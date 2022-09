2 phim Hàn có chất lượng tốt nhưng tỷ suất người xem chỉ 1%, quá tiếc cho mỹ nhân SNSD

Phim Hàn thời gian gần đây có khá nhiều tác phẩm chất lượng bùng nổ về tỷ suất người xem. Thế nhưng vẫn có không ít những bộ phim thất bại một cách đáng tiếc dù có kịch bản không hề tệ. If You Wish Upon Me và Mental Coach Jegal là hai bộ phim như thế. Cả hai đều có rating chạm đáy, chỉ khoảng 1% dù chất lượng tốt, diễn xuất tuyệt vời và truyền tải những thông điệp tích cực.

If You Wish Upon Me

Mental Coach Jegal

Về Mental Coach Jegal, đây là bộ phim đánh dấu sự tái xuất của "mỹ nhân Squid Game" Lee Yoo Mi. Sau nhiều năm sự nghiệp lận đận, toàn đóng vai phụ mờ nhạt, nhờ màn bứt phá ở Squid Game, Lee Yoo Mi có được vai chính đầu tay cho mình. Màn thể hiện ở Mental Coach Jegal khiến khán giả phải ngỡ ngàng bởi cô nàng quá xuất sắc, không hề giống người lần đầu được đóng chính.

Trong phim, Lee Yoo Mi vào vai Cha Ga-eul, một vận động viên trượt băng. Cô ấy đã giành được huy chương vàng tại giải vô địch thế giới, nhưng hiện đang sa sút phong độ. Cuộc đời của Ga-eul thay đổi khi cô gặp Jegal Gil (Jung Woo) - cựu thành viên của đội tuyển Taekwondo quốc gia, nhưng vì gây ra một rắc rối chưa từng có nên đã bị cấm thi đấu. Giờ đây, Jegal Gil hoạt động với tư cách là một huấn luyện viên tinh thần, hỗ trợ những vận động viên đang gặp các vấn đề tâm lý.

Mang đậm chất chữa lành với diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên, Mental Coach Jegal chỉ ghi nhận rating từ 1,5 - 2,3% sau 4 tập phim. Tương tự như vậy, rating If You Wish Upon Me giai đoạn này cũng tụt xuống con số 1,6% dù được đánh giá là có nội dung ấn tượng với nhiều thông điệp nhân văn về tình người. Phim với góp mặt của bộ ba Sung Dong Il - Ji Chang Wook - Sooyoung, xoay quanh một trại tế bần chuyên thực hiện ước mơ cho những người đang phải đối diện với tử thần. Với bộ phim này, Ji Chang Wook một lần nữa tái xuất thất bại sau loạt phim không tạo được tiếng vang.