Tiết lộ khung giờ vàng giúp bạn ăn mít không sợ nóng trong và làm mờ nếp nhăn

Mùa hè nóng nực cũng là mùa của những loại trái cây miền nhiệt đới lên ngôi. Mít cũng nằm trong số đó, mang theo giá trị dinh dưỡng cao, hương vị ngon ngọt hấp dẫn.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, trong thịt múi mít chín có protein 0,6 - 1,5% (tùy loại mít), glucid 11 - 14% (bao gồm nhiều đường đơn như fructos, glucos, cơ thể dễ hấp thụ), beta-carotene, vitamin C, B2… và các chất khoáng như sắt, canxi, phốt-pho.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm (Viện phó Viện Dinh dưỡng quốc gia), mít chứa nguồn vitamin C dồi dào nên giúp tăng cường miễn dịch, tăng sinh collagen rất hiệu quả.

Ngoài vitamin C, mít còn rất giàu các chất dinh dưỡng thực vật như ignans, isoflavones và saponins có đặc tính chống ung thư và lão hóa.

Vitamin A trong mít rất tốt để duy trì sức khỏe mắt và da. Ăn mít đúng cách giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến mắt như thoái hóa điểm vàng và bệnh quáng gà cũng như làm mờ nếp nhăn, phòng chống lão hóa da.

Mặc dù vậy, thực tế là không ít người hễ cứ ăn mít là mụn nhọt lại tấn công, nóng trong vô cùng khó chịu. Nhiều người cho rằng ăn mít gây nóng trong người. Thế nhưng, vị chuyên gia khẳng định, mít hay bất cứ loại quả nào không có khả năng gây nóng. Chính xác thì chúng có hàm lượng đường cao, ăn nhiều sẽ làm tăng đường huyết đột biến, dễ choáng váng, hoa mắt...

Vậy, đâu là khung giờ vàng giúp bạn ăn mít không sợ nóng trong lại còn cực tốt cho làn da?

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm chỉ rõ: Đó là sau 1-2 giờ ăn bữa chính. Đây là lúc cơ thể không bị đói quá cũng không no quá như lúc mới ăn xong. Khi ăn mít lúc này sẽ giúp bụng dạ không bị ấm ách do quá no. Ngược lại, bạn cũng tránh nguy cơ bị đầy bụng, khó tiêu do ăn vào lúc đói. Từ đó giảm tối đa nguy cơ nóng trong, giúp hấp thu chất dinh dưỡng cho làn da luôn tươi trẻ.

Ngoài ra, bạn cũng nên tránh khung giờ chiều tối và tối bởi mít có hàm lượng chất xơ cao, ăn vào thời điểm này sẽ khó tiêu, gây cảm giác ấm ách, khó chịu vào ban đêm. Ăn mít lúc này khiến giấc ngủ của bạn bị ảnh hưởng, vô tình gây hại sức khỏe tổng thể.

Ngoài ra, khi ăn mít cần chú ý thêm 4 điều để tránh nóng trong, làm đẹp da

1. Không ăn nhiều mít cùng lúc

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm cho hay, dù mít có nhiều đường nhưng cũng có rất nhiều lợi ích sức khỏe nên không nên loại bỏ chúng hoàn toàn. Điều quan trọng là cần ăn mít đúng cách. Trong đó, nguyên tắc hàng đầu của việc ăn mít là không ăn nhiều mít cùng lúc.

Mỗi lần ăn mít, bạn chỉ nên ăn 80-100g mít tươi, tương đương 4-5 múi. Ăn quá nhiều mít một lúc sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao, nóng gan, không tốt cho gan thận.

2. Nên ăn mít kèm với những loại hoa quả khác

Ăn mít kèm với những loại trái cây khác sẽ cung cấp thêm vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Khi ăn mít, chú ý nhai từng múi thật kỹ, nhất là mít dai vì mít cứng, khó tiêu, nhai không kỹ sẽ gây đau dạ dày.

3. Bổ sung đủ nước và rau xanh khi ăn mít

Đối với những người bị nóng trong, cơ địa hay bị nổi mụn nhọt hoặc muốn phòng tránh tối đa nguy cơ nổi mụn nhọt do ăn mít nên bổ sung đủ nước và rau xanh. Bình thường, bạn có thể lơ là nhưng khi ăn mít, tốt nhất nên uống đủ 2-2,5 lít nước và 200-300 g rau xanh mỗi ngày để việc ăn mít hạn chế tối đa nguy cơ nổi mụn nhọt.

4. Hạn chế ăn mít nếu bạn thuộc các nhóm đối tượng sau

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, những người bị rối loạn đường máu, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, suy thận mạn, sức khỏe yếu, người bị thừa cân, béo phì… cần hạn chế ăn mít.

Vì chứa nhiều đường, mít sẽ gây cảm giác nóng trong người sau khi ăn. Trong khi nhóm đối tượng này sẽ có biểu hiện rõ ràng nhất. Nếu bạn cũng nằm trong số này thì nên hạn chế ăn mít. Bạn cũng nên ăn hạn chế những loại quả nhiều đường nói chung.

