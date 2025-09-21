Nam nghệ sĩ mời Trường Giang dẫn đám cưới nhưng bị hủy hôn phút 89, ngoài 40 sống cô đơn, muốn có bạn gái

Trương Thế Vinh sinh năm 1984 tại Đà Nẵng, anh tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế TPHCM nhưng anh lại chọn gia nhập showbiz, bắt đầu với vai trò người mẫu.

Sau này, Trương Thế Vinh chuyển hướng sang làm ca sĩ. Năm 2001, anh cùng với Khánh Phương, Trần Tuyên và Phương Tài thành lập nhóm nhạc MP5. Sau 3 năm hoạt động, nhóm nhạc tan rã vào năm 2004.

Năm ngoái, anh còn ghi dấu ấn trong chương trình truyền hình thực tế đình đám: Anh trai vượt ngàn chông gai. Không chỉ đi hát, Trương Thế Vinh còn thể hiện tài năng ở lĩnh vực diễn xuất qua hàng chục phim lớn nhỏ: Nhà có 5 nàng tiên, Người bất tử, Cây táo nở hoa, Nữ chủ...

Nam diễn viên 8x cũng là gương mặt quen thuộc trong các gameshow. Anh đã tham gia nhiều chương trình ăn khách như Chạy đi chờ chi, Bảy nụ cười xuân, Người bí ẩn, Ơn giời cậu đây rồi!...

Trương Thế Vinh.

Bên cạnh sự nghiệp, nam diễn viên còn gây chú ý bởi đời tư lận đận. Anh từng khiến công chúng xôn xao khi bị bạn gái cũ là một nữ cơ trưởng nổi tiếng huỷ hôn ở phút 89, dù đã đặt lịch đám cưới và nhờ Trường Giang làm MC. Chia sẻ về chuyện này, nam diễn viên cho hay anh không hiểu lý do nhưng tôn trọng quyết định của người cũ.

Sau cuộc hôn nhân bất thành, Trương Thế Vinh kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm nhưng vẫn liên tục vướng tin đồn hẹn hò với các mỹ nhân xinh đẹp trong showbiz Việt, đặc biệt là với Thuý Ngân.

Trả lời trên tờ Saostar, nam nghệ sĩ cho biết: "Chúng tôi đã cống hiến hết mình trên sân khấu, đó là công việc, nhưng ai cũng mong muốn có sự lựa chọn riêng của mình. Đừng biến tôi thành một tác phẩm trên social nữa. Tôi bị mệt”.

Dù phủ nhận tin đồn hẹn hò nhưng 2 người liên tục đăng hình ảnh đi làm đi chơi cùng nhau, thậm chí còn đeo cả đồng hồ cặp, đồ đôi.

Trong một sự kiện của vợ chồng Trường Giang tổ chức hồi năm 2020, Thúy Ngân và Trương Thế Vinh xuất hiện cùng nhau. Báo Thanh Niên đưa tin, tại sự kiện, Trường Giang bất ngờ nhìn về phía Thuý Ngân và nói to: "Thúy Ngân đi ra mắt hả? Mẹ Vinh mới từ Đà Nẵng vào kìa, phải qua chào một tiếng chứ Thúy Ngân".

Trong khi ông xã Nhã Phương tỏ ra rất hào hứng thì Thúy Ngân và Trương Thế Vinh lộ vẻ bối rối. Không chỉ Trường Giang, ngay trên thảm đỏ sự kiện, Nhã Phương cũng vừa cười vừa nói: "Hôm nay Trương Thế Vinh và Thúy Ngân ton sur ton để đưa nhau đi ra mắt".

Bị vợ chồng Mười Khó phối hợp "đẩy thuyền", Trương Thế Vinh và Thúy Ngân ngượng ngùng, nhanh chóng di chuyển để tránh sự chú ý.

Cặp đôi bị vợ chồng Trường Giang "bóc phốt" ra mắt gia đình.

Dù phủ nhận tin đồn hẹn hò nhưng lại đeo đồng hồ đôi, thường xuyên chở nhau đi làm, đi chơi.

Sau này, nam diễn viên sinh năm 1984 cũng lộ nhiều hint hẹn hò, đi du lịch riêng với Trâm Anh – The Face Vietnam. Cả hai còn nuôi chung thú cưng.

Dù vậy thì hiện tại, Trương Thế Vinh vẫn sống một mình trong căn hộ 90m2. Anh chia sẻ trên báo Vietnamnet rằng, anh cần một cô gái để trò chuyện, tâm tình nhưng không có.

Trương Thế Vinh chia sẻ thêm: "Tôi muốn lấy vợ, sinh con như bao người nhưng không hoạch định thời gian cụ thể. Tôi từng cố làm rồi nhưng không thành. Giờ không cố nữa, chỉ tin vào duyên thôi.

Tôi không đặt kế hoạch sinh con. Nếu bằng cách nào đó, bạn cố có được 1 đứa con cũng chỉ là nhất thời. Hành trình của đứa bé - cái bạn không quyết định được - mới là vấn đề. Tôi rất sợ cố làm gì đó để rồi nhận lại kết quả tệ hơn, khi đó mình sẽ rất dằn vặt bản thân".