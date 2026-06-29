Người phụ nữ U40 biến căn bếp thành “khu vườn xanh” với hơn 30 loại cây: Mỗi sáng thức dậy đều thấy cuộc sống đáng yêu hơn

Tình yêu ấy lớn đến mức cô đã biến toàn bộ không gian bếp trong ngôi nhà của mình thành một “khu vườn xanh” thu nhỏ. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu nhà cửa và cây cảnh. Nhiều người thậm chí còn thốt lên: “Đây đúng là căn bếp trong mơ của tôi!”.

Hơn 30 loại cây cùng chung sống trong một căn bếp

Miko yêu thực vật từ khi còn nhỏ. Càng trưởng thành, niềm đam mê ấy càng lớn dần và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Không gian bếp của cô hiện có hơn 30 loại cây khác nhau. Từ những loại cây cảnh quen thuộc như trầu bà lá xẻ, lưỡi hổ, đa búp đỏ, sung lá đàn, dương xỉ, thiết mộc lan cho tới các loại cây gia vị có thể sử dụng hằng ngày như húng quế, hương thảo, bạc hà, thì là, mùi tây hay tía tô.

Có cây được trồng trong đất, có cây được nuôi bằng phương pháp thủy canh. Chúng phủ kín các góc bếp, bệ cửa sổ, kệ gỗ và mặt bàn, tạo nên một khung cảnh xanh mướt như một khu vườn nhỏ trong nhà.

Chồng của Miko thường hài hước kể rằng vợ mình “nghiện cây” đến mức mỗi ngày có thể kiểm tra chúng hàng trăm lần. Từ lúc thức dậy uống nước buổi sáng cho đến khi chuẩn bị bữa tối, cô luôn dành thời gian quan sát từng chiếc lá, từng chồi non mới nhú.

Anh thậm chí còn đùa rằng nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cô cũng sẽ chuyển hẳn vào ngủ trong bếp.

Một ngôi nhà không tivi nhưng đầy sự bình yên

Gia đình Miko sống trong một ngôi nhà hai tầng được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại.

Tầng một gồm phòng khách, phòng ăn, bếp, phòng thủ công và khu vực phòng tắm. Tầng hai có hai phòng ngủ, một phòng làm việc và một phòng tắm khác.

Điều đặc biệt là trong nhà không có tivi và cũng không đặt ghế sofa cỡ lớn như nhiều gia đình hiện nay. Theo Miko, cả hai vợ chồng đều khá bận rộn nên hầu như không có thời gian xem truyền hình. Thay vào đó, họ muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách, làm thủ công và chăm sóc cây cối.

Toàn bộ không gian được bao phủ bởi sắc gỗ tự nhiên. Sàn nhà, tủ bếp, bàn ăn đều sử dụng chất liệu gỗ nguyên khối tạo cảm giác ấm áp và gần gũi.

Riêng khu vực bếp được thiết kế theo kiểu mở với hệ tủ gỗ kết hợp mặt bàn inox. Sự tương phản giữa màu gỗ ấm và sắc xanh của cây cối khiến không gian vừa hiện đại vừa thư giãn.

“Ai cũng nên có một góc nhỏ dành riêng cho mình”

Nhiều người thắc mắc tại sao Miko lại chọn đặt nhiều cây xanh trong bếp – nơi thường xuyên có nhiệt độ cao và hơi dầu mỡ.

Nhưng với cô, đó lại là nơi mang đến nhiều niềm vui nhất.

Miko cho rằng mỗi người đều cần có một không gian riêng để nuôi dưỡng cảm xúc và tái tạo năng lượng sau những bộn bề thường nhật.

Việc quan sát những chiếc lá non dần bung nở khiến cô chú ý hơn đến ánh sáng, độ ẩm, sự thay đổi của thời tiết và nhịp sống xung quanh. Nhờ vậy, ngay cả những ngày không có kế hoạch đặc biệt nào, cô vẫn cảm thấy cuộc sống rất thú vị.

“Chỉ cần nhìn thấy cây xanh phát triển mỗi ngày, tôi đã thấy vui rồi”, cô chia sẻ.

Bữa ăn đơn giản giữa một khu vườn thu nhỏ

Bàn ăn của gia đình được đóng từ những tấm gỗ do chính hai vợ chồng lựa chọn. Những chiếc ghế lại được mua từ các cửa hàng đồ cũ với kiểu dáng khác nhau, tạo nên nét cá tính riêng cho không gian.

Giữa những mảng xanh tươi mát, việc uống một tách cà phê buổi sáng, đọc vài trang sách hay thưởng thức bữa tối nhẹ nhàng trở thành những khoảnh khắc đáng mong chờ mỗi ngày.

Không gian ấy giống như một thế giới nhỏ tách biệt khỏi sự ồn ào bên ngoài, nơi mọi thành viên có thể chậm lại và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình.

Trồng cây, nấu ăn và kiếm thêm thu nhập từ sở thích

Không chỉ yêu cây cối, Miko còn có niềm đam mê với nấu ăn và các công việc thủ công.

Cô thường chia sẻ những bữa ăn giản dị do chính mình chuẩn bị. Các món ăn không cầu kỳ nhưng được trình bày đẹp mắt, sử dụng nhiều rau xanh và nguyên liệu tươi.

Ngoài ra, Miko còn dành một căn phòng nhỏ làm nơi sáng tạo thủ công. Tại đây, cô tự làm túi vải, giỏ mây, vật dụng trang trí và bán qua mạng.

Ban đầu chỉ là sở thích cá nhân, nhưng dần dần những sản phẩm thủ công của cô thu hút được nhiều người yêu thích. Hiện nay, đây đã trở thành một nguồn thu nhập phụ giúp cô có thêm động lực theo đuổi đam mê.

Bên cạnh đó, Miko còn thường xuyên cắm hoa và hỗ trợ một cửa hàng hoa địa phương vào những dịp bận rộn.

Khi trong nhà có cây xanh, lòng người cũng dịu lại

Điều khiến nhiều người yêu thích ngôi nhà của Miko không nằm ở diện tích hay những món đồ đắt tiền.

Đó là cảm giác bình yên mà không gian ấy mang lại.

Những mảng xanh xuất hiện ở khắp nơi, ánh sáng tự nhiên tràn ngập căn phòng cùng tông màu gỗ ấm áp tạo nên một môi trường sống thư giãn và dễ chịu.

Miko tin rằng khi xung quanh có hoa lá và cây cối, con người sẽ bớt đi phần nào áp lực, lo âu trong cuộc sống.

Có lẽ vì vậy mà ngày càng nhiều gia đình hiện đại lựa chọn đưa thiên nhiên vào nhà. Không chỉ để làm đẹp không gian sống, mà còn để tìm lại cảm giác cân bằng giữa nhịp sống ngày càng vội vã.

Đôi khi, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy một chiếc lá mới vừa mở, một chậu cây vừa đâm chồi, cũng đủ để bắt đầu ngày mới với tâm trạng tích cực hơn.