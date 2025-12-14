7 bữa sáng siêu nhanh mà bổ dưỡng: Mỗi ngày 1 ly vừa nhanh, ngon lại dưỡng da, bổ khí huyết, tốt cho tỳ vị...

Uống sữa hạt đúng cách vào buổi sáng có thể giúp bạn nuôi dưỡng sức khỏe một cách tinh tế! Dưới đây là 7 công thức làm sữa hạt tốt cho sức khỏe, thích hợp dùng trong bữa sáng. Bạn có thể luân phiên áp dụng trong cả tuần. Những công thức làm sữa hạt này cực dễ và nhanh gọn, nhất định đừng bỏ qua.

1. Sữa ngô ngọt và đậu nành

Thức uống này này được cho là có tác dụng điều hòa dạ dày, kích thích ăn ngon, tốt cho phổi và làm dịu tinh thần. Bạn có thể uống vào bữa sáng vừa giàu năng lượng và tốt cho sức khỏe.

Nguyên liệu: 50g đậu nành, 25g ngô ngọt, một lượng vừa đủ nấm tuyết và kỷ tử.

Cách làm: Bạn sơ chế tất cả các nguyên liệu, đậu nành và nấm tuyết ngâm trước cho nở mềm. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu cùng lượng nước vừa phải vào máy làm sữa hạt, khởi động và chờ đợi hoàn thành.

2. Sữa đậu đỏ và hạt kê

Món sữa hạt này uống thường xuyên và điều độ có tác dụng bổ khí huyết, dưỡng da.

Nguyên liệu: 50g đậu đỏ, 30g hạt kê và một ít cà rốt, một chút đường phèn (tùy thích).

Cách làm: Ngâm đậu đỏ và hạt kê trước khi nấu. Sau đó rửa sạch tất cả các nguyên liệu rồi cho vào máy làm sữa hạt cùng lượng nước vừa phải. Chọn chế độ làm sữa đậu nành và khởi động. Sau khi hoàn thành bạn có thể dùng sữa đậu đỏ và hạt kê như một bữa sáng lành mạnh.

3. Sữa đậu đen, mè đen và đậu phộng

Hỗn hợp sữa hạt này có thể thúc đẩy sự phát triển và sức khỏe của tóc, dưỡng ẩm và làm đẹp da, đồng thời bổ dưỡng gan và thận.

Nguyên liệu: 80g đậu đen, 10g hạt đậu phộng và 15g hạt mè đen.

Cách làm: Ngâm nở mềm đậu đen, rửa sạch mè đen và hạt đậu phộng. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào máy làm sữa hạt cùng lượng nước vừa đủ. Đậy nắp và chọn chức năng làm sữa đậu nành. Khi hoàn thành, bạn sẽ có hỗn hợp sữa đen bóng, mịn và thơm phức.

4. Sữa đậu nành, táo đỏ và kỷ tử

Thức uống đơn giản này có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết, bổ thận, thích hợp cho người thiếu khí huyết.

Nguyên liệu: 50g đậu nành, 15g thịt táo đỏ, 10g kỷ tử.

Cách làm: Đậu nành bạn ngâm trong khoảng 3-6 tiếng cho nở mềm rồi rửa sạch. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào máy làm sữa hạt, thêm nước rồi chọn chức năng làm sữa đậu nành và khởi động.

5. Sữa đậu nành, đậu phộng và củ hoa huệ

Món sữa hạt này với các thành phần là đậu nành, đậu phộng và củ hoa huệ nên có tác dụng dưỡng phổi, thúc đẩy sản sinh dịch cơ thể, làm dịu da khô, bổ tim và an thần.

Nguyên liệu: 80g đậu nành, 50g đậu phộng và 30g củ hoa huệ khô, lượng đường phèn vừa phải (tùy thích).

Cách làm: Ngâm đậu nành và đậu phộng và củ hoa huệ khô trước khi nấu, sau đó rửa sạch. Cho các nguyên liệu vào máy làm sữa hạt cùng lượng nước vừa phải rồi chọn chức năng làm sữa đậu nành. Khởi động và chờ hoàn thành là có thể thưởng thức cùng 1 lát bánh mì trong bữa sáng.

6. Sữa đậu đen, gạo đen, mè đen và hạt óc chó

Món sữa hạt này được được cho là bổ thận và máu, thúc đẩy mọc tóc và cải thiện chức năng não.

Nguyên liệu: 20g đậu đen, 15g gạo đen, 10g hạt mè đen, 20g hạt óc chó, 3 quả táo đỏ.

Cách làm: Ngâm đậu đen cho đến khi nở mềm. Gạo đen, mè đen, hạt óc chó rửa sạch, để ráo. Táo đỏ rửa sạch rồi loại bỏ hạt. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào máy làm sữa hạt, thêm lượng nước vừa đủ vào rồi khởi động và chờ máy hoàn thành.

7. Sữa đậu phộng ngũ vị đỏ

Thức uống này nếu bạn thường xuyên sử dụng sẽ có tác dụng bổ khí huyết, đặc biệt thích hợp cho phụ nữ.

Nguyên liệu: 30g đậu đỏ, 4-5 quả táo đỏ, một ít kỷ tử, một ít đậu phộng vỏ đỏ và một ít đường nâu.

Cách làm: Loại bỏ hạt táo đỏ. Rửa sạch các nguyên liệu rồi cho vào máy làm sữa hạt, thêm lượng nước thích hợp. Sau đó chọn chức năng làm sữa đậu nành và khởi động. Hãy thưởng thức khi còn nóng.

Trên đây là 7 công thức làm sữa hạt mà bạn có thể dùng như một bữa sáng, hoặc ăn kèm với bánh bao, bánh mỳ... Mỗi công thức có những hương vị và công dụng tốt cho sức khỏe riêng, đặc biệt dễ làm khi không có nhiều thời gian để chuẩn bị bữa sáng cầu kỳ.