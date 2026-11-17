Những năm gần đây, phong cách thiết kế bếp Hàn Quốc được nhiều gia đình yêu thích bởi sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng. Điểm chung dễ nhận thấy là gam màu sáng, đường nét tối giản, hệ tủ lưu trữ thông minh và cách bố trí giúp việc nấu nướng trở nên thuận tiện hơn.

Đặc biệt, thay vì cố gắng giấu toàn bộ đồ dùng sau những cánh tủ, nhiều bà nội trợ Hàn Quốc lựa chọn sắp xếp vật dụng một cách có chủ đích, biến chúng thành một phần của không gian trang trí. Nhờ vậy, căn bếp không chỉ là nơi chuẩn bị bữa ăn mà còn trở thành góc sinh hoạt ấm cúng của gia đình.

Dưới đây là 4 gian bếp với những cách thiết kế khác nhau, từ nhà rộng có đảo bếp đến căn bếp thuê được cải tạo với chi phí hợp lý.

1. Căn bếp trắng tinh khôi, kết hợp hai khu vực nấu nướng riêng biệt

Một trong những căn bếp gây ấn tượng là không gian của Uroi, chủ tài khoản Instagram @uroi.home. Thay vì lựa chọn hoàn toàn bếp mở hoặc bếp kín, cô kết hợp cả hai để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Với những món ăn cần xào nấu ở nhiệt độ cao, khu vực bếp kín giúp hạn chế dầu mỡ và mùi thức ăn lan sang phòng khách. Trong khi đó, khu bếp mở được bố trí đảo bếp lớn, phù hợp để chuẩn bị bữa sáng, pha cà phê hoặc cùng các thành viên trong gia đình trò chuyện.

Điểm nổi bật nhất của căn bếp này là sự thống nhất về màu sắc. Từ hệ tủ, mặt bàn đến đảo bếp đều sử dụng gam trắng chủ đạo. Những cánh tủ phẳng với tay nắm ẩn giúp tổng thể liền mạch, hạn chế các chi tiết gây rối mắt.

Tuy nhiên, Uroi không để căn bếp trở nên đơn điệu. Chiếc tủ lạnh màu vàng tươi được lựa chọn làm điểm nhấn, tạo cảm giác trẻ trung và sinh động giữa không gian trắng.

Một chi tiết khác đáng học hỏi là khu vực quầy nước bằng thép không gỉ. Bề mặt kim loại kết hợp với vòi nước có lớp hoàn thiện mờ mang đến vẻ hiện đại, đồng thời tạo nên sự tương phản thú vị với hệ tủ trắng.

Các thiết bị thường xuyên sử dụng như ấm đun nước, máy pha cà phê và máy nướng bánh mì được bố trí tập trung tại một khu vực riêng. Nhờ vậy, việc chuẩn bị đồ uống hay bữa sáng không làm ảnh hưởng đến khu vực nấu ăn chính.

Điều đáng học hỏi: Không nhất thiết phải lựa chọn giữa bếp kín và bếp mở. Nếu diện tích cho phép, việc phân chia khu vực nấu nướng nhiều dầu mỡ và khu vực chuẩn bị đồ ăn nhẹ sẽ giúp không gian sinh hoạt sạch sẽ, thuận tiện hơn.

2. Căn bếp chữ U màu trắng: Ít tủ treo nhưng sức chứa vẫn đáng nể

Nếu căn bếp đầu tiên gây ấn tượng nhờ sự sang trọng, không gian của Ssongmi lại đáng tham khảo bởi cách tối ưu diện tích và sắp xếp đồ đạc.

Cô lựa chọn thiết kế bếp hình chữ U, tận dụng ba phía để bố trí khu vực rửa, chuẩn bị thực phẩm và nấu nướng. Đây là kiểu thiết kế giúp người nội trợ hạn chế việc phải di chuyển quá nhiều khi chuẩn bị bữa ăn.

Toàn bộ hệ tủ sử dụng màu trắng, tạo cảm giác sáng sủa và rộng rãi. Đáng chú ý, thay vì lắp tủ treo kín cả ba mặt tường, Ssongmi chỉ tập trung tủ phía sau, còn những khu vực khác chủ yếu sử dụng tủ dưới.

Cách bố trí này giúp căn bếp bớt nặng nề, đặc biệt phù hợp với những không gian không quá rộng.

Để bù lại diện tích lưu trữ, cô sử dụng hệ tủ cao cạnh tủ lạnh, các ngăn kéo lớn và những khoang chứa được thiết kế riêng cho thiết bị gia dụng. Lò vi sóng có vị trí cố định, trong khi nồi cơm điện được đặt trên khay kéo để thuận tiện sử dụng.

Ngay cả khoảng không phía trên hệ tủ cũng được tận dụng để cất giữ những món đồ ít dùng hoặc thực phẩm khô được bảo quản phù hợp.

Một ưu điểm khác là cách bố trí tủ lạnh gần bồn rửa, giúp việc lấy thực phẩm, sơ chế và chuyển sang khu vực nấu diễn ra liên tục. Mặt bàn rộng cũng đủ chỗ cho những thao tác như rửa rau, thái thịt hay chuẩn bị nhiều nguyên liệu cùng lúc.

Điều đáng học hỏi: Một căn bếp đẹp không nhất thiết phải có thật nhiều tủ. Quan trọng hơn là lựa chọn hệ tủ phù hợp với thói quen sử dụng, ưu tiên ngăn kéo dễ lấy đồ và giữ cho lối đi luôn thông thoáng.

3. Căn bếp gỗ ấm áp: Đảo bếp hai mặt giúp giấu đồ cực khéo

Với những người yêu thích không gian ấm cúng, căn bếp của Choiyeun là một gợi ý đáng tham khảo.

Khác với hai căn bếp sử dụng gam trắng chủ đạo, không gian này kết hợp hệ tủ sáng màu với những bề mặt gỗ tự nhiên hoặc mang hiệu ứng vân gỗ, tạo cảm giác gần gũi và dễ chịu.

Căn bếp được bố trí theo hình chữ L, kết hợp một đảo bếp ở giữa. Thiết kế này vừa tạo thêm diện tích chuẩn bị thực phẩm, vừa có thể trở thành nơi dùng bữa nhanh.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không nằm ở hình thức mà ở cách tận dụng đảo bếp làm nơi lưu trữ.

Thay vì chỉ sử dụng một mặt, Choiyeun thiết kế hệ tủ ở cả hai phía của đảo bếp. Những chiếc cốc, bát đĩa và vật dụng thường dùng được sắp xếp vào từng ngăn phù hợp, giúp tiết kiệm diện tích đáng kể.

Một giải pháp thú vị khác là sử dụng những chiếc tủ kính thấp đặt trên mặt bàn. Chúng giúp gom các món đồ nhỏ vào cùng một vị trí, hạn chế cảm giác lộn xộn khi nhìn từ phòng khách.

Ngoài ra, cô còn sử dụng kệ có ngăn chia và móc treo để sắp xếp cốc, thìa và các dụng cụ nấu nướng. Những món thường xuyên sử dụng được đặt ở vị trí dễ lấy, thay vì phải mở nhiều cánh tủ mỗi lần nấu ăn.

Nhờ cách tổ chức hợp lý, căn bếp vẫn có nhiều vật dụng nhưng không tạo cảm giác chật chội.

Điều đáng học hỏi: Muốn bếp gọn, không chỉ cần thêm chỗ chứa mà phải thiết kế nơi cất giữ phù hợp với từng nhóm đồ. Đảo bếp hai mặt, ngăn kéo chia ô và kệ nhỏ trên mặt bàn đều có thể phát huy hiệu quả nếu được bố trí đúng cách.

4. Căn bếp nhà thuê được cải tạo: Chỉ thay đổi vài chi tiết đã sáng sủa hơn hẳn

Không phải gia đình nào cũng có điều kiện thiết kế căn bếp mới từ đầu. Với những người đang ở nhà thuê hoặc muốn cải tạo tiết kiệm, câu chuyện của Yoonsom, chủ tài khoản @yoonsom._.story, lại mang đến nhiều ý tưởng thiết thực.

Ban đầu, căn bếp của cô sử dụng hệ tủ màu tối kết hợp gạch ốp xám, khiến không gian có phần nặng nề và thiếu sức sống.

Thay vì cải tạo toàn bộ, Yoonsom tập trung thay đổi những chi tiết ảnh hưởng lớn nhất đến cảm nhận thị giác.

Cô sơn lại tường bằng gam trắng, sử dụng vật liệu ốp tường màu sáng và thay đổi diện mạo hệ tủ bằng bề mặt mang hiệu ứng gỗ. Sự kết hợp giữa trắng và màu gỗ giúp căn bếp sáng hơn nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm áp.

Một trong những giải pháp được áp dụng là sử dụng tấm ốp tường bằng nhựa PP có thể thi công tương đối đơn giản. Tuy nhiên, với khu vực gần bếp nấu, cần đặc biệt chú ý đến khả năng chịu nhiệt, chống cháy của vật liệu và khoảng cách an toàn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Yoonsom cũng chú trọng việc sắp xếp đồ dùng sau khi cải tạo. Dao được đặt trên giá chuyên dụng, thực phẩm khô cất trong lọ thủy tinh, còn những thiết bị nhỏ được bố trí vào các góc mặt bàn để giải phóng khu vực thao tác chính.

Một chi tiết khiến căn bếp trở nên dễ chịu hơn là góc cà phê nhỏ bên cạnh khu vực ăn uống.

Chỉ với một chiếc tủ đựng đồ, máy pha cà phê, máy lọc nước và chiếc đèn bàn mang phong cách cổ điển, cô đã tạo ra một góc thư giãn riêng ngay trong không gian sinh hoạt hằng ngày.

Điều đáng học hỏi: Cải tạo bếp không nhất thiết đồng nghĩa với việc thay mới toàn bộ nội thất. Đôi khi chỉ cần đổi màu tường, làm mới bề mặt tủ, sắp xếp lại thiết bị và bổ sung ánh sáng phù hợp đã đủ tạo nên sự khác biệt. Với nhà thuê, nên ưu tiên những thay đổi có thể tháo dỡ và được chủ nhà đồng ý.

Điểm chung của 4 căn bếp Hàn Quốc: Đẹp nhưng không đánh đổi sự tiện dụng

Dù khác nhau về diện tích, cách bố trí và phong cách trang trí, cả bốn gian bếp đều có một điểm chung: Mọi chi tiết đều phục vụ nhu cầu sinh hoạt thực tế.

Màu trắng được sử dụng để tạo cảm giác rộng rãi, chất liệu gỗ mang đến sự ấm áp, trong khi hệ tủ và ngăn kéo giúp đồ dùng có vị trí cố định. Các thiết bị thường xuyên sử dụng được đặt ở nơi thuận tiện, còn những món ít dùng được cất gọn để mặt bàn luôn có đủ diện tích thao tác.

Đặc biệt, điều khiến những căn bếp này trở nên hấp dẫn không phải là chúng hoàn toàn không có đồ đạc, mà là mọi thứ đều được sắp xếp hợp lý.

Với các gia đình Việt, nơi việc nấu nướng thường xuyên sử dụng dầu mỡ, gia vị và nhiều loại dụng cụ, không cần sao chép nguyên mẫu những căn bếp trên. Thay vào đó, có thể học cách phân chia khu vực chức năng, tận dụng hệ tủ, lựa chọn màu sắc và bố trí đồ dùng phù hợp với thói quen sinh hoạt.

Bởi suy cho cùng, một căn bếp đẹp không chỉ để ngắm mà còn phải khiến người sử dụng cảm thấy thoải mái mỗi ngày.