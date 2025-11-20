Người đàn ông Úc không chụp ảnh suốt 20 năm bỗng nổi tiếng sau khi đến Việt Nam phẫu thuật thẩm mỹ, điện thoại iPhone cũng không nhận diện được

Gold Coast, Úc - Một người đàn ông 57 tuổi làm công việc giao hàng cho siêu thị Coles đã trở thành hiện tượng mạng sau khi đến Việt Nam để phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt. Những video TikTok của ông, bắt đầu bằng câu: "Hello, I'm Jason from Australia", nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

Từ Úc đến Việt Nam và những hành trình phẫu thuật thẩm mỹ khiến dân mạng "phát sốt"

Jason Harrigan, sống tại Gold Coast, từng nhiều năm tự ti về ngoại hình. Ông chia sẻ: "Tôi không chụp ảnh với gia đình suốt 20 năm vì xấu hổ." Quyết định phẫu thuật thẩm mỹ xuất phát từ mong muốn thay đổi bản thân và tăng sự tự tin.

Ông Jason lựa chọn Việt Nam vì chi phí hợp lý. Khi so sánh giá điều trị, ông sốc khi thấy chi phí căng da mặt ở Australia là khoảng 37.000 AUD, trong khi tại Việt Nam toàn bộ gói điều trị chỉ khoảng 4.000 AUD, rẻ gần bằng 1/10, theo Daily Mail.

Ông đã thực hiện một loạt can thiệp gồm nâng cơ mặt (facelift), căng da cổ, cắt da mí trên và dưới (double blepharoplasty). Trong suốt ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ, ông tỉnh táo, không gây mê toàn thân.

Ngay sau phẫu thuật, bác sĩ nhờ Jason quay video quảng cáo. Người đàn ông nghĩ chẳng ai xem nên đồng ý, không ngờ video đạt hàng triệu lượt xem chỉ sau vài ngày. Sau đó, hàng loạt bác sĩ, phòng khám khác tại Việt Nam cũng đăng tải hình ảnh và video của ông kèm chú thích "bệnh nhân của chúng tôi". Điều này dẫn đến nhiều ý kiến lo ngại: Người xem thắc mắc liệu đây có phải là một chiến dịch quảng cáo cho phòng khám, hay có vấn đề về đạo đức hoặc an toàn y tế.

Jason Harrigan trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ

Tuy nhiên, theo Jason, bốn bác sĩ đảm nhiệm từng vùng trên mặt ông trong ca phẫu thuật và tất cả đều thuộc một cơ sở. Các video khác sử dụng hình ảnh ông để quảng cáo dịch vụ là sai sự thật. Trong suốt tuần hậu phẫu, anh thường xuyên quay lại phòng khám để kiểm tra và hỗ trợ quay video - mỗi bác sĩ muốn quay lại khoảnh khắc khám sau mổ.

Suốt một tuần tiếp theo, Jason quay lại phòng khám nhiều lần mỗi ngày để tái khám với từng bác sĩ phụ trách các phần khác nhau trên gương mặt. Mỗi lần như vậy ông lại được đề nghị quay thêm video mới, khiến loạt video xuất hiện dày đặc trên mạng.

Sau 3 tháng hồi phục, Jason cho biết hoàn toàn hài lòng. Tính năng nhận diện khuôn mặt trên iPhone của ông thậm chí không còn nhận ra chủ nhân. Mẹ ông cũng khen: "Mặt con đẹp quá!" Jason nói rằng sự tự tin của ông đã thay đổi hoàn toàn.

Jason trở thành hiện tượng ở quê nhà sau ca phẫu thuật tại Việt Nam. Khi đứng quầy ở siêu thị, nhiều khách đến hỏi ông có phải Jason nổi tiếng không. "Tôi từng là người rất ngại giao tiếp, giờ sẵn sàng chụp ảnh cùng gia đình bất cứ lúc nào. Cuộc sống của tôi thực sự đã thay đổi", ông nói.

Câu chuyện của Jason cũng phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến: nhiều người Úc đi phẫu thuật thẩm mỹ ở nước ngoài để tiết kiệm chi phí.

Xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ ra nước ngoài: Chi phí thấp và Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn

Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người Úc và các quốc gia phát triển chọn ra nước ngoài để phẫu thuật thẩm mỹ. Lý do chính là chi phí tại các nước này quá cao so với thu nhập trung bình. Một ca nâng cơ mặt, căng da cổ hoặc cắt mí có thể lên đến hàng chục nghìn USD tại Úc, trong khi ở Việt Nam, chi phí tương tự chỉ bằng một phần nhỏ – đôi khi chưa đến 10% chi phí trong nước.

Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho du lịch chữa bệnh và du lịch thẩm mỹ. Thủ đô Hà Nội và TP.HCM nổi tiếng với các phòng khám, bệnh viện thẩm mỹ trang thiết bị hiện đại, bác sĩ giàu kinh nghiệm và chi phí hợp lý. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội kết hợp tham quan, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực địa phương, biến chuyến phẫu thuật thành một trải nghiệm du lịch trọn gói.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng mặc dù chi phí rẻ và chất lượng dịch vụ cao là yếu tố thu hút, du khách nên cân nhắc kỹ, tìm hiểu về phòng khám, bác sĩ và chế độ chăm sóc sau phẫu thuật để hạn chế rủi ro y tế.