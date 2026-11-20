Đi chợ theo tuần, sơ chế và bảo quản thực phẩm dùng dần là cách được nhiều mẹ nội trợ lựa chọn, vừa tiết kiệm thời gian, chủ động bữa ăn, vừa hạn chế lãng phí và giảm đáng kể chi phí ăn uống mỗi tháng.

Ngoài tủ lạnh, máy hút chân không và hộp đựng thực phẩm là hai trợ thủ đắc lực giúp các mẹ nội trợ bảo quản đồ ăn tươi ngon suốt tuần. Kết hợp thêm màng bọc thực phẩm và giấy nến, việc chia nhỏ, sắp xếp và trữ đông thực phẩm trở nên gọn gàng, tiện lợi hơn.

Cũng từ đây, nhiều mẹ nội trợ truyền tai nhau những mẹo bảo quản đơn giản, giúp mỗi lần vào bếp chỉ cần lấy thực phẩm ra chế biến, vừa nhanh gọn vừa tiết kiệm thời gian.

Với thịt ba chỉ, có một mẹo bảo quản khá hay mà chị em có thể áp dụng ngay

Nếu mua những miếng thịt ba chỉ dài và chưa muốn cắt nhỏ, bạn hãy trải một lớp màng bọc chuyên dụng dành cho thực phẩm lên mặt phẳng sạch, xếp các miếng thịt theo hàng ngang, cách nhau một khoảng vừa đủ. Tiếp đó, phủ thêm một lớp màng bọc lên trên, ấn nhẹ để phần màng ôm sát miếng thịt rồi cắt riêng theo từng phần.

Sau khi bọc kín, xếp thịt vào hộp có nắp đậy và bảo quản trong ngăn đông. Nhờ có lớp màng ngăn cách, các miếng thịt sẽ không bị dính chặt vào nhau khi cấp đông. Mỗi lần nấu ăn, bạn chỉ cần lấy đúng số lượng cần dùng mà không phải rã đông cả khối thịt lớn.

Lưu ý, cần dùng màng bọc hoặc giấy nến có ghi rõ an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm và phù hợp để cấp đông, không tận dụng các loại túi nilon đựng hàng ngoài chợ không rõ chất liệu.

Cách làm này cũng có thể áp dụng cho những lát thịt mỏng như thịt bò Mỹ, thịt ba chỉ thái lát hoặc thịt nguội. Và thay vì xếp chồng nhiều lớp, bạn có thể đặt màng bọc giữa các lát thịt, cuộn gọn từng phần rồi xếp vào hộp hình chữ nhật mỏng. Cách này vừa tiết kiệm diện tích tủ đông vừa thuận tiện khi lấy ra chế biến.

Những chiếc hộp có nắp đậy kín, kích thước khác nhau sẽ giúp phân chia thực phẩm theo từng loại hoặc từng bữa ăn. Nhờ đó, mỗi khi nấu nướng, các mẹ chỉ cần lấy đúng hộp cần dùng, không phải mất thời gian tìm kiếm hay sơ chế lại từ đầu.

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Thú vị không kém là mẹo bảo quản bơ bằng giấy nến

Với bơ dạng khối, nếu muốn chia thành từng lát mỏng đều đẹp để sử dụng dần, bạn có thể lót một miếng giấy nến mỏng lên bề mặt dao trước khi cắt. Khi cắt xong lát đầu tiên, nhẹ nhàng rút dao ra nhưng giữ nguyên miếng giấy nến ở vị trí vừa cắt. Tiếp tục dùng một miếng giấy nến khác cho lát kế tiếp.

Cứ thực hiện như vậy cho đến khi chia hết phần bơ cần bảo quản. Sau đó, xếp các lát bơ vào hộp hình chữ nhật dài, đậy kín nắp và cất trong ngăn mát tủ lạnh.

Nhờ những lớp giấy nến ngăn cách, các lát bơ không dính vào nhau, giữ được hình dáng đẹp mắt. Khi cần, bạn chỉ việc lấy một hoặc hai lát mà không làm ảnh hưởng đến những phần còn lại. Hộp đậy kín cũng giúp hạn chế bơ tiếp xúc với không khí và bị khô bề mặt.

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Bảo quản thịt cá tiện lợi hơn với máy hút chân không mini

Nếu hộp đựng thực phẩm thích hợp để phân loại rau củ, thức ăn và các nguyên liệu dùng thường xuyên, máy hút chân không lại đặc biệt hữu ích khi gia đình có thói quen mua thịt cá với số lượng lớn để sử dụng trong nhiều ngày.

Sau khi đi chợ về, thịt cá cần được sơ chế sạch và chia thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa. Thịt, cá sau khi làm sạch cũng cần được thấm ráo trước khi đóng gói.

Tiếp theo, cho từng phần thịt cá vào túi hút chân không chuyên dụng, dùng máy hút bớt không khí trong túi rồi hàn kín miệng túi. Khi được đóng gói đúng cách và bảo quản ở nhiệt độ phù hợp, thực phẩm sẽ hạn chế tiếp xúc với không khí, giảm tình trạng khô bề mặt do cấp đông và giữ chất lượng tốt hơn.

Ngoài ra, những chiếc túi hút chân không được ép gọn còn giúp tiết kiệm diện tích ngăn đông, khiến việc sắp xếp, tìm kiếm thực phẩm dễ dàng hơn. Khi rã đông, tốt nhất nên chuyển thực phẩm xuống ngăn mát tủ lạnh thay vì để nhiều giờ ở nhiệt độ phòng.

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Mẹo giữ cho rau củ quả không bị dập, nát khi bảo quản

Với rau củ quả, chị em có thể nhặt bỏ lá úa, phần dập hỏng, sau đó phân loại riêng từng nhóm. Những loại rau được rửa trước cần để thật ráo nước, thậm chí có thể dùng giấy thấm bớt độ ẩm rồi mới cho vào hộp đựng thực phẩm sạch, khô và cất trong ngăn mát tủ lạnh.

Một mẹo nhỏ là nên để rau lá riêng, củ quả riêng, tránh xếp chồng quá chặt khiến rau bị dập, úng hoặc nhanh héo. Nhất là hoa quả để chung với rau thì rau lá rất dễ bị úa, thậm chí chỉ 1-2 ngày là hỏng. Một số loại rau cũng sẽ giữ được lâu hơn nếu để khô, chỉ rửa ngay trước khi chế biến. Vậy nên tốt nhất để rau lá riêng, các loại củ riêng và hoa quả riêng.

Bảo quản thực phẩm đúng cách, mẹ nhàn hơn mà cả nhà vẫn có bữa ăn ngon

Chỉ cần dành một chút thời gian sau mỗi lần đi chợ để phân loại, sơ chế, chia khẩu phần và sắp xếp thực phẩm khoa học, công việc bếp núc mỗi ngày có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Một chiếc hộp đựng thực phẩm phù hợp, một chiếc máy hút chân không, thêm vài cuộn màng bọc thực phẩm và giấy nến là đã có thể áp dụng hàng loạt mẹo bảo quản hữu ích. Điều quan trọng là phải lựa chọn vật dụng an toàn, vệ sinh sạch sẽ và bảo quản từng loại thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp, không giữ quá lâu chỉ vì vẻ ngoài vẫn còn tươi ngon mỗi khi dùng.