2 mảnh đất định chia cho các con, đến lúc cần tiền muốn bán thì con gái lại phản đối: Sổ đỏ chưa sang tên nhưng đã "đổi chủ"

Ở tuổi già, nhiều ông bà thường nghĩ đến chuyện chia tài sản cho con cái. Có người chia vì sợ sau này anh em tranh chấp, có người chỉ đơn giản muốn các con biết trước phần của mình để yên tâm làm ăn. Nhưng chẳng ai biết được cuộc sống sẽ thay đổi thế nào trước khi những dự định ấy kịp thực hiện.

Mảnh đất bố mẹ định cho con gái bỗng thành tiền chữa bệnh

Ông Huy và bà Miên sống với nhau đã 40 năm. Ông bà có 3 người con, gồm 2 con gái đã lấy chồng và 1 người con trai út chưa lập gia đình, hiện vẫn sống cùng bố mẹ.

Cả đời ông bà không giàu có nhưng rất chịu khó tích cóp. Sau nhiều năm, hai người mua được 2 mảnh đất nhỏ. Một mảnh nằm gần mặt đường, vị trí đẹp nên giá trị cao hơn. Mảnh còn lại nằm sâu trong khu dân cư.

Ông bà dự định chia 2 mảnh đất ấy cho 2 con gái. Căn nhà và mảnh đất đang ở thì để lại cho con trai út, vì anh chưa lấy vợ và nhiều khả năng sau này sẽ sống cùng, chăm sóc bố mẹ. Dù chưa làm giấy tờ, ông Huy và bà Miên cũng đã nhiều lần nói bóng gió với các con về dự định này.

Mọi chuyện đang yên ổn thì bà Miên bất ngờ mắc bệnh nặng. Chi phí điều trị được dự đoán sẽ rất lớn, trong khi tiền tiết kiệm của hai vợ chồng không còn nhiều. Ông Huy bàn với các con rồi quyết định bán một mảnh đất để lấy tiền chữa bệnh cho vợ. Ông chọn mảnh gần mặt đường vì vị trí đẹp, dễ bán và có thể bán được giá tốt. Không ngờ người con gái cả lập tức phản đối. Bởi đó chính là mảnh đất ông bà từng nói sẽ để lại cho cô.

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Cô cho rằng bố mẹ đã nói thì nên giữ lời, đã bảo cho thì phải cho. Cô đề nghị bố mẹ cắt một phần đất của căn nhà đang ở mà bán, vì mảnh đất này rộng rãi, hơn 400m2, cắt đi 80m2 bán đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

Ông Huy nghe vậy rất buồn. Ông nghĩ những gì ông bà nói trước đây chỉ là dự định. Khi mẹ đang bệnh nặng, tài sản phải được dùng để chữa bệnh trước. Vợ chồng ông đã mất 40 năm để tích cóp, chẳng lẽ đến lúc cần nhất lại không thể bán đi một phần để lo cho sức khỏe của mình?

Tuổi già đắn đo

Câu chuyện của ông Huy và bà Miên là điều nhiều gia đình có tài sản cần suy nghĩ. Trước khi chia tài sản, điều đầu tiên cần tính không phải là mỗi người con được bao nhiêu, mà là bố mẹ còn cần bao nhiêu để sống những năm tháng cuối đời.

1. Đừng chia hết tài sản khi tuổi già chưa được bảo đảm

Ở tuổi ngoài 60, 70, sức khỏe có thể thay đổi rất nhanh. Một căn bệnh nặng có thể khiến số tiền tiết kiệm dành dụm nhiều năm nhanh chóng vơi đi. Vì vậy, nếu có nhà, đất hoặc tiền tiết kiệm, bố mẹ nên giữ lại một phần đủ lớn để chủ động chữa bệnh, sinh hoạt và chăm sóc bản thân.

Như ông Huy, bà Miên, việc bán một mảnh đất để chữa bệnh cho bà Miên là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Mảnh đất chưa sang tên cho con thì vẫn là tài sản của ông bà. Hơn nữa, mục đích của việc tích cóp cả đời cũng là để đến lúc khó khăn, bản thân có chỗ dựa.

Con cái có thể được hưởng tài sản sau này, nhưng sức khỏe của bố mẹ thì không thể đem ra chờ đợi.

2. Luôn giữ một nơi ở ổn định

Một sai lầm khá phổ biến là bố mẹ chia đất quá sớm, thậm chí bán một phần căn nhà đang ở để chia cho các con. Trong khi đó, về già, một căn nhà ổn định lại là tài sản quan trọng nhất. Bố mẹ nên giữ nơi ở của mình trước, nhất là khi sức khỏe đã giảm. Không nên vì muốn chia đều cho các con mà cuối cùng chính mình phải đi thuê nhà hoặc phụ thuộc vào con cái.

Trong trường hợp ông Huy, bà Miên, căn nhà đang ở nên được xem là tài sản bảo đảm cuộc sống của hai ông bà. Chuyện sau này để lại cho con trai út hay chia theo cách khác có thể tính sau.

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3. Tài sản dự định cho con vẫn phải có điều kiện

Bố mẹ hoàn toàn có thể nói trước với các con về dự định chia tài sản. Tuy nhiên, nên nói rõ rằng đó là dự định trong điều kiện bố mẹ vẫn khỏe mạnh, tài chính ổn định. Nếu sau này có bệnh tật, tai nạn hoặc những nhu cầu cấp thiết, bố mẹ vẫn có quyền bán hoặc sử dụng tài sản để lo cho mình.

Điều này cũng giúp con cái hiểu rằng tài sản bố mẹ hứa để lại chưa phải là tài sản của mình. Như trường hợp cô con gái cả của ông Huy, nếu trước đó bố mẹ nói mảnh đất gần mặt đường sẽ cho cô thì cô có thể vui mừng, nhưng không nên xem nó như một tài sản đã thuộc về mình. Bởi nếu chưa sang tên, bố mẹ vẫn là người sở hữu và có quyền quyết định sử dụng thế nào.

4. Không nhất thiết phải chia đều, quan trọng là hợp lý

Nhiều gia đình cứ nghĩ chia tài sản phải chia thật đều mới công bằng. Nhưng hoàn cảnh của các con khác nhau, hoàn cảnh của bố mẹ cũng thay đổi theo thời gian.

Người con đã có nhà cửa ổn định có thể nhận ít hơn. Người con đang sống cùng bố mẹ, trực tiếp chăm sóc bố mẹ có thể được tính phần khác. Nhưng tất cả cần được bàn bạc rõ ràng, tránh để đến khi bố mẹ mất mới bắt đầu tranh nhau. Nếu có tài sản lớn, bố mẹ nên lập kế hoạch cụ thể, thậm chí làm các thủ tục pháp lý cần thiết để ý nguyện của mình được rõ ràng.

5. Đừng biến tài sản của bố mẹ thành “phần đã thuộc về con”

Điều quan trọng nhất có lẽ nằm ở đây. Con cái nên hiểu rằng bố mẹ cho mình tài sản là sự hỗ trợ và tình thương, không phải một khoản mình có quyền đòi hỏi trước. Bố mẹ có thể từng nói sẽ cho con mảnh đất này, căn nhà kia, nhưng nếu một ngày mẹ bị bệnh nặng, mảnh đất ấy cần bán để chữa trị thì cũng không nên trách móc hay gây áp lực. Bởi bố mẹ đã dành cả đời làm lụng để lo cho con. Những năm cuối đời, họ cũng có quyền dùng chính tài sản mình tạo dựng để chăm sóc bản thân.

Chia tài sản cho con là chuyện có thể tính trước, nhưng giữ lại đủ tài sản để dưỡng già mới là trách nhiệm quan trọng nhất của bố mẹ với chính mình. Con cái có thể chờ thêm vài năm để nhận một mảnh đất nhưng bố mẹ thì không thể chờ khi sức khỏe đã không còn cho phép.