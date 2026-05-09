12 con giáp tuần mới (11/5-17/5): Mặc đúng màu, đổi vận sang giàu, đường công danh thênh thang rộng mở

Trong phong thủy phương Đông, màu sắc trang phục không chỉ là chuyện thẩm mỹ mà còn là "chiếc chìa khóa" tinh tế giúp cân bằng ngũ hành, kích hoạt năng lượng tích cực và mở lối cho vận may. Bước vào tuần mới (11/5-17/5/2026), khi tiết trời đã sang hạ, mỗi con giáp lại có một sắc áo riêng phù hợp với bản mệnh để tài vận hanh thông, công việc trôi chảy. Cùng khám phá ngay bảng màu may mắn cho 12 con giáp dưới đây để tự tin "chốt deal" cả tuần.

Tuổi Tý - Sắc xanh navy đậm cho tuần khởi sắc

Đầu tuần thứ Hai (11/5), người tuổi Tý nên ưu tiên áo màu xanh navy hoặc xanh than khi đến công sở, bởi đây là gam màu thuộc hành Thủy - bản mệnh tương sinh, giúp tinh thần minh mẫn, lời nói có trọng lượng. Giữa tuần, khi cần thuyết trình hoặc đàm phán, hãy thử kết hợp thêm phụ kiện màu trắng ngà để kích Kim sinh Thủy, tài lộc vì thế mà rủng rỉnh. Cuối tuần, tránh mặc đồ màu vàng đất hoặc nâu sậm vì dễ khắc bản mệnh, công việc dễ mắc kẹt ở khâu giấy tờ.

Tuổi Sửu - Vàng kem nhẹ nhàng kéo lộc về

Người tuổi Sửu vốn cần cù, tuần này nếu khoác lên mình sắc vàng kem hoặc be sữa vào ngày thứ Ba (12/5) và thứ Năm (14/5), quý nhân sẽ tự tìm đến. Đây là hai ngày bản mệnh được thiên thời ủng hộ, đặc biệt thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng nhỏ hoặc nhận thêm việc ngoài. Tránh mặc xanh lá cây đậm trong cả tuần vì Mộc khắc Thổ, dễ sinh khẩu thiệt với đồng nghiệp.

Tuổi Dần - Đỏ đô và xanh rêu, bộ đôi mở vận

Tuổi Dần tuần này có sao tốt chiếu mệnh, nên mạnh dạn diện đỏ đô vào thứ Tư (13/5) khi có cuộc họp quan trọng. Sang thứ Sáu (16/5), đổi sang xanh rêu trầm để giữ năng lượng ổn định, tránh bốc đồng khi quyết định tài chính. Người làm kinh doanh tự do nên đeo thêm phụ kiện ánh kim nhẹ để khuếch đại khí trường.

Tuổi Mão - Xanh ngọc bích đánh thức trực giác

Sắc xanh ngọc bích, xanh mint là "chân ái" của tuổi Mão trong tuần này. Đặc biệt thứ Hai (11/5) và Chủ nhật (17/5), hai ngày đầu - cuối tuần, mặc tông màu này giúp đầu óc thoáng đãng, ý tưởng tuôn trào. Người làm sáng tạo, marketing nhờ đó mà chốt được dự án bấy lâu trì trệ.

Tuổi Thìn - Trắng tinh khôi, danh tiếng vang xa

Tuần 11/5-17/5, tuổi Thìn ưu tiên trắng tinh, trắng ngả kem để kích hoạt Kim khí. Thứ Năm (14/5) là ngày đẹp nhất để ký giấy tờ, gặp đối tác. Một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu sẽ giúp bản mệnh toát ra phong thái chuyên nghiệp, đáng tin cậy.

Tuổi Tỵ - Hồng đào nhẹ, nhân duyên công việc nở rộ

Hồng đào, hồng phấn là gam màu "ăn ảnh" và hợp vận tuổi Tỵ tuần này. Mặc vào thứ Ba (12/5) và thứ Sáu (16/5) để kéo nhân duyên trong công việc không chỉ là tình cảm mà còn là cơ hội hợp tác bất ngờ. Tránh đen tuyền cả cây vì dễ khiến năng lượng chùng xuống.

Tuổi Ngọ - Cam đất ấm áp giữ phong độ

Tuổi Ngọ vốn nóng tính, tuần này nên chọn cam đất, cam terracotta để vừa giữ được sự nổi bật vừa dung hòa cảm xúc. Thứ Tư (13/5) là ngày bản mệnh có cơ hội được cấp trên chú ý, đừng bỏ lỡ.

Tuổi Mùi - Tím lavender, quý nhân nâng đỡ

Sắc tím nhạt như lavender, tím khói rất hợp tuổi Mùi từ thứ Ba đến thứ Năm tuần này (12/5-14/5). Đây là khoảng thời gian quý nhân xuất hiện, đặc biệt với người đang tìm việc hoặc chuyển hướng sự nghiệp.

Tuổi Thân - Xám bạc kim, đầu óc tỉnh táo

Xám bạc, xám khói giúp tuổi Thân giữ được sự tỉnh táo và lý trí trong các cuộc thương lượng. Thứ Sáu (16/5) là ngày tài lộc nở rộ, hãy diện một bộ tông xám đi kèm đồng hồ ánh kim để "khóa" vận may.

Tuổi Dậu - Vàng chanh tươi, năng lượng bứt phá

Vàng chanh, vàng nghệ tươi là gam màu khai vận cho tuổi Dậu thứ Hai (11/5) và thứ Bảy (15/5). Người làm sale, môi giới đặc biệt được lợi khi diện màu này.

Tuổi Tuất - Nâu cà phê, vững vàng từng bước

Nâu cà phê, nâu trầm giúp tuổi Tuất giữ được sự điềm tĩnh trong tuần nhiều biến động. Chủ nhật (17/5) là ngày lý tưởng để lên kế hoạch tài chính dài hạn.

Tuổi Hợi - Xanh dương biển, thanh thản đón lộc

Tuổi Hợi nên ưu tiên xanh dương biển, xanh pastel suốt cả tuần. Thứ Năm (14/5) đặc biệt thuận lợi cho việc đầu tư nhỏ hoặc gửi tiết kiệm.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.