Cuộc hôn nhân "cồng kềnh" của cặp vợ chồng 5 triệu follow, cô vợ thú nhận: "Làm nghề trên MXH thì làm sao giấu được mãi"

Từng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình từ những ngày khó khăn cho đến khi trở thành cặp TikToker triệu view, Mèo US và Hoàng Dubai cũng trải qua không ít sóng gió trong hôn nhân.

Tháng 3/2026, Mèo US xác nhận hai vợ chồng đã ly thân vì "không thể cố gắng thêm nữa", cô cùng hai con dọn về nhà ngoại ở. Thế nhưng sau khoảng nửa năm, những hình ảnh gia đình quây quần hạnh phúc lại được nữ TikToker chia sẻ, kèm thông điệp: "Đừng vội bỏ cuộc", lại một lần nữa câu chuyện hôn nhân của cặp đôi trở thành chủ đề bàn luận trên MXH.

Cặp đôi hạnh phúc ngập tràn MXH và bó hoa hơn 50 triệu chồng tặng vợ khi sinh con đầu lòng

Mèo US tên thật Lê Thị Hồng Mến, sinh năm 1999, còn Hoàng Dubai là Lê Trung Hoàng, sinh năm 1998. Cả hai quen nhau từ thời điểm mới bước chân vào công việc sáng tạo nội dung. Hoàng từng kể ban đầu hai người thậm chí không ưa nhau, chỉ quen qua mạng xã hội. Sau khi gặp ngoài đời, họ dần thấu hiểu rồi nảy sinh tình cảm.

Cặp đôi về chung nhà từ đầu năm 2022, sau đó đón con đầu lòng - bé Mon. Thời điểm vợ sinh con, Hoàng Dubai từng gây chú ý khi tặng Mèo US bó hoa làm từ tiền có giá trị hơn 50 triệu. Anh cho rằng món quà vẫn không thể so sánh với những vất vả vợ trải qua khi sinh con.

Dù đã sống chung và có con, đến năm 2023 cặp đôi mới tổ chức đám cưới chính thức. Đám cưới được tổ chức khá rầm rộ, nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đến tháng 10/2025, gia đình tiếp tục đón thêm thành viên mới - bé Ú.

Hôn nhân nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận, tháng 3/2026 từng lên tiếng về chuyện ly thân

Sau đám cưới linh đình, Mèo US và Hoàng Dubai thường xuyên chia sẻ cuộc sống vợ chồng, con cái lên MXH. Nhưng chính vì đời sống hôn nhân xuất hiện thường xuyên trên mạng mà mỗi khi hai người ít tương tác hoặc có những chia sẻ tâm trạng, chuyện hôn nhân lại trở thành đề tài bàn tán. Những nghi vấn rạn nứt, chia tay từng xuất hiện trong các cuộc thảo luận của người theo dõi, và đến tháng 3/2026 Mèo US đã chính thức lên tiếng.

"Vợ chồng mình tách nhau ra rồi. Tách nhau từ trước Tết cơ, vợ chồng mình đã lục đục có cho nhau cơ hội để sửa đổi rồi, nhưng mà không thể sửa đổi, không thể cố gắng nên là bọn mình quyết định tách nhau ra. Khi mà quyết định xong, mình cũng nói cho bố mẹ hai bên rồi. Bố mẹ hai bên thì cũng buồn và khuyên rất là nhiều".

Nói về nguyên nhân, Mèo US từng tâm sự với chồng: "Ngày hôm nay em rời đi không phải em hết thương anh, mà bởi vì em thấy mình không còn quan trọng, em thấy mình không được ưu tiên".

Dù vậy, cô không đổ hoàn toàn lỗi cho Hoàng Dubai mà thừa nhận câu chuyện đến từ hai phía: Chồng cần một người vợ nhẹ nhàng, còn cô cần một người chồng quan tâm, yêu thương hơn.

Về phía Hoàng Dubai, sau khi vợ lên tiếng, anh cũng đăng tải clip với những dòng chia sẻ đầy tâm trạng: "Xã hội này bắt anh phải giỏi, người đời bắt anh phải giàu, gia đình muốn anh phải ngoan. Còn em muốn anh phải hoàn hảo theo ý em. Đến khi anh áp lực, anh tháo chiếc mặt nạ xuống và quay lại thì chẳng còn ai bên cạnh" .

Bùng nổ ý kiến trái chiều: "Hai vợ chồng lấy chuyện hôn nhân ra làm content câu view"

Việc hai người công khai chuyện ly thân lập tức tạo nên nhiều luồng ý kiến. Bên cạnh sự tiếc nuối, có người đặt câu hỏi liệu chuyện hôn nhân có đang được biến thành "content", nhất là khi cặp đôi vẫn luôn xuất hiện vui vẻ bên nhau.

Trước những ý kiến trái chiều đó, Mèo US cũng thẳng thắn chia sẻ: "Thật sự là trong cuộc đời mình ghét nhất là những content kiểu như này.

Bọn mình làm nghề ở trên MXH thì làm sao giấu được mãi. Trước đây, mọi người nghĩ gia đình Hoàng Mèo rất là hạnh phúc. Những gì mình chia sẻ trong gia đình là thật, rất hạnh phúc. Nhưng mà gia đình nào cũng vậy, sẽ có cãi vã, sẽ có những khoảng thời gian không hiểu nhau. Đấy là chuyện bình thường. Nếu mà ai bảo là content thì chắc chắn người đấy chưa lập gia đình hoặc chưa có chồng có con".

Từng đứng bên bờ đổ vỡ, cuối cùng vẫn chọn quay lại để nắm tay nhau

Sau lần công khai ly thân vào tháng 3/2026, Mèo US có thời gian không nhắc nhiều đến tình trạng hôn nhân. Đến tháng 10, nữ TikToker bất ngờ chia sẻ những hình ảnh gia đình sum họp cùng Hoàng Dubai và người thân hai bên nội - ngoại. Và một lần nữa, chuyện gia đình của Mèo US và Hoàng Dubai lại trở thành tâm điểm MXH.

"Mình đã nói rất rõ là hai đứa tách nhau ra, cho nhau thời gian nhìn nhận lại bản thân. Nếu còn thương nhau, hòa hợp với nhau thì về với nhau. Mèo chưa bao giờ khẳng định mình ly hôn nên là không có chuyện cưới lại hay là tái hôn gì hết. Thật ra, câu chuyện này, Mèo biết có rất nhiều gia đình gặp phải rồi, nhưng mà mọi người không chia sẻ".

Mèo US cho rằng quãng thời gian sống tách biệt là quyết định đúng đắn bởi nó khiến hai người trưởng thành, thay đổi tính cách và biết kết nối với nhau hơn. Hai bên gia đình cùng các con cũng trở thành động lực để vợ chồng tìm lại tiếng nói chung.

"Mình vẫn thấy khoảng thời gian vừa rồi là đúng đắn. Chỉ có như thế thì hai đứa mới trưởng thành hơn, đã cùng thay đổi tính cách và kết nối với nhau hơn. Từ đó đã giúp cho đại gia đình luôn đoàn kết yêu thương nhau, nay còn khăng khít hơn nữa".

Nhìn lại những năm tháng đã cùng trải qua, Mèo US chia sẻ quan điểm rằng nếu một mối quan hệ vẫn còn tình cảm và vấn đề còn có thể sửa chữa thì không nên vội vàng từ bỏ.

"Sau một thời gian dài suy nghĩ thông suốt và thay đổi bản thân. Hy vọng đây sẽ là một thông điệp giúp mọi người có thể tin vào tình yêu hơn.

Đừng vội bỏ cuộc. Nếu có thể sửa thì chúng ta cùng sửa. Nếu có thể nắm tay nhau tiếp thì chúng ta cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời nha".

Từ một cặp đôi được ngưỡng mộ, trải qua giai đoạn ly thân tưởng như đứng trước ngưỡng cửa ly hôn rồi lại xuất hiện bên nhau trong những bức ảnh gia đình, câu chuyện của Mèo US và Hoàng Dubai tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, sau những ồn ào và tranh cãi, điều cả hai lựa chọn dường như không phải là kết thúc, mà là cho cuộc hôn nhân thêm một cơ hội.