3 món ăn làm cực dễ lại giúp tăng miễn dịch, dưỡng da đẹp hồng từ những trái cây đang bán nhiều ngoài chợ

Vào mùa xuân, bạn nên ăn nhiều trái cây hơn vì hầu hết các loại trái cây đều giàu khoáng chất và giàu vitamin. Những chất này không chỉ có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch mà còn bổ sung nhiều chất dinh dưỡng khác nhau cho cơ thể, giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. 3 loại trái cây mà chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn hôm nay đều là những loại trái cây theo mùa - trái cây mùa xuân. Rất tiện lợi khi chúng ta biết cách chế biến khi vào mùa và bảo quản trong tủ lạnh. Bạn có thể lấy chúng ra và ăn bất cứ khi nào mình muốn.

1. Quả việt quất - Món ăn gợi ý: Mứt việt quất

Mùa xuân là thời điểm quả việt quất vào mùa và xuất hiện với số lượng lớn trên thị trường. Vào thời điểm này, quả việt quất không chỉ đặc biệt ngọt mà còn có giá rẻ nhất trong năm. Quả việt quất tuy nhỏ nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng như anthocyanin, vitamin C, vitamin E,... Ăn việt quất thường xuyên không chỉ làm đẹp da mà còn làm chậm quá trình lão hóa. Với quả việt quất bạn có thể ăn trực tiếp, làm bánh, xay sinh tố hoặc nấu thành siro để pha nước uống, mứt để ăn cùng bánh mì đều rất ngon.

Nguyên liệu để làm mứt việt quất

1kg quả việt quất, 200g đường phèn, 5g tinh bột và 5g baking soda.

Cách làm món mứt việt quất

Bước 1: Cho quả việt quất, tinh bột và baking soda vào nước và khuấy đều. Sau đó ngâm quả việt quất trong nửa giờ, vớt ra và rửa sạch bằng nước máy. Sau đó bạn để vào rổ cho ráo nước.

Bước 2: Cho việt quất, đường phèn và một bát nước vào nồi, đun sôi nước trên lửa lớn. Sau đó chuyển sang lửa vừa và khuấy từ từ việt quất cho đến khi thấy chúng mềm và nứt ra.

Bước 3: Tiếp tục đun ở lửa nhỏ thêm một lúc. Khi bạn cho thìa vào có thể giữ được phần thịt quả việt quất thì có nghĩa là mứt việt quất đã sẵn sàng. Bạn tắt bếp rồi để nguội. Sau khi mứt việt quất đã nguội hoàn toàn, cho vào lọ thủy tinh đã tiệt trùng (đun trong nồi nước sôi) và để khô, đậy kín lại. Cuối cùng, cho lọ thủy tinh vào tủ lạnh và bảo quản lạnh.

Lưu ý: Nếu bạn muốn bảo quản việt quất lâu thì sau khi sên sệt hơn và hũ đựng phải kín. Việc này sẽ giúp cho mứt giữ được vị ngọt thanh và cho phép bạn cất dùng trong khoảng từ 2 đến 3 tháng.

2. Quả dứa - Món ăn gợi ý: Dứa sên đường phèn

Vào mùa xuân, dứa cũng được bán rất nhiều trên thị trường và giá tương đối rẻ. Trong dứa giàu flavonoid và axit phenolic có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do có thể gây ra bệnh mãn tính. Bên cạnh đó, dứa rất nhiều nước và giàu vitamin C - một chất chống oxy hóa tuyệt vời giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giữ cho bạn luôn tràn đầy năng lượng. Điều tuyệt vời nhất là nó sẽ làm cho làn da của bạn thêm mịn màng, tươi trẻ. Thường xuyên bổ sung dứa vào chế độ ăn uống hàng ngày rất tốt cho da. Khi dứa vào mùa, bạn có thể ăn trực tiếp, ép lấy nước uống, làm siro, mứt...

Nguyên liệu để làm món dứa sên đường phèn

3-4 quả dứa, 100g đường phèn, lượng nước vừa đủ.

Cách làm món dứa sên đường phèn

Bước 1: Gọt vỏ dứa, bỏ mắt, rửa sạch sau đó cắt thành từng miếng nhỏ khoảng 2cm và để riêng. Cho dứa, đường phèn và một bát nước vào nồi. Sau khi đun sôi ở lửa lớn, bạn cần khuấy liên tục để dứa không bị dính vào nồi. Tắt bếp sau khi dứa đặc lại.

Bước 2: Sau khi dứa sên đường phèn nguội, bạn có thể ăn trực tiếp hoặc cho vào lọ thủy tinh đã tiệt trùng, đậy kín lại rồi cho vào tủ lạnh để bảo quản. Bạn có thể dùng dứa sên đường phèn để pha nước uống, thêm vào các món chè hoặc ăn cùng sữa chua, bánh mì.

3. Dâu tây - Món ăn gợi ý: Mứt dâu tây

Dâu tây là loại trái cây có hàm lượng cao vitamin C cùng các chất chống oxy hóa flavonoid, anthocyanine giúp tăng cường sự tổng hợp collagen, nâng cao độ đàn hồi cho da, giữ gìn làn da tươi trẻ. Dâu tây cũng có lượng calo thấp, không chứa chất béo, cholesterol chứa ít natri và đường, nhưng lại chứa nhiều vitamin, nhất là vitamin C giúp cơ thể tăng khả năng đốt cháy calo tốt hơn. Do đó bổ sung dâu tây vào chế độ ăn uống hàng ngày giúp bạn cải thiện làn da cũng như sức khỏe. Tháng 3 và đầu tháng 4 là thời điểm thu hoạch dâu tây cuối cùng của vụ đông. Tuy dâu tây thời điểm này không ngọt bằng dâu tây mùa đông nhưng vẫn mọng nước và giá rẻ, đặc biệt thích hợp để mua nhiều về làm mứt. Mỗi khi bạn ăn bánh mì hoặc sữa chua, thêm một ít mứt dâu tây sẽ khiến chúng ngon hơn.

Chuẩn bị nguyên liệu làm mứt dâu tây

2.5kg dâu tây, 20g tinh bột (bột mì hoặc bột năng), 20g baking soda và 250g đường trắng.

Cách làm mứt dâu tây

Bước 1: Cho dâu tây, tinh bột và baking soda vào chậu nước, khuấy đều. Sau đó ngâm dâu tây trong 10 phút rồi vớt ra. Tiếp đó, loại bỏ cuống dâu tây và rửa sạch rồi để ráo. Cho toàn bộ dâu tây và đường trắng vào âu lớn, trộn đều. Sau đó ướp dâu tây trong khoảng 2 giờ cho đến khi thấy mềm và ngấm nước đường.

Bước 2: Cho dâu tây ngâm và một bát nước vào nồi, đun ở lửa vừa. Khi dâu tây đặc lại, bạn có thể tắt bếp. Sau khi mứt dâu tây đã nguội hoàn toàn, bạn cho mứt dâu vào lọ thủy tinh đã tiệt trùng, khô ráo và đậy kín lại. Cuối cùng, cho lọ vào tủ lạnh và bảo quản lạnh.

Vào mùa xuân, bạn hãy ăn nhiều hơn 3 loại trái cây là việt quất, dứa và dâu tây. Khi chúng vào mùa với số lượng lớn, bạn hãy tận dụng, mua về rồi chế biến một lần và bảo quản trong tủ lạnh. Bạn có thể lấy chúng ra và ăn bất cứ khi nào muốn. Thật tiện lợi!