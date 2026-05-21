Căn bếp 5m² của bà nội trợ Hàn Quốc gây sốt vì quá gọn: Nhìn cách tận dụng từng khe nhỏ mới hiểu vì sao người ta nấu ăn “nhàn tênh”

Căn bếp nhỏ nhưng nhìn đâu cũng thấy “có tính toán”

Nhiều người nghĩ rằng bếp nhỏ thì khó tránh khỏi cảnh bừa bộn: Nồi chảo chất chồng, khăn lau không biết treo đâu, chai lọ vệ sinh nằm lăn lóc dưới bồn rửa. Nhưng căn bếp của bà nội trợ Hàn Quốc có tên Dalbitjuice lại hoàn toàn ngược lại.

Không gian chưa đến 5m² nhưng mọi thứ đều được chia khu rõ ràng: đồ vệ sinh, gia vị, khăn bếp, nồi chảo, đồ khô… tất cả đều có vị trí riêng. Điều quan trọng nhất không phải “dọn cho sạch”, mà là tạo ra một hệ thống lưu trữ đủ tiện để ai cũng có thể duy trì lâu dài.

Đó cũng là lý do nhiều cư dân mạng nhận xét: “Nhìn căn bếp này có cảm giác nấu ăn nhẹ đầu hơn hẳn”.

Khu vực dưới bồn rửa: Góc dễ bừa nhất lại hóa gọn nhất

Dưới bồn rửa thường là nơi khó sắp xếp nhất vì vướng đường ống thoát nước, độ cao lệch nhau và nhiều đồ lặt vặt. Nhưng thay vì bỏ trống hoặc nhét đại mọi thứ vào, cô đã dùng kệ thép không gỉ dạng chia tầng để tận dụng chiều cao của tủ.

Nhờ vậy, không gian được chia thành tầng trên – tầng dưới rõ ràng.

- Chất tẩy rửa được bỏ vào các hộp đựng dạng hồ sơ mềm, có thể kéo ra dễ dàng.

- Khăn lau bếp được cho vào hộp ngăn kéo chống ẩm.

- Dụng cụ nấu ăn được phân loại bằng hộp mở.

- Ngay cả khe hẹp cạnh bồn rửa cũng được tận dụng để treo khăn khô.

Một chi tiết khiến nhiều người thích thú là cô còn gắn thanh treo dạng ống lồng phía trên bồn rửa để treo găng tay, cây gạt nước hay những món đồ nhẹ. Không cần khoan đục phức tạp nhưng vẫn giúp mặt bếp trống thoáng hơn rất nhiều.

Cánh tủ bếp cũng được biến thành nơi lưu trữ

Trong nhiều căn bếp gia đình, mặt trong cánh tủ gần như bị bỏ phí. Nhưng với bà nội trợ này, đây lại là “mảnh đất vàng”.

Mặt trong cửa tủ dưới bồn rửa được gắn thêm giá để thớt, móc treo kéo, dao gọt… Trong khi cánh tủ còn lại dùng để treo các dụng cụ vệ sinh nhỏ và hộp đựng bàn chải vệ sinh cán dài.

Ngay cả khăn lau tay cũng có chỗ riêng bằng một giá treo gắn cửa tủ nhỏ gọn.

Đây là kiểu sắp xếp rất phổ biến ở Hàn Quốc và Nhật Bản: Không cố mua thêm tủ lớn, mà tận dụng tối đa những khoảng không vốn bị bỏ quên.

Ngăn kéo được chia như “siêu thị mini”

Nếu nhìn vào phần ngăn kéo của căn bếp này, nhiều người sẽ hiểu vì sao việc nấu ăn có thể nhanh hơn đáng kể.

Dao nĩa được để trong khay chia ngăn có thể điều chỉnh kích thước linh hoạt. Đĩa dùng thường xuyên được dựng đứng bằng giá riêng để dễ lấy thay vì xếp chồng cao.

Các dụng cụ nấu ăn cũng được chia thành từng hộp nhỏ theo công năng thay vì để lẫn lộn.

Đặc biệt, cô còn tận dụng ngăn kéo sâu để cất nồi chảo bằng hộp mở, giúp tiết kiệm diện tích và lấy đồ không cần bê cả chồng nồi lên xuống.

Với các loại ngũ cốc, đồ khô hay gia vị, cô ưu tiên dùng hộp đồng bộ về kích thước và màu sắc. Điều này không chỉ giúp căn bếp nhìn đẹp mắt hơn mà còn dễ kiểm soát lượng thực phẩm còn lại.

Điều đáng học nhất không phải “đẹp”, mà là giảm mệt

Nhiều người sau khi xem căn bếp này đều nói một điều giống nhau: “Nhìn thôi đã thấy đỡ mệt”.

Bởi thực tế, một căn bếp bừa bộn thường khiến việc nấu ăn kéo dài hơn:

- Mất thời gian tìm đồ

- Mua trùng đồ vì không nhớ còn hay hết

- Lau dọn lâu hơn

- Dễ tích tụ dầu mỡ và mùi khó chịu

Trong khi đó, khi mọi thứ có vị trí cố định, việc nấu nướng hằng ngày cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đây cũng là lý do vài năm gần đây, xu hướng “sắp xếp để sống nhàn hơn” trở nên phổ biến ở nhiều gia đình châu Á, đặc biệt là với phụ nữ trung niên hoặc người sống trong căn hộ nhỏ.

Không cần bếp lớn mới sống thoải mái

Sau cùng, điều khiến căn bếp 5m² này gây chú ý không nằm ở diện tích hay đồ dùng đắt tiền.

Điểm đáng học nhất chính là tư duy: Nhà nhỏ vẫn có thể gọn, tiện và dễ sống nếu biết tạo ra một hệ thống phù hợp với thói quen sinh hoạt của mình.

Đôi khi, chỉ cần thêm một chiếc hộp chia ngăn, một thanh treo nhỏ hay tận dụng mặt trong cánh tủ, cảm giác “ngột ngạt vì đồ đạc” trong căn bếp cũng giảm đi đáng kể.

Và với nhiều người, đó mới là kiểu nâng cấp cuộc sống thiết thực nhất.