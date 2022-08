Nữ tân binh đóng phim cùng Ji Chang Wook được ví như "Suzy mới"

Ở bộ phim Hãy nói cho tôi điều ước của bạn, cặp đôi chính Yoon Gyeo Rye (Ji Chang Wook) và Seo Yeon Joo (Sooyoung) đang là hai nhân vật nhận được nhiều tình cảm và sự chú ý từ khán giả nhất. Cả hai đều có câu chuyện của riêng mình và mang màu sắc, cá tính riêng biệt. Thế nhưng nếu phải chỉ ra đâu là nhân vật có nội tâm phức tạp hơn cả, đó có lẽ phải là nữ thứ Ha Joon Kyung do tân binh Won Ji An thủ vai.

Won Ji An trong phim Hãy nói cho tôi điều ước của bạn.

Giống như Yoon Gyeo Rye, Ha Joon Kyung cũng có một quá khứ đau khổ. Cô từng bị cha mẹ bỏ rơi và sau những lần được Yoon Gyeo Rye giúp đỡ, Ha Joon Kyung dần yêu anh tới mức ám ảnh, thậm chí sẵn sàng làm những chuyện cực đoan.

Rõ ràng, rất khó để đảm nhận một nhân vật như vậy. Thế nhưng vì lý do gì, một tân binh mới chỉ debut từ hồi năm ngoái lại được chọn mặt gửi vàng?

Won Ji An: Tân binh sở hữu diễn xuất ấn tượng

Won Ji An bắt đầu sự nghiệp bằng một vai diễn ở bộ phim đình đám Truy bắt lính đào ngũ. Dù chỉ đảm nhận một vai nhỏ, thế nhưng mỹ nhân sinh năm 1999 đã thành công trong việc để lại dấu ấn trong mắt các nhà sản xuất.

Xuất hiện ở tập 3, Won Ji An vào vai Mun Yeong Ok - một cô gái làm ở quán rượu và chẳng ngại việc vào quán hát trai bao. Tuy nhiên, thực tế đây lại là một người lụy tình, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và luôn thấy mình đáng thương.

Diễn xuất ấn tượng của Won Ji An trong Truy bắt lính đào ngũ

Ở vai diễn này, Won Ji An đã cho thấy khả năng diễn xuất đầy tiềm năng khi thể hiện nhiều biểu cảm, sắc thái khác nhau của nhân vật Mun Yeong Ok. Đó là thần thái của một "bad girl" chính hiệu, sự tức giận khi có người nói không hay về mối quan hệ của cô với bạn trai, sự bất lực khi người yêu cần tiền mà mình không thể xoay sở hay sự cảm động lúc được nam chính giúp đỡ.

Sau Truy bắt lính đào ngũ, Won Jin An có thêm bước tiến quan trọng trong sự nghiệp khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh Chúc mừng năm mới. Đây là dự án có sự tham gia của những tên tuổi lớn như Lee Dong Wook, Han Ji Min, Yoona và Kang Ha Neul. Tuy nhiên, thay vì "chìm nghỉm" giữa dàn sao, Won Ji An lại tiếp tục ghi được dấu ấn dù chỉ có ít đất diễn.

Won Ji An để lại dấu ấn trong Chúc mừng năm mới

Lần này, cô hóa thân trọn vẹn vào vai một nữ sinh được các bạn nam mến mộ. Trong phim, khi được tỏ tình, nhân vật của Won Ji An đã thể hiện ra nét tươi trẻ, thanh thuần, đáng yêu - một màu sắc khác hẳn so với Ha Joon Kyung ở Hãy nói cho tôi điều ước của bạn hay Mun Yeong Ok ở Truy bắt lính đào ngũ.

Trước khi tham gia dự án chung với Ji Chang Wook và Sooyoung, Won Ji An đã có vai nữ chính cho riêng mình trong 2 phần của bộ phim Tội phạm vị thành niên. Đây tiếp tục không phải một vai diễn dễ dàng khi nữ chính Kyung Da Jung là một cô gái 18 tuổi bị chính cha mẹ mình sử dụng để vận chuyển ma túy.

Won Ji An và vai chính trong Tội phạm vị thành niên

Cái khó của vai này là diễn viên phải thể hiện được những nét đặc trưng của một cô gái độ tuổi 18, nhưng song song với đó là sự trưởng thành, dạn dĩ vì nhân vật từng trải qua nhiều chuyện khác với bạn bè đồng trang lứa và Won Ji An đã làm rất tốt. Dù cho Tội phạm vị thành niên không tạo được tiếng vang lớn, thế nhưng nó lại là dự án cho thấy được tiềm năng ấn tượng của tân binh 23 tuổi.

Được so sánh với Suzy, có tiềm năng thành nữ thần thực lực

Won Ji An là một cô gái sở hữu vẻ ngoài quyến rũ. Nhan sắc của cô từng được báo giới và fan hâm mộ xứ kim chi đánh giá là có nét tương đồng với Suzy. Ngoài ra, một số người cũng so sánh cô với Seohyun (SNSD) hay Lee Yoon Hee.

Won Ji An từng được so sánh với tình đầu quốc dân Suzy.

Không chỉ so sánh gương mặt, Won Ji An và "tình đầu quốc dân" còn từng được đưa lên cán cân về khả năng diễn xuất. Tất nhiên nếu so về danh tiếng, Suzy hoàn toàn "ăn đứt" một tân binh như Won Ji An. Tuy vậy khi nói về tiềm năng để trở thành một ngôi sao thực lực, Won Ji An lại tỏ ra vượt trội.

Cách đây không lâu, Suzy đã khiến cho ngay cả những người xem khó tính nhất cũng phải khen ngợi cô nhờ vai Lee Yoo Mi trong Anna. Đây là bộ phim đánh dấu bước chuyển mình lớn của ngôi sao 27 tuổi. Dẫu vậy trong các tác phẩm trước đó, cô lại có không ít lần vấp phải những ý kiến trái chiều về khả năng biểu cảm.

Trước Anna, diễn xuất của "tình đầu quốc dân" không được đánh giá cao...

Suzy từng bị chê diễn đơ khi góp mặt trong dự án truyền hình nổi tiếng Bay cao ước mơ. Tất nhiên, đây là điều có thể thông cảm vì thời điểm này, cô mới chạm ngõ diễn xuất. Dẫu vậy sang đến những Cửu gia thư hay Yêu không kiểm soát, người đẹp 27 tuổi vẫn không được đánh giá cao về diễn xuất.

... trong khi đó, diễn xuất của Won Ji An lại chưa từng gây thất vọng.

Trái lại, Won Ji An chưa từng khiến các khán giả phải thất vọng về biểu cảm gương mặt của mình, kể cả khi phải đóng vai khó và hợp tác cùng các tiền bối trong nghề. Tất nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài và chúng ta chưa thể biết liệu Won Ji An có thể trở một cái tên sáng giá trên bản đồ điện ảnh xứ Hàn hay không. Thế nhưng với những gì đang thể hiện, cô cho thấy bản thân có tiềm năng trở thành nữ thần thực lực trong tương lai.

