Mùa này nhất định phải ăn 3 món dễ nấu lại ngon miệng và giúp bổ sung nước, thanh nhiệt, ngăn ngừa khô da

Khi thời tiết bước vào giai đoạn giữa mùa thu, thời tiết đã trở nên mát mẻ hơn, không khí se lạnh nhưng nhiều người lại cảm thấy bồn chồn và khô miệng. Miệng họ khô khốc, cổ họng có cảm giác như có vật gì đó mắc kẹt khi thức dậy, và uống nước cũng không thực sự làm dịu cơn khát. Nhiều người thậm chí còn gặp phải tình trạng môi nứt nẻ và ngủ không ngon giấc vào ban đêm. Những điều này là do tình trạng nóng trong cơ thể gây ra. Khi thời tiết mát mẻ và se lạnh, hầu hết mọi người chuyển sang chế độ ăn những món ấm nóng, giàu năng lượng và dầu mỡ, khi kết hợp với không khí khô, chất lỏng trong cơ thể nhanh chóng bị mất đi. Chỉ uống nước lọc thôi là không đủ; bạn phải bổ sung nước thông qua thức ăn.

Hôm nay chún tôi sẽ giới thiệu 3 món ăn, tất cả đều là món nước (canh/súp) dễ làm và rất sảng khoái khi ăn.

1. Chè nấm tuyết và lê

Nguyên liệu: 1 cây nấm tuyết khô, một quả lê, vài viên đường phèn và một nắm nhỏ kỷ tử.

Cách nấu món chè nấm tuyết và lê

Ngâm nấm tuyết trắng trong 2 tiếng trước khi chế biến. Sau khi ngâm, cắt bỏ phần màu vàng ở gốc rồi xé thành từng miếng nhỏ. Miếng càng nhỏ thì càng dễ lấy được chất nhầy bên trong nấm tuyết. Cho nấm tuyết vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 40 phút. Gọt vỏ, bỏ lõi và thái nhỏ lê, sau đó cho vào nồi, đun nhỏ lửa thêm 20 phút nữa, đến khi nước dùng sánh lại. Thêm đường phèn và kỷ tử, đun nhỏ lửa thêm 5 phút nữa, sau đó tắt bếp.

Món này ngon hơn khi nguội; một bát sẽ ngay lập tức làm dịu cổ họng khô khốc.

2. Canh sườn heo hầm củ sen và củ năng

Nguyên liệu: 1 củ sen, 7-8 củ năng, nửa cân sườn heo, vài lát gừng và muối.

Cách làm món canh sườn heo hầm củ sen và củ năng

Chần sườn heo trong nước lạnh, sau đó rửa sạch. Gọt vỏ và cắt củ sen thành khúc, gọt vỏ và bổ đôi củ năng. Cho sườn heo và gừng thái lát vào nồi đất, thêm nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong nửa tiếng. Cho củ sen và củ năng vào nồi, đun nhỏ lửa trong 40 phút cho đến khi củ sen mềm. Chỉ cần thêm muối cho vừa ăn; không cần thêm gì khác.

Món canh này thanh nhẹ và ngọt, củ năng thì giòn; từ người già đến trẻ nhỏ đều rất thích.

3. Chè đậu xanh và củ hoa huệ

Nguyên liệu: Một bát nhỏ đậu xanh, một nắm nhỏ củ huệ khô và vài viên đường phèn.

Cách nấu chè đậu xanh và củ hoa huệ

Ngâm đậu xanh và củ hoa huệ trong một giờ trước khi chế biến. Trước tiên, cho đậu xanh vào nồi, thêm nước, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa đun liu riu trong 20 phút. Thêm củ huệ vào và nấu thêm 15 phút nữa, cho đến khi đậu xanh nứt ra và củ huệ mềm. Thêm đường phèn và khuấy cho đến khi tan hết, sau đó tắt bếp.

Món ăn nay thật sảng khoái khi đã nguội bớt. Hơn thế, món ăn này còn làm giúp dịu thần kinh, dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Do đó chỉ cần 1 bát chè này vào thời tiết mùa thua còn tốt hơn tất cả mọi đồ uống khác.

Ba món ăn này - chè nấm tuyết và lê giúp làm dịu cổ họng; canh sườn heo hầm củ sen và củ năng có vị ngọt bổ dưỡng; chè đậu xanh và củ hoa huệ có tác dụng thanh nhiệt giải nhiệt - bạn hãy luân phiên nấu cho cả gia đình. Khi nhiệt trong người được thanh lọc và miệng không còn khô, mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, tình trạng khô da, đờm ở cổ họng cũng không còn, toàn thân cảm thấy sảng khoai, thoải mái.