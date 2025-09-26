Tóc Tiên lên tiếng đính chính

Mới đây, trên trang tiktok cá nhân, Tóc Tiên đăng tải đoạn clip ghi lại hoạt động thường ngày của cô bên cạnh người bạn thân Cara Phương và Đồng Ánh Quỳnh. Nhiều người khen ngợi giọng ca Ngày mai chăm chỉ tập luyện. Tuy nhiên, cũng có người hâm mộ nêu ý kiến trái chiều khi không thấy cô đăng clip về chương trình "Gia đình Haha".

Cụ thể, người này viết: "Khách mời nào cũng đăng về Gia đình Haha mỗi bà này không thấy đăng gì nhỉ. Tham gia cho có chứ quý mến gì."

Trước thông tin này, Tóc Tiên ngay lập tức đã đính chính. Cô nói trong clip: "Đúng rồi, bạn nói đúng rồi. Tôi không hề thích chú Sáu, Vũ Đức Thiện hay Tâm tiểu thơ hay ngôi sao Duy Khánh. Tôi không hề thích những con người này. Vậy nên hãy lan tỏa đi, hãy lan truyền, chữa lành đi."

Đoạn video của Tóc Tiên ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng Tóc Tiên đang cảm thấy mệt mỏi vì những tin đồn và ý kiến trái chiều xung quanh mình. Bản thân nữ ca sĩ rất yêu quý các thành viên trong Gia đình Haha. Tuy vậy, chuyện cô không đăng tải video về chương trình không có nghĩa là cô không yêu quý họ.

Tóc Tiên không còn đăng tải hình ảnh liên quan đến ông xã.

Thời gian vừa qua, Tóc Tiên vướng tin đồn rạn nứt với Hoàng Touliver sau 5 năm là vợ là chồng. Vài tháng gần đây, người hâm mộ cặp đôi này không khỏi hoang mang trước những dấu hiệu bất thường.

Mọi chuyện bắt đầu khi họ nhận thấy Tóc Tiên và Touliver ít xuất hiện cùng nhau, không còn công khai những khoảnh khắc tình tứ như trước. Đáng chú ý, “thám tử showbiz” còn phát hiện ra loạt chi tiết gợi ý rằng Tóc Tiên dường như không còn sinh sống tại căn biệt thự từng ở cùng Touliver.

Dân mang soi ra bàn ăn quen thuộc nơi Tóc Tiên bày biện đồ ăn, nấu nướng cùng chồng (ảnh trái) có hoạ tiết không giống với bàn ăn hiện tại của cô.

Những người theo dõi nữ ca sĩ cũng để ý rằng gần đây, Tóc Tiên thường đăng ảnh ngắm hoàng hôn từ trên cao, với tầm nhìn giống một căn hộ chứ không phải biệt thự trước kia.

Thậm chí, loạt ảnh khoe nhan sắc mới đây của cô cũng khiến nhiều người đoán rằng không được chụp tại căn nhà quen thuộc. Trong khi đó, gần đây Touliver cũng chỉ đăng ảnh cuộc sống đời thường bên mèo cưng, không lộ mặt hay chi tiết nào liên quan đến Tóc Tiên.

Tóc Tiên đăng tải hình ảnh ngắm hoàng hôn từ trên cao, khác với view từ căn biệt thự của cô.

Tóc Tiên thẳng thắn thừa nhận cô vừa trải qua nửa năm đầy biến động và thay đổi, khiến không ít người hâm mộ cảm thấy hoang mang. Nữ ca sĩ chia sẻ điều này trong buổi phát sóng trực tiếp cá nhân của mình:"Mọi người dạo này sao rồi, Tiên dạo này vẫn ổn nè. Sau nửa năm trời với kha khá công việc và những biến động, Tiên tự dành cho mình nhiều ngày tĩnh lặng hơn, hiểu mình cũng là một liệu trình cảm xúc cần thiết. Thương thương".

Tóc Tiên đăng tải hình ảnh xuất hiện một mình, không còn sánh đôi cùng ông xã.

Thông tin mới đây của Tóc Tiên khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Hiện tại, nữ ca sĩ vẫn chưa chính thức lên tiếng về tin đồn rạn nứt hôn nhân gây xôn xao cõi mạng.



