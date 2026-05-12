Trong quan niệm phương Đông, màu sắc trang phục không chỉ là chuyện thẩm mỹ mà còn liên quan mật thiết đến trường năng lượng cá nhân. Bước vào tháng 4 Âm lịch, khí trời nắng nóng, vận khí của mỗi con giáp cũng có sự xê dịch rõ rệt. Theo các chuyên gia phong thủy, có ba con giáp đặc biệt hợp với sắc trắng trong tháng này. Mặc trắng đúng cách không chỉ giúp thanh lọc năng lượng tiêu cực mà còn mở đường cho những cơ hội tài chính, tình cảm vốn đang âm thầm tìm đến.

Vì sao sắc trắng lại "đắt giá" trong tháng 4 Âm lịch?

Tháng 4 Âm lịch thuộc tháng Tỵ, hành Hỏa vượng. Khi Hỏa khí quá mạnh, người mang mệnh xung khắc dễ rơi vào trạng thái nóng nảy, mất ngủ, hao tài vì những quyết định bốc đồng. Màu trắng thuộc hành Kim, có tác dụng tiết chế bớt cái nóng của Hỏa, đồng thời sinh Thủy - yếu tố mang lại sự mềm mại, linh hoạt và may mắn trong giao tiếp. Đó là lý do nhiều người làm ăn lớn thường chọn áo trắng, sơ mi sáng màu khi đi gặp đối tác trong giai đoạn này. Tuy nhiên, không phải con giáp nào cũng hưởng được trọn vẹn lợi ích từ sắc trắng. Ba con giáp dưới đây mới là những người được "ưu ái" nhất.

1. Tuổi Tỵ

Bước vào ngày 18/5/2026 (mùng 2/4 Âm lịch), tuổi Tỵ chính thức tiến sâu vào tháng bản mệnh. Đây vừa là thời điểm năng lượng cá nhân lên cao nhất, vừa là lúc dễ va vấp nhất nếu không biết cách điều tiết. Người tuổi Tỵ trong tháng này thường gặp tình trạng "lực bất tòng tâm" muốn làm nhiều việc nhưng đầu óc rối, dễ cáu gắt với đồng nghiệp và người thân. Mặc nhiều đồ trắng từ áo sơ mi, váy liền, đến phụ kiện như khăn, túi, giày sẽ giúp tuổi Tỵ "hạ hỏa", giữ được sự điềm tĩnh cần thiết. Đặc biệt vào các ngày 22/5, 29/5 và 5/6 Dương lịch, nếu mặc trắng khi đi họp hoặc ký kết, khả năng cao sẽ có quý nhân xuất hiện đúng lúc, gỡ rối cho những vướng mắc tồn đọng từ đầu năm.

2. Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn thuộc hành Kim, vì vậy sắc trắng giống như "ngôi nhà của mình" mặc vào là thấy thoải mái, tự tin, làm gì cũng thuận. Trong tháng 4 Âm lịch năm nay, người sinh năm Dậu có sao Thiên Tài chiếu mệnh nhưng lại bị Hỏa khí của tháng làm suy yếu. Cách hóa giải đơn giản nhất là tăng cường Kim khí cho bản thân, mà mặc trắng chính là phương pháp dễ áp dụng nhất.

Người tuổi Dậu nên ưu tiên các trang phục trắng tinh, trắng ngà, kết hợp cùng phụ kiện kim loại như đồng hồ, vòng tay bạc, khuyên tai nhỏ. Khoảng thời gian từ ngày 25/5 đến 10/6 Dương lịch là giai đoạn vàng để tuổi Dậu chốt đơn lớn, ký hợp đồng hoặc đầu tư. Một mẹo nhỏ ít ai để ý: nếu phải đi xa hoặc gặp đối tác quan trọng, tuổi Dậu nên mặc áo trắng bên trong, dù khoác thêm áo khác bên ngoài, năng lượng vẫn được kích hoạt.

3. Tuổi Sửu

Khác với Tỵ và Dậu, tuổi Sửu chọn màu trắng không phải để "hóa giải" mà để "khai phóng". Người tuổi Sửu vốn kín đáo, ngại va chạm, thường tự gói mình trong vùng an toàn. Tháng 4 Âm lịch là lúc Thái Âm chiếu mệnh - sao của giao tiếp, kết nối và những cuộc gặp gỡ định mệnh. Nếu Sửu vẫn giữ thói quen mặc đồ tối màu, năng lượng kết nối sẽ bị chặn lại. Ngược lại, khi chuyển sang sắc trắng, đặc biệt là các tông trắng kem, trắng ngà ấm áp, tuổi Sửu sẽ trông gần gũi hơn, dễ tiếp cận hơn trong mắt người khác. Vào các ngày cuối tuần trong tháng, đặc biệt 30/5 và 6/6 Dương lịch, tuổi Sửu nên mặc trắng khi tham gia các buổi gặp mặt, hội thảo, sự kiện ngành. Một cuộc trò chuyện tưởng chừng xã giao có thể mở ra cơ hội nghề nghiệp hoặc mối lương duyên đáng chú ý.

Mặc trắng thế nào để không phản tác dụng?

Sắc trắng tốt nhưng không nên lạm dụng. Mặc trắng toàn thân từ đầu đến chân trong một số ngày sẽ tạo cảm giác lạnh lẽo, đặc biệt khi đi viếng đám tang hay thăm người ốm. Tốt hơn là kết hợp 60–70% trắng với một điểm nhấn màu khác như vàng nhạt, xanh pastel hoặc nâu be. Người tuổi Sửu, Tỵ, Dậu cũng nên tránh trắng kết hợp với đen toàn phần trong tháng này vì dễ tạo cảm giác xung đột năng lượng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.