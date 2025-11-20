Bôi đủ loại kem vẫn nứt nẻ vì sai lầm nhiều người mắc

Mùa lạnh, độ ẩm không khí giảm sâu khiến cơ thể và làn da dễ mất nước, trở nên khô ráp, nứt nẻ. Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang, Trung tâm trị liệu chăm sóc da MDmedical, cho rằng nhiều người vô tình khiến tình trạng da tệ hơn vì chăm sóc sai cách.

Một trong những nhầm tưởng phổ biến nhất là bỏ qua kem chống nắng. Trời âm u khiến nhiều người chủ quan, nhưng tia UV gây lão hóa, sạm da và ung thư vẫn hoạt động mạnh vào mùa đông. Bác sĩ khuyên duy trì chống nắng quanh năm, kết hợp áo khoác, khẩu trang, kính để bảo vệ da.

Không ít người đối mặt với tình trạng da khô nên lạm dụng kem dưỡng. Theo bác sĩ Quang, bôi quá nhiều có thể khiến da bí bách, lỗ chân lông tắc nghẽn, đặc biệt ở người da dầu, dễ gây viêm và nổi mụn. Ngược lại, một số lại bỏ hẳn bước dưỡng ẩm vì nghĩ da nhờn không cần cấp nước. Thực tế, khi bị khô, da sẽ tăng tiết dầu để bù lại, dẫn đến bóng nhờn, bít tắc và mụn.

Bôi đủ loại kem vẫn nứt nẻ vì sai lầm dưỡng da mùa hanh khô. (Ảnh minh hoạ)

Thói quen rửa mặt bằng nước nóng cũng khiến da khô rát, mất cân bằng. Nước ấm nhẹ hoặc nước mát là lựa chọn an toàn hơn. Bên cạnh đó, uống ít nước và lười vận động là hai yếu tố khiến da nhanh xỉn màu, kém sức sống trong mùa đông.

Theo bác sĩ Quang, dưỡng ẩm tốt bắt đầu từ việc giữ cơ thể không bị mất nước. Việc giữ ấm đúng cách giúp da duy trì độ ẩm tự nhiên. Ông khuyên hạn chế thực phẩm nhiều đường, chất béo, tinh bột hoặc đồ khô vì chúng khiến cơ thể mất nước nhiều hơn. Nhóm thực phẩm có nguồn gốc động vật như trứng, sữa và các chế phẩm từ sữa cũng làm tình trạng mất nước trầm trọng hơn trong những ngày hanh khô.

Nguồn dưỡng chất tốt nhất cho da vào mùa này là trái cây và rau củ mùa đông như đu đủ, bưởi, cam, táo, chuối, xà lách, cải xanh, súp lơ, su su, cà rốt. Chúng cung cấp nước, vitamin và khoáng chất cần thiết giúp làn da hồi phục. Bên cạnh đó, các loại trà ấm như trà gừng giúp cơ thể dễ chịu hơn trong tiết trời lạnh.

Ông nhấn mạnh, vận động thường xuyên và uống đủ nước vẫn là hai yếu tố quan trọng nhất để giữ cơ thể khỏe mạnh và làn da săn chắc trong mùa hanh khô.