Review "578: Phát đạn của kẻ điên": Bom tấn hành động đã và lạ, H'Hen Niê làm tốt bất ngờ

Nhà sản xuất 578: Phát đạn của kẻ điên tự hào tuyên bố rằng đây là bộ phim "chịu chơi" nhất màn ảnh Việt. Quả thực, đây chính là điều mà chắc chắn khán giả sẽ cảm nhận được khi ra rạp.



578: Phát đạn của kẻ điên: Tạo hình cực chất, đã tai đã mắt

578: Phát đạn của kẻ điên kể về Hùng, một đặc nhiệm về hưu sớm và hiện sống bằng nghề lái xe container. Hùng có một cô con gái nhỏ tên An và không may bé lại bị bắt cóc. Dù sau đó An đã trốn thoát, nhưng những dư chấn mà vụ việc để lại với tâm lý của bé là rất lớn. Thậm chí, An còn hoảng sợ đến mức không nhận ra bố mình và rú lên một cách đầy sợ hãi khi trông thấy Hùng.

Chứng kiến con gái đang yên lành tự dưng trở nên như vậy, Hùng không kìm được cơn phẫn nộ và quyết tâm khiến những kẻ thủ ác phải trả giá...

Với những tín đồ của dòng phim hành động, Mad max (tựa Việt: Max điên) chắc chắn không còn là cái tên xa lạ. Đến với tác phẩm này, bạn sẽ bắt gặp các nhân vật được xây dựng theo hướng rất "quái gở". Chúng không đơn thuần những tên đầu gấu bặm trợn hay những tay mafia trong bộ áo vest mà ta thường thấy. Ở 578: Phát đạn của kẻ điên cũng vậy, tạo hình của một số nhân vật phản diện cũng khá "dị", nhưng chính điều này lại tạo ra cái chất riêng.

Tạo hình rất "chất" của các nhân vật trong phim.

Với sự tham gia của những nhà làm phim hàng đầu ở cả trong lẫn ngoài nước, 578: Phát đạn của kẻ điên thực sự đã làm quá tốt trong việc kích thích các giác quan người xem. Được biết, bối cảnh của các pha hành động được lấy ở những thắng cảnh nổi tiếng như đèo Đá Trắng (Hòa Bình), Tràng An (Ninh Bình) hay cao nguyên Mộc Châu (Sơn La).



Song song với đó, những cảnh quay từ trên cao xuất hiện khá nhiều. Các pha hành động rất thật và nếu có phải sử dụng đến kỹ xảo thì chúng cũng không hề "giả trân". Ngoài ra, góc quay được chọn cũng rất ổn. Tất cả những điều đó khiến cho khán giả cảm thấy rất "đã" về phần nhìn.

Các phân cảnh đấu võ trong 578: Phát đạn của kẻ điên được thực hiện một cách rất chân thực, sống động.

Hình ảnh hàng loạt chiếc xe motor truy đuổi chiếc xe container của nhân vật chính sau đó tung ra bom khói rợp trời cực ấn tượng.

Ở loạt phân cảnh đấu võ, 578: Phát đạn của kẻ điên cũng làm rất tốt. Tất nhiên, chúng ta sẽ không lấy những siêu phẩm hành động của Chân Tử Đan, Jason Statham, Vin Diesel hay John Wick làm thước đo. Thế nhưng rõ ràng, những gì mà H’Hen Nie hay Alexandre Nguyễn làm được là chẳng có gì để chê cả.

Về phần tiếng, theo những pha chuyển cảnh - chuyển nhịp độ phim, âm thanh nền cũng được thay đổi theo. Chắc chắn sẽ có những tình huống mà bạn phải giật mình theo đúng nghĩa đen. Đáng nói hơn, 578: Phát đạn của kẻ điên còn lồng vào những tiếng động tưởng như không cần thiết như tiếng xe tải chạy trên đường, tiếng đóng cửa xe... nhằm hỗ trợ việc điều chỉnh cảm xúc của người xem, cũng như là để cho bối cảnh phim trở nên sống động, chân thật nhất có thể.

Được biết, chịu trách nhiệm phần hành động trong 578 là đạo diễn hành động Oh Sea Young - người từng tham gia và đứng sau hàng loạt siêu phẩm Hollywood và Hàn Quốc như Avengers: Đế chế Ultron, Taxi Driver, Chuyến tàu băng giá, Cộng sự bất đắc dĩ (Hyun Bin), Truy sát (Gong Yoo)...

Để làm tăng độ hấp dẫn cho phần nhìn, ekip cũng sẵn sàng "chịu chi" khi mời công ty chỉnh màu đứng sau loạt bom tấn Hàn Quốc "Người hầu gái" (The handmaiden), Ngôi trường xác sống (All of us are dead)... "tô điểm" cho bộ phim thêm cuốn hút và thi vị.

578: Phát đạn của kẻ điên: Diễn viên ấn tượng, plot-twist thú vị

Một điểm đáng khen nữa của phim là diễn xuất của các diễn viên. Sự phẫn nộ, giằng xé và nét chất phác nơi một người cha có con gái bị hại được Alexandre Nguyễn thể hiện rất thật.

Siêu mẫu Ngọc Tình dù chỉ là một "newbie" trong làng diễn, nhưng anh cũng hóa thân một cách trọn vẹn vào vai một tên công tử nhà giàu, giỏi đánh đàn nhưng tâm lý lại có phần méo mó và chuyên bắt cóc trẻ em.

Các diễn viên trong phim đều thể hiện vai của mình rất trọn vẹn, đặc biệt là nam chính Alexandre Nguyễn.

Trong khi đó, nam diễn viên gạo cội Hoàng Phúc một lần nữa cho tất cả thấy vì sao ông lại được mệnh danh là "vua phản diện". Ở nhân vật của ông, chúng ta sẽ thấy được khí thế mà một tay trùm tội phạm lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy quyền lực phải có.

Về phần H'Hen Nie, dù chỉ là một diễn viên tay ngang nhưng việc hóa thân thành đả nữ mạnh mẽ chẳng kém đấng mày râu và đầy thần thái chẳng làm khó được cô.

Với phần cốt truyện như đã nói, dễ thấy nội dung phim 578: Phát đạn của kẻ điên không nhiều mới mẻ. Thêm vào đó, phim cũng có một số những chi tiết chưa thực sự hợp lý.



Điều đáng tiếc nhất của phim là kịch bản không có gì mới mẻ, đột phá.

Tuy nhiên sau tất cả, cần phải ghi nhận sự công phu, trau chuốt, tâm huyết và dũng cảm của mọi thành viên đoàn phim để cho ra một tác phẩm thực sự hoành tráng, mãn nhãn. Nếu dành ra 1 giờ 35 phút để thưởng thức 578: Phát đạn của kẻ điên, tin rằng bạn sẽ không cảm thấy hối hận.



