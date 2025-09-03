Trong hành trình từ một “người làm công ăn lương” đến khi trở thành “sếp nhỏ”, tôi nhận ra một điều: Để trụ vững và tiến xa ở môi trường công sở, “hiệu suất” chính là chìa khóa vàng. Không ít bạn trẻ mới đi làm thường hỏi tôi: “Làm sao để tăng tốc độ xử lý công việc, để vừa ghi điểm trong mắt sếp, vừa cân bằng được cuộc sống cá nhân?”.

Câu trả lời thật ra nằm ở những thói quen nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích. Hôm nay, tôi muốn bật mí cho bạn 3 “trợ thủ” đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường sự nghiệp - những món đồ nghe thì đơn giản nhưng lại là vũ khí giúp tôi tăng hiệu quả làm việc, mở ra nhiều cơ hội và cuối cùng là chạm tới mức lương mơ ước.

1. Cuốn “sổ vàng” nhỏ xinh

Trong túi xách của tôi lúc nào cũng có một cuốn sổ tay nhỏ gọn, kích thước chỉ bằng bàn tay. Mỗi khi lóe lên ý tưởng hay có ghi chú quan trọng trong cuộc họp, tôi đều viết nhanh lại. Về nhà, tôi sẽ tổng hợp và phát triển thêm. Đặc biệt, cuốn sổ của tôi luôn là màu vàng óng nổi bật – khó bị thất lạc, lại dễ tìm trong đống giấy tờ.

Chỉ vài tháng, tôi đã dùng hết một cuốn. Nghe thì đơn giản, nhưng thói quen ghi chép này giúp tôi không bỏ sót chi tiết nào, lại khiến hình ảnh của tôi trong mắt đồng nghiệp và cấp trên trở nên chỉn chu, đáng tin cậy.

2. To-do list và những tờ giấy nhớ

Nguyên tắc “lập kế hoạch mỗi ngày” chính là kim chỉ nam trong quản lý thời gian của tôi. Tôi luôn bắt đầu buổi sáng bằng cách viết ra to-do list: Hôm nay làm gì, việc nào quan trọng nhất, việc nào có thể để lại sau.

Khi mọi thứ được sắp xếp khoa học, tôi gần như biến một ngày làm việc thành… ba ngày. Cảm giác tick từng gạch đầu dòng mang lại sự hứng khởi, giúp tôi duy trì động lực. Đây là mẹo nhỏ nhưng lại quyết định lớn đến năng suất – nhất là trong môi trường công sở bận rộn.

3. Một chiếc laptop xứng tầm

Công cụ không thể thiếu, cũng là khoản đầu tư thông minh nhất: Chiếc laptop. Tôi vừa nâng cấp sang Macbook sau nhiều năm gắn bó với máy cũ.

Ngoại hình: Thiết kế mỏng nhẹ như mang theo hai chai nước, thuận tiện đi họp hay công tác. Tôi chọn màu xám, vừa thanh lịch vừa hiện đại lại không lo lỗi mốt.

Hiệu năng chạy mượt từ các ứng dụng văn phòng đến chỉnh sửa video. Điểm cộng lớn nhất chính là kết nối được nhiều các hệ thống làm việc, đơn giản hóa quy trình giúp tôi tiết kiệm nhiều thời gian.

Pin dùng liên tục 7–8 giờ, đủ cho một ngày dài làm việc mà không cần sạc. Sau hơn hai tuần trải nghiệm, tôi thực sự thấy “đáng đồng tiền bát gạo”. Laptop tốt không chỉ là công cụ mà còn là “cánh tay phải” đưa tôi đến gần hơn với cơ hội thăng tiến.

Từ cuốn sổ tay, to-do list cho đến chiếc laptop hiệu năng cao, tất cả đều là những “đồng minh thầm lặng” giúp tôi vượt qua áp lực công việc, duy trì phong độ và mở ra cánh cửa thăng tiến. Nếu bạn đang ở mùa tốt nghiệp hay chuẩn bị cho một chặng đường mới trong sự nghiệp, hãy thử bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ này. Biết đâu, đây chính là bước đệm để bạn có mức lương mơ ước và một sự nghiệp bứt phá.