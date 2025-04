Mùa xuân, khi đất trời bừng tỉnh, vạn vật hồi sinh, mang đến một không gian tràn đầy sức sống và hy vọng. Trong tiết trời tươi đẹp ấy, có một loại trái cây không chỉ ngon miệng mà còn mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe – đó chính là dâu tằm. Loại quả nhỏ bé này không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là "người bạn đồng hành" tuyệt vời giúp chúng ta chăm sóc cơ thể trong những ngày xuân rực rỡ.

Dâu tằm chứa đựng nguồn dinh dưỡng phong phú với nhiều thành phần quý giá như vitamin C, vitamin E, sắt, kẽm… Trong đó, vitamin C và vitamin E nổi bật với khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa, mang lại làn da tươi trẻ và sức khỏe bền lâu. Sắt – một nguyên tố không thể thiếu – đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp hemoglobin, hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, đặc biệt hữu ích cho những ai thường xuyên mệt mỏi hay sắc mặt nhợt nhạt. Còn kẽm lại là "trợ thủ" đắc lực trong việc tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của cơ thể. Không chỉ dừng lại ở đó, khi kết hợp dâu tằm với các nguyên liệu khác để nấu nước uống, lợi ích sức khỏe còn được nhân lên gấp bội, mang đến những hiệu quả tuyệt vời mà ai cũng nên thử.

1. Trà dâu tằm hoa hồng: Thơm ngát và bổ dưỡng

Hoa hồng từ lâu đã được biết đến với khả năng điều hòa khí huyết, giảm căng thẳng, kích thích tuần hoàn máu và làm tan ứ trệ. Khi kết hợp cùng dâu tằm, thức uống này không chỉ bổ sung khí huyết mà còn giúp tinh thần thư thái, đặc biệt phù hợp với phụ nữ trong mùa xuân để giữ tâm trạng vui vẻ và làn da hồng hào rạng rỡ.

Nguyên liệu: Dâu tằm khô 10 quả, hoa hồng khô 5 bông.

Cách làm: Rửa sạch dâu tằm khô và hoa hồng khô để loại bỏ bụi bẩn. Sau đó cho cả hai vào ấm trà, đổ nước sôi vừa đủ vào ấm, đậy nắp kín và ủ trong khoảng 10-15 phút là có thể thưởng thức ngay. Hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng hòa quyện cùng vị ngọt thanh của dâu tằm sẽ mang đến cảm giác thư giãn tuyệt vời.

2. Nước dâu tằm táo đỏ kỷ tử: Bổ huyết, dưỡng gan

Công dụng: Táo đỏ nổi tiếng với tác dụng dưỡng huyết an thần, trong khi kỷ tử lại là "thần dược" giúp bồi bổ gan thận, cải thiện thị lực và tăng cường sức khỏe đôi mắt. Khi kết hợp cùng dâu tằm, thức uống này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người thể chất yếu, hay bị khô mắt, mỏi mắt, giúp bổ sung khí huyết, nuôi dưỡng gan và làm sáng mắt hiệu quả.

Nguyên liệu: Dâu tằm khô 15 quả, táo đỏ 5 quả, kỷ tử 10 hạt.

Cách làm: Rửa sạch dâu tằm khô, táo đỏ và kỷ tử, để ráo nước, sau đó bỏ hạt táo đỏ rồi cho tất cả nguyên liệu vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi bằng lửa lớn. Khi nước bắt đầu sôi thì giảm xuống lửa nhỏ và tiếp tục nấu trong 15-20 phút. Đến khi các dưỡng chất từ nguyên liệu hòa quyện vào nước, bạn sẽ có một thức uống thơm ngon, bổ dưỡng, vừa ấm áp vừa dễ chịu.

3. Nước dâu tằm sơn tra: Tiêu hóa tốt, khí huyết lưu thông

Công dụng: Sơn tra (táo mèo) có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, hóa giải thức ăn tích tụ và kích thích tuần hoàn máu, giúp loại bỏ huyết ứ trong cơ thể. Khi kết hợp với dâu tằm, thức uống này không chỉ tăng cường chức năng tỳ vị mà còn giúp khí huyết lưu thông trơn tru, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, khỏe khoắn cho cơ thể.

Nguyên liệu: Dâu tằm khô 8 quả, sơn tra lát 5 miếng.

Cách làm: Rửa sạch dâu tằm khô và sơn tra lát, cho vào nồi cùng lượng nước vừa đủ, đun sôi bằng lửa lớn. Sau khi nước sôi thì chuyển sang lửa nhỏ và nấu thêm 10-15 phút, cuối cùng thêm một chút đường phèn để điều chỉnh độ ngọt theo khẩu vị. Khuấy đều cho đường tan hết là có thể dùng ngay. Vị chua nhẹ của sơn tra hòa cùng vị ngọt của dâu tằm tạo nên một thức uống vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Uống nước dâu tằm vào mùa xuân không chỉ là cách để tận hưởng hương vị thiên nhiên mà còn là bí quyết chăm sóc sức khỏe đơn giản mà hiệu quả. Khi khí huyết được bổ sung đầy đủ, làn da sẽ trở nên hồng hào, rạng rỡ, tinh thần cũng thêm phần phấn chấn, tràn đầy năng lượng. Tỳ vị khỏe mạnh giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, từ đó nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt, gan được thanh lọc sạch sẽ sẽ hỗ trợ quá trình trao đổi chất và thải độc hiệu quả hơn, giúp cơ thể nhẹ nhàng, khỏe khoắn từ trong ra ngoài.

Vậy nên, trong những ngày xuân ấm áp, hãy thử ngay ba cách chế biến nước dâu tằm này để vừa làm đẹp vừa tăng cường sức khỏe, mang lại một mùa xuân trọn vẹn và ý nghĩa!