Rộ loạt hint Ninh Dương Lan Ngọc hẹn hò Ngô Kiến Huy, 1 sao nam còn trực tiếp chỉ điểm?

Trong showbiz Việt, Ninh Dương Lan Ngọc được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ màn ảnh" vì visual cuốn hút, khả năng diễn xuất và hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống cá nhân của người đẹp sinh năm 1990 cũng được netizen quan tâm.

Mới đây, cư dân mạng rộ nghi vấn Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy đang hẹn hò.clip tổng hợp loạt khoảnh khắc cả hai xuất hiện vui vẻ bên nhau ở trên sân khấu, khi đi du lịch chung được bàn luận sôi nổi. Không chỉ bị soi nhiều hint đáng ngờ, một sao nam nổi tiếng còn khiến netizen rần rần khi nhận xét về cặp đôi. Karik nói: "Mọi người sai rồi, Ngọc rất hợp với Ngô Kiến Huy. Thiệt".

Mạng xã hội rộ lên tin đồn tình cảm giữa “ngọc nữ màn ảnh Việt” Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy

Rapper Karik còn gây xôn xao hơn khi đưa ra nhận xét rằng nữ diễn viên rất hợp với Ngô Kiến Huy

Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy vốn nổi tiếng là cặp bạn thân thiết, thường xuyên đồng hành trong công việc. Cả hai từng kết hợp trong nhiều ca khúc như Yêu và được yêu, Nghi ngờ, Muốn một lần thất tình...

Trong live concert kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát và sự kiện fanmeeting tại Nhật Bản của Ngô Kiến Huy, nữ diễn viên 9x đều góp mặt. Ngô Kiến Huy chia sẻ rằng Lan Ngọc chính là người đầu tiên anh nghĩ đến để mời tham gia. Nguyên do bởi cả hai có chung nguồn năng lượng, luôn mong muốn lan tỏa sự tích cực đến khán giả bằng sự trẻ trung, năng động.

Tháng 8/2024, Ngô Kiến Huy từng sững người khi bị Jun Phạm hỏi khó về Ninh Dương Lan Ngọc ở sự kiện: "Anh có thích Ninh Dương Lan Ngọc không?". Nam ca sĩ ngượng ngùng đáp lại: "Khó vậy". Nếu tin đồn hẹn hò là thật, netizen cho rằng đây sẽ là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt, khi đều tài năng và sở hữu lượng fan hùng hậu.

Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy đã có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm nay

Cặp đôi luôn đồng hành và ủng hộ nhau trong công việc và cuộc sống

Trong dịp kỉ niệm 15 năm hoạt động nghệ thuật của Ngô Kiến Huy, Ninh Dương Lan Ngọc đã bay sang Nhật Bản để hỗ trợ phần biểu diễn

Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc bắt đầu thân thiết từ khi cả hai tham gia chương trình Chạy đi chờ chi mùa 1

Vào năm 2019, cô từng chia sẻ về mẫu đàn ông trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi. "Người đó phải làm cho tôi cười, hạnh phúc và biết quan tâm tới tôi. Có nhiều người cũng hỏi gu của tôi thế nào nhưng thực sự không biết. Ngày còn nhỏ sẽ là nhà giàu đẹp trai học giỏi, nhưng bây giờ trái tim nói chứ mình cũng không biết được đâu. Tôi đặt cảm xúc của mình nhiều hơn, nhưng khi bước vào một mối quan hệ thì lý trí cao hơn", nữ diễn viên cho hay.

Trước khi vướng nghi vấn hẹn hò với Ngô Kiến Huy, Ninh Dương Lan Ngọc từng công khai tình cảm với diễn viên La Thành. Minh Luân. Năm 2018, hình ảnh nữ diễn viên sinh năm 1990 và ca sĩ Chi Dân tay trong tay đi xem phim từng được chia sẻ chóng mặt. Tuy nhiên đến cuối năm 2021, cả hai được cho là đã đường ai nấy đi trong âm thầm.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Ngô Kiến Huy từng thẳng thắn cho biết: "Tôi mong khán giả chỉ tập trung tới sự nghiệp của mình. Với nghệ sỹ, tin đồn hẹn hò hay tại nạn đã quá quen thuộc. Tôi không muốn chia sẻ nhiều vì đôi khi sẽ đụng chạm tới người này người kia. Vì thế tôi chọn phương án không tiết lộ về cuộc sống cá nhân của mình. Nếu có một mối quan hệ chính thức, tôi chắc chắn sẽ làm họp báo để công bố cho tất cả khán giả".