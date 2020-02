10 năm đi làm, trưởng phòng nhân sự luôn được sếp trọng dụng vì cô ta sở hữu đồ vật này, nghe xong ai cũng "ngã ngửa"

Hà Ngân là trưởng phòng nhân sự của công ty X được 10 năm. Ngân được biết đến như "con át chủ bài" của sếp tổng. Chẳng dễ gì mà một người trụ tại đây được ngần ấy thời gian. Nhiều người cho rằng ắt hẳn Ngân phải có mối quan hệ gì đó với sếp, không thì cũng là con ông cháu cha. Nhưng tất cả những điều đó đều chỉ là tin đồn.

Mỗi cuộc họp hẹn gặp đối tác, thay vì có trợ lý đi cùng, anh sếp tổng luôn nhờ Ngân đến làm thư ký cuộc họp. Kể cả trong cuộc họp nội bộ toàn công ty, Ngân cũng hay được làm người ghi chép lại nội dung quan trọng. Chính vì thế, rất nhiều sự kiện từ trong lẫn ngoài công ty, vị trí leader thường khó mà lọt khỏi tay Ngân.

Nhiều lúc có những đàn em mạnh dạn hỏi chị trưởng phòng nhân sự vì gì mà sếp lại yêu mến và dành nhiều trọng trách lớn cho chị đến vậy. Chính Ngân cũng không biết vì sao, bởi thực chất trong cô gái này là sự chất phác, hiền lành.

Cho đến một ngày, Hải An là cháu của giám đốc vào thực tập tại công ty ở chính phòng nhân sự, mọi chuyện mới được hé lộ. An hỏi chú mình rằng nghe đồn chú rất trọng dụng chị Ngân. Bản thân là một người mới ra trường, muốn được biết vài mẹo lấy lòng sếp nên An rất tò mò.

Lúc này, sếp tổng mới hỏi ngược lại cô cháu gái: "Cháu có để ý chị Ngân luôn cầm theo mình thứ gì không?"

An trả lời chú mình rất nhiều đáp án, nào là điện thoại, nào là nước hoa, rồi bình nước... nhưng không phải. Nhưng rồi An lại ngơ ngác tò mò "Chả nhẽ là... quyển sổ ghi chép hả chú?"

Sếp tổng gật đầu và giải thích thêm:

"Nếu có cơ hội, chú nghĩ cháu nên mượn chị Ngân quyển sổ để xem qua. Những ngày đầu làm việc, chú đã để ý nhân sự này vì cô ấy cực kỳ chỉn chu trong ghi chép. Từ những chi tiết nhỏ nhất cho đến nội dung chính cuộc họp đều được lưu lại trong sổ. Đấy là lý do vì sao chị Ngân hay được làm thư ký cuộc họp đấy cháu ạ.

Thực sự kỹ năng ghi chép không phải ai cũng có, nó vừa thể hiện năng lực không tầm thường của một người, vừa là thước đo cho thái độ làm việc. Trong buổi họp, khi những người khác cứ cắm cúi vào chiếc điện thoại thì chỉ có trưởng phòng nhân sự là ghi chép, lắng nghe đầy đủ không sót ý nào.

Công ty này cần những người tỉ mỉ, cẩn thận như vậy. Trên đời không thiếu người giỏi, nhưng người vừa có tầm vừa có tâm như chị Ngân thì không nhiều đâu. Đôi khi chúng ta chẳng cần phải đánh giá một nhân viên dựa trên cái gì đó quá cao siêu nhưng chỉ cần xem ngay vào những đồ vật nhỏ của họ là đủ để đánh giá rồi. Chú hi vọng cháu cũng sẽ học được thói quen này để ngày một phát triển trong sự nghiệp nhé."

Nghe chú mình nói xong, Hải An càng thêm nển phục chị trưởng phòng nhân sự Hà Ngân. Với An, đây là một kỹ năng cô vẫn xem thường nhưng hóa ra lại quan trọng đến như vậy.

Câu chuyện trên chính là một bài học đắt giá cho chị em công sở muốn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Chẳng cần là được sếp trọng dụng nhưng nếu nắm vững kỹ năng ghi chép, công việc của bạn cũng đạt năng suất nhiều hơn đó.

Kỹ năng ghi chép được hiểu là kỹ năng mềm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Theo đó, nó là việc bạn đang một lần nữa nhắc lại, tổng hợp các thông tin, kiến thức quan trọng. Có thể là một buổi họp, training hay giao ban...

Vẫn còn đó nhiều người đánh giá thấp kỹ năng này, cho rằng đây là công việc nhàm chán, vô bổ, chỉ dành cho những người như thư ký, trợ lý giám đốc mới cần. Chứ người khác tự ghi nhớ thông tin trong đầu thì cần gì phải ghi chép lại cho mệt. Tuy nhiên, ghi chép tốt lại là biểu hiện cho năng lực của một nhân sự.

Năng lực ấy là sự tổng hòa kỹ năng quan sát, lắng nghe, phân tích, khát quát hóa, tổ chức thông tin, trình bày rành mạnh, khoa học. Tri thức chỉ có thể tồn tại mãi mãi khi nó được biến từ sách vở về thành của mình mà thôi. Hãy đừng lười biếng ghi chép mà bạn nên tập thói quen này để bản thân chị em ngày một toàn diện hơn nhé!