Đây là một bữa ăn ngon mà đủ dinh dưỡng với đủ rau và thịt, cả nhà sẽ ăn hết veo trong tích tắc!

Khi thời tiết trở lạnh, chuẩn bị một vài món hầm là lựa chọn hoàn hảo. Chúng vẫn còn nóng hổi khi được dọn ra, mang lại cảm giác rất dễ chịu. Vì vậy, công thức hôm nay rất đáng để thử. Món này có cả rau và thịt, và hương thơm nồng nàn của hành lá khi bạn mở nắp sẽ khiến bạn vô cùng thích thú.

Món ăn này có ba nguyên liệu chính: Thịt bò tươi, nấm sò vua (hay còn gọi là nấm đùi gà) và hành lá. Cách làm vô cùng đơn giản: Chỉ cần cho ba nguyên liệu này vào nồi đất, bật bếp và nấu cho đến khi chín. Không thêm nước trong suốt quá trình nấu, nước dùng duy nhất sẽ tiết ra từ nấm đùi gà. Kết hợp với hương thơm nồng nàn của hành lá, món ăn này đặc biệt hấp dẫn.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu về công thức món thịt bò hầm với muối, hành lá, nấm sò vua. Xem các bước chi tiết bên dưới:

Nguyên liệu để làm món thịt bò nấu muối hành lá và nấm sò vua

300g thịt bò tươi, một ít nấm sò vua, một ít hành lá, 4 tép tỏi, một ít mè trắng, một ít dầu lạc, muối, nước tương, một ít dầu hào và một ít bột tiêu.

Cách làm món thịt bò nấu muối hành lá và nấm sò vua

Bước 1: Thịt bò dùng cho món ăn hôm nay bạn có thể dùng thịt ức bò - phần thịt thích hợp cho món lẩu và món xào. Rửa sạch thịt bò sau đó thái thành từng lát mỏng, cho vào bát. Tiếp theo thêm một ít nước tương, dầu hào và một ít dầu lạc. Đeo găng tay thực phẩm vào rồi trộn đều thịt cho thấm gia vị sau đó ướp trong khoảng 10 phút. Tiếp theo, chuẩn bị một ít nấm bào ngư. Rửa sạch, thái mỏng và để riêng. Tiếp theo bạn chuẩn bị gia vị quan trọng cho món ăn này: muối hành lá. Chỉ cần chuẩn bị một bó hành lá, rửa sạch, thái nhỏ, cho vào bát, thêm một lượng mè trắng, dầu lạc, muối và một chút bột nêm vị gà vừa đủ, rồi trộn đều.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc nồi đất thích hợp để nấu khô. Phết một lớp dầu lạc dưới đáy nồi, sau đó xếp nấm bào ngư đã thái lát xuống đáy. Lưu ý rằng vì chúng ta sẽ không thêm nước sau đó và sẽ nấu khô trực tiếp, nên việc phết một ít dầu lạc sẽ giúp tăng thêm hương thơm. Tiếp theo, lấy thịt bò đã ướp ra và xếp từng lát lên trên nấm bào ngư. Lấy phần muối hành lá đã chuẩn bị ra và dùng thìa phết đều lên trên thịt bò.

Bước 3: Đặt nồi đất lên bếp, bật mức lửa vừa nhỏ và nấu trong khoảng bảy hoặc tám phút. Thời gian sẽ thay đổi tùy thuộc vào lượng thịt bò; nếu thịt bò được xếp thành lớp dày, nên kéo dài thời gian nấu. Ngoài ra, hãy dùng đũa chọc vài lỗ nhỏ ở những phần thịt dày hơn để giúp nhiệt lưu thông tốt hơn. Khi hết thời gian, tắt bếp và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món thịt bò nấu muối hành lá và nấm sò vua

Khi món ăn hoàn thành, bạn mở nắp nồi ra, mùi thơm nồng nàn của hành lá sẽ tỏa khắp gian bếp. Dùng đũa khuấy nhẹ; nước dùng ở đáy nồi hoàn toàn là từ nấm bào ngư tiết ra. Thịt bò được phủ hành lá, trở nên mềm, đậm đà và ngon miệng. Việc thêm nấm bào ngư giòn và thơm tạo nên hương vị đa tầng. Món ăn này ngon, dễ làm và chắc chắn đáng để thử. Đừng lo lắng về việc nồi đất bị cháy. Không cần thêm nước, vì nấm bào ngư ở dưới đáy sẽ tiết ra đủ nước dùng.

Bạn cũng nên chọn những phần thịt bò mềm nhất có thể. Nếu không có lựa chọn tốt, bạn nên thêm một ít bột nở hoặc tinh bột làm mềm thịt vào nước ướp và trộn đều. Điều này có thể cải thiện đáng kể độ mềm của thịt bò.