Dùng cách này cân bằng nội tiết suốt hơn 10 năm qua, "tiên cô" xứ Trung về dáng ngay sau sinh đáng kinh ngạc

Nhắc đến Hà Tuệ, siêu mẫu sinh năm 1989, thiên thần nội y xứ Trung từng được mệnh danh là "tiên cô" trên các sàn diễn quốc tế, người ta nghĩ ngay đến gương mặt thanh thoát, body mảnh mai cùng thần thái trong trẻo hiếm ai sánh được. Chính vì vậy, khoảnh khắc cô công bố tin vui làm mẹ khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ xen lẫn thích thú. Nhưng càng bất ngờ hơn là chỉ một thời gian ngắn sau sinh, Hà Tuệ đã xuất hiện trở lại với vòng eo thon gọn, đường cong mềm mại và khí chất rạng ngời như thời con gái.

Nhiều người tò mò: Làm thế nào để một chân dài sau sinh vẫn giữ được vóc dáng gần như "không vết thời gian" như vậy? Câu trả lời nằm ở "liều thuốc điều hòa nội tiết tự nhiên" mà Hà Tuệ đã duy trì suốt hơn 10 năm: yoga.

Yoga là "liều thuốc điều hòa nội tiết tự nhiên" của Hà Tuệ

Theo Sohu, Hà Tuệ là một trong những siêu mẫu có kỷ luật tập luyện cao nhất trong giới. Dù lịch trình dày đặc, liên tục di chuyển giữa các kinh đô thời trang như Paris, Milan hay New York, cô không bao giờ bỏ thói quen tập yoga mỗi sáng. Thậm chí, chỉ cần có một khoảng hành lang khách sạn đủ rộng, người đẹp vẫn sẵn sàng trải thảm tập luyện.

Sina dẫn lời người thân cận với cô cho biết, mỗi buổi sáng Hà Tuệ luôn dành trọn 1 giờ cho yoga, tập trung vào nhóm cơ bụng - mông - hông để giữ đường cong ổn định. Trong điện thoại của cô lưu sẵn hàng trăm video hướng dẫn, để dù ở bất cứ nơi đâu cũng có thể tập luyện ngay.

Không chỉ các bài cơ bản, Hà Tuệ còn theo đuổi aerial yoga (yoga trên không) - bộ môn sử dụng dây treo để tăng độ linh hoạt, cải thiện sự cân bằng và hỗ trợ kéo giãn toàn thân. Một thời gian, mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh "tiên cô" treo mình trong những tư thế khó, khiến ai cũng phải trầm trồ trước độ dẻo dai hiếm thấy.

Với Hà Tuệ, yoga không chỉ là bài tập giữ dáng mà còn là cách để cơ thể - tâm trí luôn cân bằng. Chính sự kỷ luật này giúp cô tái tạo năng lượng, ổn định hormone sau sinh và nhanh chóng quay lại vóc dáng săn chắc như trước.

Vì sao yoga giúp phụ nữ, đặc biệt phụ nữ sau sinh, cân bằng nội tiết tốt đến vậy?

Từ góc nhìn sức khỏe, yoga nhiều năm liền được xem như một "liệu pháp nội tiết tự nhiên", phù hợp với mọi phụ nữ, nhất là giai đoạn sau sinh vốn đầy biến động hormone.

1. Yoga giúp giảm căng thẳng

Sau sinh, phụ nữ dễ rơi vào tình trạng stress, trầm cảm nhẹ, rối loạn giấc ngủ. Các nghiên cứu cho thấy, các bài thở sâu và thiền trong yoga giúp giảm cortisol (hormone stress), từ đó góp phần ổn định hệ nội tiết và cải thiện tâm trạng.

2. Kích thích hoạt động của tuyến giáp và buồng trứng

Một số động tác xoay, căng giãn cột sống, tư thế mở hông… giúp tăng lưu thông máu đến vùng bụng - vùng chậu. Điều này hỗ trợ tốt cho hoạt động của tuyến giáp và buồng trứng - 2 cơ quan quyết định phần lớn nội tiết tố nữ.

3. Hỗ trợ phục hồi sàn chậu - điều quan trọng sau sinh

Các tư thế plank, bridge, warrior… khi tập đúng kỹ thuật sẽ cải thiện sức mạnh cơ lõi và cơ sàn chậu, giúp phụ nữ sau sinh lấy lại sự tự tin cả về hình thể lẫn sức khỏe sinh lý.

4. Giúp cơ thể thon gọn tự nhiên, không áp lực

Khác với gym hay cardio cường độ cao, yoga giúp đốt mỡ bền bỉ, tăng cơ - siết eo bằng cách cải thiện tư thế, kéo dài nhóm cơ và kích hoạt cơ sâu. Nhờ đó, phụ nữ sau sinh có thể lấy lại dáng mà không lo kiệt sức hay ảnh hưởng nguồn sữa.

Không quá khó để hiểu vì sao Hà Tuệ, người nắm rõ cơ thể mình hơn ai hết, lại chọn yoga làm "liệu pháp điều hòa nội tiết" suốt hơn một thập kỷ.

Lưu ý để tập yoga hiệu quả như Hà Tuệ

Để việc tập yoga thực sự mang lại hiệu quả, nhất là với phụ nữ sau sinh, cần chú ý một số nguyên tắc sau:

1. Chọn nơi tập uy tín, ưu tiên giáo viên có chuyên môn về phục hồi cơ thể cho phụ nữ sau sinh

Một số động tác nếu tập sai có thể gây đau lưng, áp lực vùng bụng hoặc khiến sàn chậu yếu hơn. Vì vậy, hãy chọn phòng tập uy tín và HLV có chứng chỉ chuyên sâu.

2. Khởi động kỹ từ 5 - 10 phút

Khởi động giúp cơ giãn mềm, hạn chế chấn thương và tăng hiệu quả bài tập.

3. Không nóng vội tập các tư thế nâng cao

Cơ thể sau sinh cần thời gian phục hồi. Hãy bắt đầu từ những bài nhẹ nhàng: hít thở - stretching - core nhẹ - giữ thăng bằng.

4. Tập đều, mỗi ngày 20 - 60 phút

Yoga là bộ môn của kỷ luật. Chỉ khi tập đều, nội tiết mới ổn định và đường cong mới vào form rõ rệt.

5. Kết hợp ăn uống đủ - ngủ đủ - giảm căng thẳng

Yoga không thể phát huy tối đa nếu bạn thiếu ngủ hoặc thường xuyên căng thẳng. Hãy coi đây là một lối sống hơn là một bài tập.

