thiết bị.

“Mình có tay nghề, có vốn, sao không tự làm chủ? Cứ đi làm thuê mãi cũng chẳng khá lên được”, anh nói.

Tôi hiểu chồng muốn bắt đầu lại, nhưng 600 triệu là toàn bộ khoản tiết kiệm của gia đình. Chúng tôi còn tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt và con nhỏ. Nếu mở quán không thuận lợi, cả nhà có thể mất nguồn dự phòng trong vài tháng.

Ảnh minh họa

Tôi không phản đối việc kinh doanh, chỉ hỏi chồng: “Nếu bỏ 600 triệu mà ba tháng đầu không có khách thì nhà mình sống bằng gì?”.

Anh không trả lời được. Mẹ chồng nghe chuyện thì cho rằng tôi tính toán quá mức, lúc nào cũng sợ rủi ro nên không muốn chồng phát triển.

Tôi đề xuất một cách bắt đầu ít rủi ro hơn

Tôi nói với chồng rằng thay vì thuê mặt bằng ngay, anh có thể thử mô hình bếp online trước. Gia đình sẽ bán lẩu, món nhậu và một số món ăn dễ vận chuyển qua các ứng dụng giao đồ ăn, Facebook, TikTok và hội nhóm khu dân cư.

Chúng tôi chỉ dùng khoảng 100-150 triệu để mua thêm dụng cụ cần thiết, nguyên liệu, bao bì, chụp ảnh món ăn và chạy quảng cáo thử nghiệm. Phần tiền còn lại vẫn giữ làm quỹ dự phòng.

Tôi cùng chồng xây dựng thực đơn đơn giản, chỉ tập trung vào những món anh làm ngon nhất. Chẳng hạn, một combo lẩu cho bốn người giá 399.000 đồng, kèm rau, mì và nước chấm. Ngoài ra là các món nhậu như gà chiên mắm, sườn nướng, chân gà sốt Thái và mực xào sa tế.

Tôi tính kỹ giá vốn, tiền nguyên liệu, bao bì, phí giao hàng và chi phí quảng cáo để tránh tình trạng bán nhiều nhưng càng bán càng lỗ. Mỗi món đều được chụp ảnh đẹp, phần ăn đầy đặn, đóng gói sạch sẽ. Chúng tôi cũng khuyến khích khách quay video, đánh giá và giới thiệu cho người quen.

Tôi nói với chồng: “Mình không cần chứng minh ngay rằng quán sẽ thành công. Mình chỉ cần chứng minh khách có muốn mua món của mình hay không”.

Nếu đơn hàng tăng ổn định, chúng tôi mới tính đến việc thuê mặt bằng hoặc mở rộng bếp. Khi đó, quyết định đầu tư sẽ dựa trên doanh thu thực tế thay vì kỳ vọng.

Ảnh minh họa

Thành công không bắt đầu từ việc dồn hết tiền vào một canh bạc

Những ngày đầu, chồng tôi khá hoài nghi. Anh từng làm nhà hàng nên muốn có một không gian riêng, có bàn ghế và khách ngồi ăn trực tiếp. Tuy nhiên, sau hai tuần thử nghiệm, đơn hàng bắt đầu tăng. Có ngày chúng tôi nhận hơn 30 đơn, nhiều khách quay lại đặt món lần thứ hai.

Mẹ chồng ban đầu vẫn chê mô hình bán đồ ăn online không có tương lai. Nhưng khi thấy con trai có thu nhập trở lại mà gia đình vẫn giữ được phần lớn tiền tiết kiệm, bà bắt đầu thay đổi suy nghĩ.

Chồng tôi cũng nhận ra điều quan trọng không phải là mở quán thật lớn ngay từ đầu, mà là chọn cách phù hợp với khả năng tài chính của gia đình.

Tôi không nghĩ mình giỏi hơn chồng trong chuyện kinh doanh. Tôi chỉ muốn chúng tôi có quyền thử sức mà không phải đánh đổi toàn bộ sự an toàn của gia đình.

Tiền tiết kiệm không chỉ để đầu tư. Nó còn là khoản dự phòng khi mất việc, ốm đau hoặc có biến cố bất ngờ. Vì vậy, trước khi dùng toàn bộ số tiền đang có để bắt đầu một công việc mới, vợ chồng nên tính đến phương án xấu nhất.

Ủng hộ chồng không có nghĩa là đồng ý với mọi quyết định của anh. Đôi khi, sự tỉnh táo của người vợ không phải để ngăn chồng tiến lên, mà để cả hai có thể tiến xa hơn mà không phải trả giá quá đắt.