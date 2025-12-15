Người ta vẫn thường mơ mộng về việc được làm hàng xóm của Hoàng gia, được sống cạnh những toà lâu đài cổ kính và hít thở chung bầu không khí với những nhân vật quyền lực nhất nước Anh. Thế nhưng, thực tế đôi khi lại "trần trụi" và phũ phàng hơn nhiều so với những gì báo chí ca tụng.

Khi Vương phi Kate và Thân vương William cùng ba người con chuyển về "ngôi nhà vĩnh cửu" Forest Lodge trong khuôn viên Công viên Great Windsor, niềm vui của gia đình họ lại vô tình trở thành nỗi buồn của cộng đồng cư dân địa phương. Hơn 150 mẫu đất từng là nơi vui chơi công cộng nay đã bị đóng cửa kín mít, để lại những tiếc nuối ngậm ngùi cho những người đã gắn bó với từng gốc cây, ngọn cỏ nơi đây.

Khi những con hào được đào lên và hàng rào sắt chia cắt không gian

Câu chuyện bắt đầu râm ran từ những ngày đầu khi tin tức về việc gia đình xứ Wales sẽ chuyển về Windsor được công bố. Người dân địa phương, những người đã quen với nhịp sống yên bình và không gian mở của công viên, bắt đầu bàn ra tán vào với một nỗi lo âu mơ hồ. Họ thì thầm với nhau trong những lần chạm mặt trên đường đi dạo, cùng chung một hy vọng mong manh rằng: "Cầu trời là họ đừng đóng cửa công viên". Nhưng rồi, hy vọng ấy cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi những thông báo lạnh lùng từ Crown Estate (Cơ quan quản lý tài sản Hoàng gia). Chỉ vài ngày sau tin tức chuyển nhà, người dân nhận được tin sét đánh: một phần lớn diện tích rừng và đường đi dạo sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn.

Không còn là lời đồn đại, hiện trường xung quanh Forest Lodge nhanh chóng biến thành một công trường ngổn ngang để phục vụ cho sự riêng tư tuyệt đối của gia đình Hoàng gia. Một cư dân sống lâu năm tại đây kể lại với tờ Mirror rằng, suốt nhiều tháng trời trước khi gia đình Kate chuyển đến, những con hào lớn đã được đào xới tung lên, báo hiệu cho một hệ thống cơ sở hạ tầng an ninh đồ sộ sắp được lắp đặt.

Những hàng rào mới toanh, sắc lạnh được dựng lên ngay sau khu vườn phía sau của ngôi nhà, chia cắt không gian vốn dĩ rất thoáng đãng. Con đường dẫn vào khu dinh thự cũng được trải nhựa lại phẳng lì, và rồi, những chiếc camera giám sát bắt đầu xuất hiện, chĩa mắt thần về mọi hướng, như một lời cảnh báo ngầm rằng nơi đây đã trở thành "vùng cấm".

Những giọt nước mắt rơi bên lề "vùng cấm"

Việc đảm bảo an ninh cho những nhân vật quan trọng bậc nhất của Hoàng gia, đặc biệt là ba đứa trẻ Hoàng thất - Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis là điều ưu tiên hàng đầu, ai cũng hiểu điều đó. Theo báo cáo, khoảng 150 mẫu đất (tương đương khoảng 60 héc-ta) vốn trước đây mở cửa tự do cho công chúng nay đã bị quây kín. Một khu vực rộng lớn của khu rừng trong Công viên Great Windsor, nơi từng in dấu chân của hàng ngàn người dân đi dạo mỗi sáng, nay đã trở thành tài sản riêng bất khả xâm phạm.

Đối với những người ngoài cuộc, đó có thể chỉ là một sự thay đổi nhỏ về địa giới hành chính hay quy hoạch. Nhưng đối với những người dân bản địa, những người đã coi khu rừng này là một phần máu thịt, là nơi họ tìm về để cân bằng cuộc sống sau những giờ làm việc căng thẳng, thì đây là một cú sốc tinh thần lớn. Sự thay đổi này được cho là đã ảnh hưởng trực tiếp đến hàng ngàn người dân sống trong bán kính nhiều dặm quanh đó.

Một người dân địa phương đã không giấu được sự xúc động khi kể lại trải nghiệm trong lần đi dạo cuối cùng trước khi lệnh đóng cửa có hiệu lực. "Hôm đó, ai tôi gặp trong rừng cũng đều mang vẻ mặt buồn rầu, thất vọng", người này chia sẻ. Câu chuyện trở nên nghẹn ngào hơn khi ông kể về cuộc gặp gỡ tình cờ với một người phụ nữ quen mặt. "Tôi gặp một người phụ nữ mà tôi hay thấy ở đây. Cô ấy bảo với tôi rằng khi nhận được email thông báo về việc đóng cửa, cô ấy đã bật khóc. Với những người đã đi dạo ở đây hàng năm trời, gắn bó với từng cái cây, con đường, thì chuyện này thực sự quá đỗi đau lòng". Nỗi buồn ấy không chỉ là sự bất tiện, mà là cảm giác mất mát một kỷ niệm, một thói quen, một phần không gian sống đã trở nên thân thuộc như hơi thở.

Cái giá của sự an toàn và lời giải thích từ phía quản lý

Trước làn sóng phản ứng âm thầm nhưng đầy day dứt của người dân, đại diện của Crown Estate đã phải lên tiếng giải thích trên tờ Mirror. Họ khẳng định rằng một "ranh giới an ninh" đã được Bộ Nội vụ và Cảnh sát Thung lũng Thames thiết lập tại một khu vực nhỏ của Công viên Great Windsor. Mục đích của việc này, không gì khác, là để hỗ trợ các biện pháp bảo vệ tăng cường cho gia đình Thân vương William.

Vị đại diện này cũng cố gắng xoa dịu dư luận khi nhấn mạnh rằng lệnh cấm này "không ảnh hưởng đến đại đa số quyền truy cập công cộng vào công viên" và các nỗ lực đã được thực hiện để "giảm thiểu tác động đến người sử dụng công viên nhiều nhất có thể". Tuy nhiên, với những người dân ngày ngày đi qua hàng rào sắt mới dựng, nhìn vào khoảng rừng xanh ngát nay đã trở thành nơi "nội bất xuất, ngoại bất nhập", thì những lời giải thích ấy có lẽ vẫn chưa đủ để lấp đầy khoảng trống mà sự thay đổi này để lại. Câu chuyện về ngôi nhà mới của Kate và William, vì thế, không chỉ có màu hồng của hạnh phúc, mà còn phảng phất chút màu xám của hiện thực - nơi mà quyền lợi của số ít đôi khi buộc phải đặt lên trên thói quen và niềm vui của số đông.