Câu chuyện tình yêu cổ tích giữa Hoàng tử và Lọ Lem thời hiện đại luôn là đề tài tốn nhiều giấy mực. Nhưng đằng sau những hình ảnh lộng lẫy, ít ai biết rằng Kate Middleton đã từng phải đấu tranh rất nhiều để giữ vững vị thế của mình. Quay ngược thời gian về 19 năm trước, giữa lúc tình yêu đang nồng cháy nhất, Kate đã làm một điều "vô tiền khoáng hậu": Từ chối lời mời đón Giáng sinh cùng Nữ hoàng Anh. Vì sao một cô gái trẻ đang yêu lại dám khước từ cơ hội vàng ấy? Câu trả lời nằm ở hai chữ "bản lĩnh".

Ký ức về chiếc áo khoác đỏ và lời thì thầm "gợi cảm"

Mười chín năm trước, vào một ngày mùa đông lạnh giá nhưng đầy nắng của tháng 12 năm 2006, thế giới lần đầu tiên được chứng kiến sự xuất hiện công khai và đĩnh đạc của Kate Middleton bên cạnh gia đình Hoàng gia. Đó là lễ tốt nghiệp của Hoàng tử William tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst. Trong đám đông, cô gái trẻ Kate nổi bật rực rỡ với chiếc áo khoác đỏ, váy đen thanh lịch và chiếc mũ rộng vành đầy kiêu hãnh của Philip Treacy. Cô đứng đó, cùng với cha mẹ mình, và quan trọng hơn cả là sự hiện diện của Nữ hoàng Elizabeth II, Thái tử Charles (nay là Vua Charles) và bà Camilla.

Đó là thời điểm mà cả thế giới bắt đầu tin rằng, cô gái này chắc chắn sẽ là một phần của Hoàng gia. Tình yêu của họ khi ấy nồng nhiệt và đầy sức sống của tuổi trẻ. Thậm chí, một chuyên gia đọc khẩu hình của kênh ITV đã tiết lộ một khoảnh khắc vô cùng đời thường và đáng yêu: Khi nhìn thấy William trong bộ quân phục uy nghiêm diễu hành, Kate đã không kìm được lòng mà thốt lên đầy tự hào: "Anh ấy trông gợi cảm quá, thực sự rất gợi cảm". Ánh mắt lấp lánh và lời khen ngợi ấy là minh chứng rõ nhất cho tình yêu say đắm mà họ dành cho nhau sau 5 năm hẹn hò kín tiếng từ thời đại học.

Lời từ chối lịch sử: "Không có nhẫn, sẽ không có tiệc"

Thế nhưng, điều khiến giới quan sát Hoàng gia bất ngờ không phải là vẻ đẹp rạng ngời của Kate ngày hôm ấy, mà là những gì diễn ra sau cánh gà. Mặc dù William trông vô cùng cuốn hút và tình yêu của họ đang ở đỉnh cao, Kate Middleton đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người phải ngả mũ: Cô từ chối lời mời đến Sandringham dự lễ Giáng sinh cùng gia đình Hoàng gia.

Cần phải hiểu rằng, vào thời điểm đó, lời mời đến Sandringham là một đặc ân hiếm có, một "tấm vé thông hành" ngầm khẳng định vị trí trong Hoàng tộc. Thông thường, chỉ những cặp đôi đã kết hôn mới được tham dự. Việc William phá lệ mời bạn gái cho thấy anh trân trọng cô đến nhường nào. Nhưng với Kate, chừng đó là chưa đủ. Cô gái trẻ với lòng tự trọng cao ngút trời ấy cảm thấy không thoải mái khi xuất hiện tại một sự kiện trang trọng bậc nhất, bên cạnh Nữ hoàng, mà trên tay mình vẫn chưa có chiếc nhẫn đính hôn.

Trong cuốn sách The Palace Papers, tác giả Tina Brown đã miêu tả lại tâm thế của Kate lúc bấy giờ: "Kate, phản chiếu đúng sự tự tin như chiếc mũ Philip Treacy cô đang đội, vẫn giữ vững lập trường của mình. Cô ấy sẽ không đến một buổi tụ họp quan trọng của Hoàng gia trừ khi cô ấy có một chiếc nhẫn trên ngón tay". Đó không phải là sự kiêu ngạo, mà là nguyên tắc. Kate hiểu rằng, sự xuất hiện của cô cần một danh phận rõ ràng, chứ không phải chỉ là "bạn gái của Hoàng tử".

Sự im lặng của William và sóng gió trước ngày "hái quả ngọt"

Phản ứng của William trước lời từ chối đanh thép ấy là gì? Theo Tina Brown, đó là sự "im lặng". Hoàng tử đã không thể thuyết phục được người yêu. Lời từ chối của Kate như một gáo nước lạnh, nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Hệ quả là, William cũng không xuất hiện trong bữa tiệc Giao thừa của gia đình Kate năm đó. Sự vắng mặt này, cộng với những áp lực từ phía Hoàng gia, được cho là đã dẫn đến cuộc chia tay ngắn ngủi nhưng đầy nước mắt vào mùa xuân năm 2007.

Được biết, Vua Charles và Nữ hoàng Elizabeth II khi ấy đã khuyên can William. Họ lo ngại rằng việc đưa Kate vào tâm điểm chú ý của truyền thông quá sớm mà không có một cam kết hôn nhân chắc chắn là "không công bằng". Nữ hoàng, người đã chứng kiến những cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba người con mình, vô cùng thận trọng trước bất kỳ mối quan hệ nào có nguy cơ rạn nứt. Bà muốn chắc chắn, và Kate cũng vậy.

Khoảng thời gian chia tay đó, tuy đau đớn, nhưng lại là thử thách cần thiết. Nó giúp cả hai nhận ra họ không thể sống thiếu nhau. Để rồi sau cơn mưa trời lại sáng, họ tái hợp và chính thức đính hôn vào mùa thu năm 2010.

Cuối cùng, Kate Middleton cũng đã đến Sandringham dự Giáng sinh, nhưng là vào tháng 12 năm 2011 sau khi cô đã chính thức trở thành vợ của Hoàng tử William, với chiếc nhẫn sapphire lấp lánh trên ngón áp út. Sự kiên nhẫn và nguyên tắc của cô đã được đền đáp xứng đáng.

Nhìn lại câu chuyện 19 năm trước, người ta càng thêm nể phục Vương phi xứ Wales. Cô không để hào quang của Hoàng gia làm lu mờ giá trị bản thân. Cô dám nói "không" với những điều chưa xứng đáng với vị thế mà mình mong muốn. Câu chuyện của Kate là minh chứng cho thấy: Trong tình yêu, đôi khi sự chờ đợi và biết giữ giá trị của mình mới chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa hạnh phúc viên mãn và bền vững nhất. Một cô gái thông minh không vội vã chạy theo ngai vàng, mà cô ấy bước đến đó khi đã thực sự sẵn sàng, với tư thế của một người làm chủ cuộc đời mình.