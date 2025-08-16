Công việc không phải là tất cả, và bạn không cần biến mình thành "cái máy" luôn nhận việc vô điều kiện. Thực tế, nhiều người trong môi trường công sở không kiệt sức vì khối lượng công việc, mà vì thiếu ranh giới rõ ràng, việc gì cũng nhận, ai nhờ gì cũng giúp, cảm xúc cá nhân lẫn vào công việc. Muốn đi làm nhẹ nhàng hơn, giữ năng lượng tích cực và vẫn thăng tiến, bạn cần biết 3 "ranh giới vàng" dưới đây.

1. Ranh giới về trách nhiệm

Nhiệt tình là tốt, nhưng ôm đồm quá mức sẽ biến bạn thành "thùng rác công việc" của cả phòng. Đừng lấy tiêu chuẩn cao của mình áp đặt lên người khác, đồng nghiệp sẽ thấy áp lực, lãnh đạo thiếu tầm nhìn sẽ cho rằng bạn không biết vị trí của mình ở đâu.

Một câu nói rất đáng nhớ: "Đi làm cũng như diễn kịch, không cần quá nhập vai". Công việc là công cụ kiếm sống, làm tốt phần việc của mình, còn lại hãy học cách từ chối. Biết từ chối khéo léo đôi khi quan trọng hơn biết làm. Khi sếp giao thêm việc, hãy khéo "thương lượng" để chọn việc mang lại lợi ích cho sự phát triển của bản thân, hạn chế lao vào những việc lặp lại vô bổ.

Ảnh minh họa

2. Ranh giới trong quan hệ nơi làm việc

Môi trường công sở là nơi hợp tác để hoàn thành mục tiêu chung, không ai có nghĩa vụ "gánh" việc cá nhân cho bạn và ngược lại. Bạn không cần cố gắng duy trì tình cảm với tất cả mọi người, cũng không nhất thiết phải phân định ai là người mình "thích" hay "ghét".

Muốn đứng vững lâu dài, thứ bạn cần không phải là số lượng bạn bè trong văn phòng, mà là năng lực thực sự . Hãy dồn tâm sức vào việc nâng cao kỹ năng và hiệu quả làm việc, đó mới là "tấm thẻ VIP" giúp bạn ở lại và thăng tiến.

Ảnh minh họa

3. Ranh giới cảm xúc

Sai sót là điều không thể tránh trong công việc. Thay vì tự trách, tự dằn vặt, hãy bình tĩnh tìm giải pháp. Thường thì khi bạn còn đang khổ sở vì một lỗi nhỏ, người khác đã quên từ lâu.

Học cách tách cảm xúc ra khỏi công việc bởi không phải mọi kết quả đều do nỗ lực cá nhân quyết định. Có những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát, đừng để chúng trở thành gánh nặng tâm lý. Khi giải thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, bạn sẽ làm việc nhẹ nhàng, sáng suốt và tiến xa hơn.

Hãy nhớ: Mọi bức xúc, tổn thương hay rắc rối không đáng đều không xứng để bạn tiêu hao năng lượng. Giữ sự bình thản, tập trung hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng lớn nhất chính là sự vững vàng của bạn.