Từ giờ đến Tết, chị em chăm ăn sữa chua vào thời điểm này trong ngày sẽ đẹp da, săn vóc dáng đến bất ngờ

Càng sát Tết, nhu cầu làm đẹp của chị em càng rõ rệt, nhưng đi kèm với đó là nỗi lo mệt mỏi vì ăn kiêng, tập luyện quá sức. Trong bối cảnh ấy, những thói quen nhỏ nhưng có cơ sở khoa học lại trở thành lựa chọn được ưu tiên. Ăn sữa chua đúng thời điểm trong ngày là một trong số đó – không phải mẹo truyền miệng vô căn cứ, mà đã được nhiều nghiên cứu dinh dưỡng ghi nhận về tác động tích cực lên tiêu hóa, làn da và vóc dáng.

Sữa chua và hệ tiêu hóa: Nền tảng quyết định da và dáng

Theo tổng quan đăng trên The American Journal of Clinical Nutrition, hệ vi sinh đường ruột đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển hóa năng lượng, kiểm soát viêm và điều hòa nội tiết. Sữa chua, nhờ chứa lợi khuẩn probiotic sống, giúp cải thiện sự cân bằng hệ vi sinh này. Khi tiêu hóa hoạt động ổn định, cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn, đồng thời hạn chế tình trạng tích trữ mỡ và các phản ứng viêm âm thầm – những yếu tố thường khiến da xỉn màu, dễ nổi mụn và vòng bụng khó gọn.

Chính vì vậy, tác động của sữa chua không chỉ dừng lại ở đường ruột mà lan sang cả làn da và hình thể.

Ăn sữa chua buổi sáng: Hỗ trợ kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên

Một nghiên cứu được công bố trên International Journal of Obesity cho thấy những người thường xuyên tiêu thụ sữa chua trong chế độ ăn có xu hướng kiểm soát cân nặng tốt hơn so với nhóm không sử dụng. Nguyên nhân đến từ hàm lượng protein cao trong sữa chua, giúp tạo cảm giác no lâu và giảm tổng năng lượng nạp vào trong ngày.

Buổi sáng, đặc biệt là sau bữa ăn khoảng 20-30 phút, được xem là thời điểm phù hợp để cơ thể hấp thu lợi khuẩn hiệu quả hơn. Khi đó, môi trường dạ dày không quá acid, giúp probiotic sống sót tốt hơn khi đi vào ruột. Việc duy trì thói quen này từ giờ đến Tết giúp nhiều chị em giảm tình trạng ăn vặt, từ đó vóc dáng gọn gàng dần mà không cần ăn kiêng cực đoan.

Buổi tối ăn sớm: Khi cơ thể “làm đẹp” trong lúc ngủ

Không chỉ ban ngày, thời điểm buổi tối cũng được các chuyên gia dinh dưỡng nhắc đến khi nói về lợi ích của sữa chua. Theo Journal of Nutrition, protein và canxi trong sữa chua tham gia vào quá trình phục hồi cơ bắp và chuyển hóa chất béo trong lúc ngủ – giai đoạn cơ thể tái tạo mạnh mẽ nhất.

Khi ăn sữa chua vào buổi tối sớm, trước giờ ngủ khoảng 2-3 tiếng, lợi khuẩn có điều kiện hoạt động ổn định hơn trong hệ tiêu hóa. Nhiều người ghi nhận cảm giác bụng nhẹ hơn vào sáng hôm sau, tình trạng đầy hơi giảm rõ rệt, từ đó vòng eo cũng gọn gàng hơn theo thời gian. Đây là lý do vì sao không ít chị em nhận thấy vóc dáng săn chắc hơn dù chỉ thay đổi một thói quen nhỏ.

Da đẹp lên không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của đường ruột khỏe

Mối liên hệ giữa đường ruột và làn da ngày càng được chứng minh rõ ràng trong y văn. Một bài tổng quan trên Clinical Gastroenterology and Hepatology chỉ ra rằng sự mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột có thể làm tăng phản ứng viêm toàn thân, góp phần gây mụn, khô da và lão hóa sớm.

Sữa chua, với axit lactic tự nhiên, vitamin nhóm B và kẽm, giúp cải thiện môi trường tiêu hóa và hỗ trợ làn da giữ ẩm tốt hơn. Khi tiêu hóa khỏe, cơ thể ít bị viêm âm thầm, da nhờ đó cũng mịn màng, tươi tắn và căng bóng hơn - điều mà nhiều chị em cảm nhận rõ sau vài tuần duy trì ăn sữa chua đều đặn.

Vì sao cần ăn đúng cách để sữa chua phát huy tác dụng?

Dù là thực phẩm có lợi, sữa chua vẫn cần được sử dụng đúng thời điểm và đúng loại. Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên sữa chua không đường hoặc ít đường nếu mục tiêu là giữ dáng và cải thiện da. Việc ăn sữa chua khi bụng quá đói hoặc ăn quá muộn vào ban đêm có thể làm giảm hiệu quả của lợi khuẩn, thậm chí gây khó chịu cho dạ dày ở một số người.

Không cần những phương pháp làm đẹp cầu kỳ, việc ăn sữa chua đúng thời điểm trong ngày là một thói quen đơn giản nhưng đã có cơ sở khoa học chứng minh lợi ích lâu dài. Nếu duy trì đều đặn từ giờ đến Tết, nhiều chị em hoàn toàn có thể nhận thấy làn da mịn màng hơn, vóc dáng gọn gàng hơn và cơ thể nhẹ nhõm hơn – đúng theo cách làm đẹp bền vững mà không áp lực.