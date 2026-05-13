Bước vào tháng 4 Âm lịch (nhằm khoảng giữa tháng 5 đến giữa tháng 6 Dương lịch năm 2026), tiết trời mùa hạ, vạn vật khoe sắc rực rỡ. Đây cũng là giai đoạn nhiều con giáp bước vào vận trình mới, nơi từng chi tiết nhỏ trong cách ăn mặc, lựa chọn màu sắc đều có thể tác động tới tâm trạng và "khí" của bản thân. Theo quan niệm phong thủy phương Đông, màu hồng thuộc hành Hỏa pha Thổ nhẹ, mang năng lượng ấm áp, dịu dàng, kích thích nhân duyên và sự ưu ái từ người xung quanh. Với 3 con giáp dưới đây, mặc nhiều sắc hồng trong tháng 4 Âm sẽ giống như "thêm dầu vào ngọn lửa" đang âm ỉ cháy.

1. Tuổi Tỵ: Hồng phấn gọi quý nhân, công việc bừng sáng

Người tuổi Tỵ vốn được cho là nhạy bén, sắc sảo nhưng cũng dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, cứng nhắc trong giao tiếp. Bước vào tháng 4 Âm, vận trình của Tỵ có nhiều chuyển động liên quan đến công việc, hợp tác và những mối quan hệ mới. Đây là thời điểm các quyết định lớn có thể được đặt lên bàn, từ chuyện đổi vị trí, nhận dự án, đến cả việc mở rộng kinh doanh.

Sắc hồng phấn, hồng đào hay hồng cam nhẹ được khuyên dùng cho tuổi Tỵ vì chúng giúp "làm mềm" khí chất sắc lạnh vốn có, khiến người đối diện cảm thấy dễ gần, dễ mở lòng hơn. Một chiếc áo sơ mi hồng phấn đi làm vào những ngày đầu tháng, một chiếc khăn lụa hồng đào quàng nhẹ khi đi gặp đối tác, hay đơn giản là son môi tông hồng tự nhiên cũng có thể tạo ra hiệu ứng khác biệt.

Vào khoảng ngày mùng 6, mùng 12 và 18 tháng 4 Âm, tuổi Tỵ nên đặc biệt chú ý tới việc xuất hiện chỉn chu, vì đây là những ngày dễ gặp quý nhân, dễ ký kết được điều mình mong đợi. Trong giao tiếp, tuổi Tỵ nên hạn chế nói nhanh, nói nhiều, thay vào đó là lắng nghe và mỉm cười nhiều hơn, để màu áo và thần thái cùng phát huy tác dụng.

Ngoài màu hồng, tuổi Tỵ cũng có thể dùng nhiều màu trắng để cân bằng tài khí, giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn trước những áp lực bủa vây.

2. Tuổi Mùi: Hồng cánh sen kéo lại tình duyên, hóa giải lận đận

Tuổi Mùi vốn hiền hòa, sống tình cảm nhưng nhiều khi lại chịu thiệt thòi trong chuyện yêu đương, dễ rơi vào cảnh "cho đi nhiều mà nhận lại ít". Tháng 4 Âm lịch là giai đoạn sao đào hoa hé mở với người tuổi Mùi, đặc biệt là những ai đang độc thân lâu năm hoặc đang trong giai đoạn tình cảm bế tắc, lưng chừng.

Hồng cánh sen, hồng ruốc, hồng tím nhạt là những tông màu được cho là "ăn vận" với tuổi Mùi trong tháng này. Đây là dải màu vừa nữ tính vừa có chiều sâu, không quá ngọt cũng không quá kén da, dễ phối với váy hoa, đồ linen mùa hè, áo cotton mát mẻ. Với nam giới tuổi Mùi, không cần mặc áo hồng cả cây, chỉ cần một chi tiết nhỏ như cà vạt, dây đồng hồ, dây giày hoặc lớp áo lót trong tông hồng nhạt cũng đủ để "đánh dấu" năng lượng đào hoa lên mình. Các ngày mùng 3, 14 và 22 tháng 4 Âm được xem là điểm rơi cảm xúc đẹp, tuổi Mùi có thể chủ động hẹn người mình thầm thương, nhận lời đi chơi nhóm hay tham gia tiệc cưới, sự kiện đông người. Điều quan trọng là đừng khép mình; sắc hồng chỉ thực sự "lên tiếng" khi tuổi Mùi sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của riêng mình.

3. Tuổi Tuất: Hồng đất, hồng nâu giữ tiền, hóa giải hao tán

Khác với hai con giáp trên, tuổi Tuất trong tháng 4 Âm được khuyên chọn các tông hồng trầm hơn: hồng đất, hồng nâu, hồng mận hoặc hồng be. Lý do là vận tài chính của tuổi Tuất giai đoạn này khá thú vị: Có cơ hội kiếm thêm nhưng cũng dễ "tiền vào cửa trước, ra cửa sau" nếu không biết tiết chế. Sắc hồng pha nâu mang tính Thổ, có tác dụng giữ của, ổn định tinh thần, giúp Tuất bớt bốc đồng trong chi tiêu và đầu tư.

Một chiếc túi xách tông hồng đất đi làm, đôi giày hồng nâu cho cuối tuần, hay chiếc áo khoác mỏng màu hồng mận khoác hờ trong những buổi tối đầu hè đều là gợi ý đáng cân nhắc. Vào khoảng các ngày mùng 8, 15 và 27 tháng 4 Âm, tuổi Tuất nên ưu tiên các quyết định liên quan tới tiền bạc như chốt khoản tiết kiệm, ký hợp đồng thuê như cho thuê, hoặc xem xét lại các khoản đang "chôn" lâu ngày. Tránh dồn toàn bộ vốn vào một kênh duy nhất, đặc biệt là những lời mời gọi lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Khi mặc tông hồng trầm, tuổi Tuất nên kết hợp cùng phụ kiện màu vàng đồng, vàng kem để tăng tính chiêu tài, đồng thời giữ tâm thế bình tĩnh, không khoe khoang thu nhập, không nói nhiều về tiền bạc nơi đông người.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.