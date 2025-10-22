Cơn đau ngực âm ỉ và quyết định kịp thời

"Lúc đầu em nghĩ chỉ là do stress hay cảm lạnh thôi…" bệnh nhân N. (23 tuổi), chia sẻ khi được hỏi về hành trình đi khám của mình. Suốt một tháng, cô gái trẻ sống cùng những cơn đau âm ỉ vùng ngực, kèm ra mồ hôi trộm về đêm. Nghĩ rằng không nghiêm trọng, cô tự mua thuốc tại hiệu thuốc địa phương và chờ đợi bệnh thuyên giảm. Nhưng rồi các triệu chứng không những không đỡ mà còn tăng lên.

Đến khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau tức ngực nhiều hơn, cô mới quyết định đến khám tại Phòng khám 69 – Bệnh viện TWQĐ 108. Quyết định tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành bước ngoặt giúp cô phát hiện căn bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn sớm.

Phát hiện u lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa

Tại Bệnh viện, bệnh nhân được bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả xét nghiệm máu và tủy đồ cho thấy số lượng tế bào bất thường tăng cao, nghi ngờ bệnh lý ác tính về máu. Tiếp đó, kết quả chụp PET/CT phát hiện nhiều hạch trung thất và hạch mạc treo – dấu hiệu gợi ý tổn thương u lympho. Các bác sĩ tiến hành sinh thiết tổn thương, hội chẩn nhóm chuyên ngành ung thư hệ tạo máu và đưa ra chẩn đoán xác định: U lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa (Diffuse Large B-Cell Lymphoma – DLBCL).

Đây là một thể ung thư hệ tạo máu tiến triển nhanh, nhưng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Bệnh nhân được chỉ định hóa trị phác đồ chu kỳ đầu tiên tại Khoa Huyết học lâm sàng, được theo dõi sát các tác dụng phụ và đáp ứng điều trị. Sau hơn hai tuần điều trị nội trú, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, các chỉ số huyết học cải thiện rõ, bệnh nhân được xuất viện và tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ.

Trường hợp này là hồi chuông cảnh báo cho nhiều người trẻ đang chủ quan với sức khỏe của chính mình: những triệu chứng tưởng chừng đơn giản như đau ngực, ra mồ hôi trộm, sụt cân, sốt kéo dài có thể là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng, thậm chí ung thư.

Hiểu đúng về u lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa

Theo các bác sĩ Khoa Huyết học Lâm sàng, u lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa (DLBCL) là thể bệnh phổ biến nhất trong nhóm u lympho không Hodgkin. Bệnh xuất phát từ tế bào B – một thành phần của hệ miễn dịch, khi bị đột biến sẽ tăng sinh mất kiểm soát và hình thành các khối u ác tính.

Tốc độ tiến triển của bệnh nhanh, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng nếu chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị.

Những dấu hiệu thường gặp:

- Nổi hạch bất thường ở cổ, nách, bẹn hoặc sâu trong lồng ngực, ổ bụng. Hạch thường cứng, không đau, to dần theo thời gian.

- Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân.

- Ra mồ hôi trộm về đêm, thường phải thay quần áo hoặc trải khăn khi ngủ.

- Sụt cân nhanh, mệt mỏi, suy kiệt thể trạng.

- Một số trường hợp có đau ngực, ho kéo dài, khó thở do hạch trong lồng ngực to lên chèn ép.

Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ:

Hiện chưa xác định được nguyên nhân chính xác, song một số yếu tố liên quan gồm:

- Suy giảm miễn dịch, mắc các bệnh gây tổn thương hệ miễn dịch.

- Nhiễm virus (EBV, HIV) hoặc vi khuẩn Helicobacter pylori.

- Tiếp xúc hóa chất độc hại, môi trường ô nhiễm, hóa chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu.

- Di truyền hoặc rối loạn gen điều hòa tăng sinh tế bào.

Dù bệnh thường gặp ở người trung niên và cao tuổi, song vẫn có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào kể cả người trẻ, khỏe mạnh.

Điều trị và tiên lượng:

Phương pháp điều trị chủ yếu hiện nay là hóa trị theo phác đồ chuẩn, đôi khi kết hợp ghép tế bào gốc tạo máu. Với sự phát triển của y học, đặc biệt là các phác đồ hóa trị trúng đích, nhiều bệnh nhân có thể đạt lui bệnh hoàn toàn, trở lại cuộc sống bình thường.

Đừng coi thường những dấu hiệu bất thường

Theo bác sĩ điều trị, điểm đáng chú ý trong trường hợp này là bệnh nhân còn rất trẻ, không có tiền sử bệnh lý đặc biệt, nhưng lại mắc một bệnh ác tính tiến triển nhanh. Nếu không đến khám kịp thời, chỉ vài tuần hoặc vài tháng nữa, tình trạng có thể trở nên nguy kịch hơn rất nhiều. Câu chuyện của bệnh nhân N. cũng là lời nhắc cho mỗi người về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ dù đang cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh.

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ dành cho người lớn tuổi hay người đang có bệnh lý mạn tính, mà là thói quen cần thiết với tất cả mọi người, đặc biệt là người trẻ – nhóm thường bận rộn, chủ quan, và ít chú ý đến những thay đổi nhỏ của cơ thể.

Việc thăm khám định kỳ giúp:

- Phát hiện sớm những bất thường tiềm ẩn trong cơ thể.

- Điều trị kịp thời khi bệnh còn ở giai đoạn sớm, mang lại hiệu quả cao.

- Tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo vệ chất lượng cuộc sống lâu dài.

Hãy nhớ rằng, nhiều bệnh nguy hiểm trong đó có ung thư máu và bệnh lý huyết học thường khởi phát âm thầm, không biểu hiện rõ ràng. Vì vậy, chỉ một cuộc khám định kỳ đơn giản có thể giúp bạn phát hiện sớm và giữ lại cơ hội vàng cho sức khỏe của mình.

