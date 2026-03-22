2 loại cá ít "ngậm" thủy ngân nhất, đứng đầu bảng mâm cơm nhà nào cũng có

Cá cơm

Cá cơm luôn được xem là loại cá an toàn vì kích thước nhỏ, sống theo đàn và hầu như không tích tụ thủy ngân. Khi bước vào chợ, bạn sẽ dễ dàng thấy tiểu thương đổ cá cơm thành những rổ lớn nên việc quan sát độ tươi cũng thuận tiện hơn. Và để chọn đúng mẻ ngon, bạn chỉ cần nhớ một điều rất đơn giản: mẻ nào có mùi thơm nhẹ, bụng không phồng, thân sáng và dính chắc thì đó là cá vừa đánh lên. Ngược lại, cá có mùi chua hoặc màu da xỉn đi thường là đã để lâu nên bạn nên tránh.

Cá cơm tươi rất dễ chế biến vì món nào cũng hợp, từ kho tiêu cho đến chiên giòn hay làm mắm. Ngoài ra, nhiều gia đình còn mua thêm để phơi khô dự trữ vì cá cơm khô để được lâu mà vẫn giữ được vị ngọt đặc trưng.

Ảnh minh họa.

Dù kích thước nhỏ, cá cơm lại chứa đựng một lượng lớn chất dinh dưỡng. Một khẩu phần cá cơm đóng hộp trong dầu nặng khoảng 45 g có thể cung cấp:

Calo: 95

Protein: 13 g

Chất béo: 4 g

Carb: 0 g

Vitamin B3: 56% Giá trị hàng ngày (DV)

Selenium: 55% DV

Vitamin B12: 16% DV

Sắt: 12% DV

Canxi: 8% DV

Cá cơm có hàm lượng vitamin B3 cao hay niacin, một loại vitamin giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Chúng cũng chứa một lượng lớn selenium, một khoáng chất tham gia vào sức khỏe tim mạch, tuyến giáp, miễn dịch và xương.

Ngoài ra loại cá này cũng là nguồn cung cấp khoáng chất sắt và canxi. Cơ thể cần sắt để vận chuyển oxy từ phổi. Canxi quan trọng cho xương chắc khỏe.

Hơn nữa, cá cơm rất giàu acid béo omega-3. Trên thực tế, chúng được coi là cá có dầu hoặc cá béo cùng với cá hồi, cá ngừ, cá mòi và cá thu. Acid béo omega-3, vitamin B3 và selenium từ cá cơm mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Cá trích

Cá trích, một loại cá biển quen thuộc với người Việt Nam, không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn được biết đến với nhiều giá trị dinh dưỡng vượt trội.

Đây là một trong những loại cá giàu axit béo omega-3 nhất, cùng với hàng loạt vitamin và khoáng chất thiết yếu. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng, cá trích không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch mà còn có tác dụng bảo vệ não bộ, tăng cường hệ miễn dịch và giảm viêm hiệu quả.

Ảnh minh họa.

Cá trích từ lâu đã gắn liền với bữa ăn của người vùng biển vì thịt béo nhẹ, thơm và đặc biệt là hàm lượng thủy ngân rất thấp do loài này chỉ ăn sinh vật phù du.

Để chọn được cá ngon khi đi chợ, bạn chỉ cần để ý tổng thể con cá là biết ngay mẻ nào còn tươi. Con tươi thường có vảy ôm sát thân, mắt trong và thớ thịt chắc khi ấn nhẹ. Ngược lại, chỉ cần thấy bụng nhũn hoặc xuất hiện vệt thâm màu là nên đổi ngay sang rổ khác. Cá trích rất linh hoạt trong chế biến vì càng tiếp nhiệt càng dậy mùi thơm đặc trưng, từ nướng muối, kho cà cho đến làm gỏi đều tạo ra vị béo nhưng không ngấy, hợp cho cả bữa cơm thường ngày lẫn đãi khách.

Mẹo hay chọn cá ngon

Nhìn mắt và mang: mắt trong, mang đỏ là cá mới.

Sờ thử thịt: ấn nhẹ không để lại vết lõm, thịt bật lại là cá săn chắc.

Kiểm tra phi lê đông lạnh: không nên mua miếng dính chùm hay có lớp băng dày — đó là dấu hiệu rã đông nhiều lần.

Mua ở sạp quen: tiểu thương uy tín thường bán cá vừa về, biết rõ nguồn gốc, dễ đổi trả nếu có vấn đề.

Luân phiên thay đổi loại cá: dù là nhóm ít thủy ngân, nên xoay vòng các loại để bữa ăn phong phú và giảm rủi ro tích tụ.