Chúng ta vẫn thường nhớ về George như một cậu bé hay cau mày, e dè nắm chặt tay cha trong những ngày đầu đến trường. Nhưng thời gian trôi qua, dưới bàn tay chăm sóc khéo léo và chiến lược giáo dục vừa nhu vừa cương của Thân vương và Vương phi xứ Wales, George giờ đây đã là một thiếu niên với phong thái đĩnh đạc đến ngỡ ngàng. Giới thạo tin Hoàng gia đang râm ran về một "màn ra mắt" đặc biệt của vị vua tương lai vào mùa Giáng sinh 2026 - một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành thực sự, không phải qua những bức ảnh, mà qua tiếng nói của chính mình.

Khi những đứa trẻ "chiếm sóng" của bố mẹ

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ Giáng sinh về, buổi lễ Carol Service tại Tu viện Westminster do Vương phi Kate chủ trì lại trở thành tâm điểm của truyền thông. Nhưng năm nay, hào quang dường như không còn chỉ thuộc về người mẹ xinh đẹp và tài năng ấy nữa. Mọi ánh mắt, mọi ống kính máy ảnh đều đổ dồn về phía ba "bảo vật" của Hoàng gia Anh: George, Charlotte và Louis. Nhìn cái cách ba anh em sải bước trên thảm đỏ, đối diện với hàng trăm ánh đèn flash chớp nháy liên hồi mà không hề có chút nao núng hay sợ sệt, người ta mới giật mình nhận ra: Một thế hệ mới đã thực sự sẵn sàng.

Đặc biệt là George. Không còn là cậu bé hay xấu hổ ngày nào, George ở tuổi thiếu niên mang một vẻ điềm tĩnh đến lạ. Nhà văn Hoàng gia Robert Jobson đã phải thốt lên rằng, sự tự tin của ba đứa trẻ nhà Wales là điều "gây ấn tượng mạnh mẽ nhất". Chúng đối diện với đám đông không phải bằng sự gồng mình của những nguyên tắc lễ nghi cứng nhắc, mà bằng một phong thái tự nhiên như hơi thở. Đó chính là kết quả của một quá trình nuôi dạy con đầy tâm huyết mà William và Kate đã dày công vun đắp: để con lớn lên trong khuôn khổ Hoàng gia nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên của một đứa trẻ bình thường.

Dự đoán về cột mốc 2026: Lần đầu tiên George cất tiếng nói?

Chính sự chững chạc vượt tuổi ấy đã dẫn đến một dự đoán táo bạo từ giới quan sát. Có thông tin cho rằng, tại buổi lễ Giáng sinh năm 2026, Hoàng tử George có thể sẽ không chỉ ngồi ở hàng ghế khán giả nữa. Cậu bé được kỳ vọng sẽ bước lên bục cao và thực hiện một bài đọc Kinh thánh hoặc một bài phát biểu ngắn. Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là một khoảnh khắc lịch sử. Bởi lẽ, xuất hiện thì nhiều, nhưng để cất tiếng nói chính thức trước công chúng trong một sự kiện lớn được truyền hình trực tiếp, đó là lời khẳng định đanh thép nhất cho vị thế của một người thừa kế ngai vàng.

Dự đoán này hoàn toàn có cơ sở khi chúng ta nhìn lại những bước đi gần đây của George. Cậu bé đã bắt đầu được cha mẹ "thả" ra biển lớn một cách từ từ nhưng chắc chắn. Hình ảnh George thay mặt cha xuất hiện tại sự kiện của Quân đoàn Hoàng gia Anh, dù không nói lời nào, nhưng cái dáng đứng thẳng, ánh mắt kiên định ấy đã nói lên tất cả. Cậu bé đang tập làm quen với sức nặng của vương miện, không phải bằng áp lực đè nén, mà bằng sự dẫn dắt nhẹ nhàng của gia đình.

Sự trùng hợp thú vị của con số 13 và cách giáo dục "kiểu mới"

Năm 2026, George sẽ tròn 13 tuổi. Một sự trùng hợp đầy duyên nợ, đó cũng là độ tuổi mà cha của cậu - Thân vương William bắt đầu những nhiệm vụ công chúng đầu tiên vào năm 1995 bên cạnh Vua Charles. Lịch sử dường như đang lặp lại, nhưng với một gam màu tươi sáng và ấm áp hơn rất nhiều.

Khác với thế hệ trước thường lớn lên trong sự bảo bọc nghiêm ngặt và đôi khi là cô lập của những bức tường cung điện, William và Kate đã chọn một con đường khác. Họ cho con tiếp xúc với thế giới thực. Họ đưa con đi xem bóng đá, tham gia các hoạt động cộng đồng, và quan trọng nhất, họ dạy con cách "làm chủ cảm xúc" chứ không phải "giấu giếm cảm xúc". Câu nói của Kate: "Mẹ chỉ bảo các con hãy mỉm cười và là chính mình" nghe thì đơn giản, nhưng để thực hiện được giữa áp lực Hoàng gia là cả một bản lĩnh người mẹ tuyệt vời.

Cách giáo dục này không tạo ra những con robot biết vẫy tay chào, mà tạo ra những đứa trẻ biết cảm nhận và tương tác. George của ngày hôm nay, khi đứng trên bậc thềm Tu viện Westminster, gợi nhớ rất nhiều về William của ngày xưa, nhưng ánh mắt cậu bé có phần thoải mái hơn, nụ cười có phần rạng rỡ hơn. Đó là minh chứng cho một nền quân chủ đang dần được "hiện đại hóa" từ chính tế bào nhỏ nhất là gia đình.

Dù Hoàng gia chưa chính thức xác nhận vai trò của George vào Giáng sinh 2026, và chắc chắn William cùng Kate sẽ luôn ưu tiên cảm xúc của con trai lên trên mọi kịch bản truyền thông, nhưng công chúng có quyền hy vọng. Hy vọng vào một khoảnh khắc George cất tiếng nói, không chỉ là nghi thức, mà là tiếng nói đại diện cho một thế hệ Hoàng gia mới gần gũi, chân thành và đầy ấm áp.

Từ một cậu bé nép sau lưng mẹ đến một chàng trai trẻ sẵn sàng đứng trước micro, hành trình của George cũng chính là hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của William và Kate để cân bằng giữa "nghĩa vụ quốc gia" và "hạnh phúc gia đình". Và có lẽ, đó mới chính là di sản lớn nhất mà họ để lại.